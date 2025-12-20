Cinco conclusiones de la publicación de los archivos de Epstein por parte del Departamento de Justicia de EE.UU.

El Departamento de Justicia publicó miles de archivos relacionados con el delincuente sexual y acusado de trafico sexual Jeffrey Epstein…

El Departamento de Justicia publicó miles de archivos relacionados con el delincuente sexual y acusado de trafico sexual Jeffrey Epstein en una muy esperada desclasificación de documentos este viernes.

La salida a la luz de los numerosos materiales son el resultado de la presión del Congreso sobre el Gobierno de Trump.

Inicialmente, el Gobierno había prometido divulgaciones exhaustivas sobre Epstein, pero en julio cambió de postura abruptamente.

El Congreso finalmente aprobó el mes pasado un proyecto de ley que exige a la administración la divulgación de los archivos, tras una revuelta bipartidista.

Los documentos no representan todo lo que posee el Departamento de Justicia. El viernes anunció que continuará publicándolos en las próximas semanas. Pero nos ofrecen el mayor vistazo hasta la fecha de lo que el Gobierno inicialmente decidió no publicar.

Al menos después de las primeras revisiones, el lote de documentos no parece contener pruebas irrefutables y relativamente pocas revelaciones importantes.

A continuación se presentan algunas conclusiones de lo que conocimos.

Después de meses de que la administración se pisara sus propios pies y de dar la impresión de que tenía algo que ocultar, no se hizo muchos favores con esta divulgación.

En primer lugar, el Departamento de Justicia no publicó todos los documentos, como se exigía antes de la fecha límite del viernes, 30 días después de que el Congreso aprobara su ley.

En segundo lugar, los documentos contenían extensas tachaduras, y por más razones de las que prescribía la ley. Además, las tachaduras también eran incoherentes, ya que el mismo contenido aparecía tachado en una instancia, pero no en otras.

En algunos casos, las tachaduras incluyeron páginas enteras e incluso documentos completos, como fue el caso de 119 páginas de testimonio ante el jurado investigador.

Los demócratas protestaron, al igual que el representante republicano Thomas Massie, quien ayudó a liderar la iniciativa de solicitud de publicación. El republicano de Kentucky afirmó que la filtración de documentos “incumple flagrantemente tanto con el espíritu como con la letra de la ley”.

Algunos puntos clave: el plazo era ajustado: 30 días para revisar miles de documentos y, en algunos casos, suprimir información confidencial. Además, la ley no prevé ningún mecanismo de ejecución, por lo que no está claro qué recurso podría tener el Congreso. (Dos demócratas en comisiones clave afirmaron que examinarían “todas las opciones legales”).

Pero la administración no hizo mucho para advertir a todos que no cumpliría con el plazo, al menos hasta la aparición del vicesecretario de Justicia, Todd Blanche, en Fox News el viernes por la mañana.

Y es poco probable que estas cosas beneficien a la administración desde un punto de vista político.

Después de todo, ya ha perdido mucha confianza con su gestión de los archivos. Y hasta 7 de cada 10 estadounidenses creían que el Gobierno había ocultado información sobre Epstein, según una encuesta de Reuters-Ipsos, a principios de este mes.

“Esto simplemente demuestra que el Departamento de Justicia, Donald Trump y Pam Bondi están empeñados en ocultar la verdad”, declaró el líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer.

El problema con las teorías de la conspiración es que son difíciles de erradicar por completo. Incluso si el Gobierno hubiera cumplido la ley y publicado todo el viernes, probablemente habría habido sospechas sobre lo que ocultó o expurgó.

Pero ha dado a la gente muchas razones para desconfiar de su compromiso con la transparencia. Y ahora podemos añadir esto a la lista.

Los documentos publicados este viernes, aunque solo parcialmente, incluían una buena dosis del expresidente Bill Clinton. Y el Gobierno se preocupó mucho por señalarlo.

Había una serie de fotografías de Clinton nunca antes publicadas.

Pero quizás las más notables mostraban a Clinton en el agua junto a alguien cuyo rostro estaba oculto. Un portavoz del Departamento de Justicia, Gates McGavick, en una publicación en X, identificó a alguien en un jacuzzi con Clinton como una “víctima”.

(Vale la pena señalar que el Departamento de Justicia dice que no se limitó a editar los datos de las víctimas).

Varios funcionarios de la Casa Blanca también señalaron las imágenes. Y la Casa Blanca, en su comunicado, aludió a los “amigos demócratas de Epstein”. Es evidente que este era un punto de énfasis.

Las conexiones de Clinton con Epstein y sus viajes en el avión del delincuente sexual son bien conocidos, y el expresidente nunca ha sido acusado por las autoridades de irregularidades relacionadas con este caso.

De hecho, la secretaria general de la Casa Blanca de Trump, Susie Wiles, fue citada por Vanity Fair esta semana diciendo que Trump se equivocó al vincular a Clinton con posibles actividades delictivas con Epstein.

El portavoz de Clinton, Ángel Ureña, se refirió al comentario de Wiles. Dijo que la atención de la administración a Clinton equivalía a “protegerse de lo que viene después, o de lo que intentarán ocultar para siempre”.

(Vale la pena señalar que Trump ha sido vinculado a una de las víctimas, aunque ha negado cualquier irregularidad y no ha sido acusado por las autoridades. Los correos electrónicos publicados por el patrimonio de Epstein lo muestran escribiendo en un correo electrónico de 2011 que Virginia Giuffre había “pasado horas en mi casa con” Trump. Giuffre en una declaración de 2016 dijo que “nunca vio ni presenció” a Trump participar en actos sexuales y no creía que “participara en nada”).

Fue especialmente notable la cantidad de fotos de Clinton en el primer lote de documentos, en comparación con las pocas de Trump. Esto a pesar de que el presidente y Epstein mantenían lo que claramente parece ser una estrecha amistad desde hacía muchos años, como resumió The New York Times esta semana.

Veremos si esto sigue siendo así en futuras publicaciones de documentos, o si las fotos de Clinton se pusieron al principio.

Es realmente sorprendente lo poco que aparecen el nombre y la presencia de Trump en este primer lote de documentos, al menos después de las primeras revisiones.

Hemos visto muchas fotos de ambos juntos anteriormente, y como resumió el artículo del Times, pasaron mucho tiempo juntos en la década de 1990 y principios de la de 2000, incluso en fiestas multitudinarias.

Wiles se refería a ellos como jóvenes “playboys” en aquel entonces. Una mujer con la que habló el Times recordó que Epstein se presentó en un momento dado como “el mejor amigo de Don”.

Una imagen publicada este viernes muestra varias fotografías de Trump y muchas otras personas, dispuestas en un escritorio y en un cajón.

Otras fotos ya se habían hecho públicas. El nombre de Trump aparecía en las agendas telefónicas y de mensajes de Epstein, en los manifiestos de vuelo, como ya ha sucedido antes, y en las declaraciones de otros.

La gran pregunta con Trump, dados sus vínculos con Epstein en un período crucial, es si sabía lo que Epstein podría haber estado tramando. Una serie de revelaciones han avivado estas preguntas, y algunas víctimas de Epstein exigen respuestas.

Trump no abordó la situación en sus comentarios a los periodistas este viernes por la noche.

Dejando a un lado la política, se trata en realidad de no haber llevado a Epstein ante la justicia antes.

A finales de la década de 2000, Epstein llegó a un acuerdo muy criticado antes de ser finalmente acusado de nuevo en 2019, poco antes de su suicidio.

Y una entrada en los nuevos documentos del viernes confirma cuánto tiempo estuvo fallando el sistema.

Los materiales confirman que Maria Farmer, sobreviviente de Epstein, presentó una denuncia relacionada con pornografía infantil a mediados de la década de 1990. Un documento del FBI de 1996 hace referencia a la acusación. Aunque el nombre de Farmer está omitido, su abogada, Jennifer Freeman, confirmó que se trataba de su denuncia.

En la acusación, se alega que Epstein robó fotografías de las hermanas menores de edad de Farmer.

“Epstein robó las fotos y los negativos y se cree que las vendió a posibles compradores”, menciona el documento. “En una ocasión, Epstein solicitó [tachado] tomar fotos de chicas jóvenes en piscinas”.

Continuó: “Epstein ahora amenaza [tachado] con que si ella le cuenta a alguien sobre las fotos, quemará su casa”.

Pasaría casi un cuarto de siglo antes de que Epstein realmente enfrentara la justicia.

“Solo verlo por escrito y saber que tuvieron este documento todo este tiempo, ¿y cuántas personas resultaron perjudicadas después de esa fecha?”, declaró la hermana de Farmer, Annie Farmer, a Jake Tapper, de CNN, el viernes por la noche. “Lo hemos repetido una y otra vez, pero verlo en blanco y negro de esa manera ha sido muy emotivo”.

Los hombres poderosos siguen viéndose envueltos en estas salidas a la luz de documentos.

Este nuevo archivo, por ejemplo, incluye fotos de Michael Jackson. En una de ellas, Jackson aparece con Clinton y Diana Ross. (Jackson falleció en 2009. Los herederos de Ross y Jackson no hicieron comentarios de inmediato a CNN).

En otras fotos de 2007, Epstein aparece sentado frente a una mesa con el famoso periodista Walter Cronkite. (El nombre de Cronkite apareció en los registros de vuelo a principios de este año, lo que indica que viajó a la isla privada de Epstein. Él, al igual que Jackson, falleció en 2009).

La publicación de los documentos ha sido un dolor de cabeza para varias personas prominentes que aparecieron en fotos o documentos, incluso en los últimos años de Epstein, después de que su acuerdo con la Fiscalía lo convirtiera en un delincuente sexual convicto.

Quizás los casos más notables son los del exsecretario del Tesoro Larry Summers, el exasesor de Trump Steve Bannon y la exfuncionaria de la Casa Blanca de Obama Kathy Ruemmler.

No hay pruebas de que alguno de ellos participara en actividades ilegales. Pero Summers se ha tomado una licencia de la docencia en la Universidad de Harvard y ha renunciado a su puesto en la junta directiva de OpenAI.

Summers declaró estar “profundamente avergonzado” de su vínculo con Epstein.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.