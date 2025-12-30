Cerca de dos docenas de agentes de ISIS han muerto o han sido capturados desde los ataques de represalia de EE.UU. este mes

Aproximadamente dos docenas de agentes de ISIS han muerto o han sido capturados en Siria por fuerzas de EE.UU. y…

Aproximadamente dos docenas de agentes de ISIS han muerto o han sido capturados en Siria por fuerzas de EE.UU. y aliadas desde los ataques aéreos estadounidenses de principios de este mes, realizados en respuesta a la muerte de dos militares de Estados Unidos.

Casi 25 agentes murieron o fueron capturados entre el 20 y el 29 de diciembre, según un comunicado del Comando Central de EE.UU. (CENTCOM, por sus siglas en inglés) publicado el martes; siete miembros de ISIS han muerto, mientras que el resto fue capturado durante 11 misiones. También se destruyeron cuatro depósitos de armas de ISIS, según el comunicado.

Las misiones se producen tras los ataques a gran escala de EE.UU. el 19 de diciembre en Siria, que impactaron aproximadamente 70 objetivos. Los ataques de represalia se produjeron después de que dos militares estadounidenses y un intérprete civil murieran en un ataque el 13 de diciembre que, según EE.UU., fue perpetrado por ISIS. Un funcionario estadounidense dijo previamente que fuerzas de Estados Unidos y sus aliados habían matado o detenido a unas 23 personas tras el ataque del 13 de diciembre, aparte de las aproximadamente dos decenas citadas en el comunicado del martes.

“No cederemos”, dijo el almirante Brad Cooper, comandante de CENTCOM, en el comunicado del martes. “Estamos firmes en nuestro compromiso de trabajar con socios regionales para erradicar la amenaza de ISIS contra la seguridad de EE.UU. y la región”.

Los dos miembros del servicio estadounidense y el intérprete civil murieron en Palmira, Siria, debido a heridas sufridas “mientras se enfrentaban a fuerzas hostiles”, indicó previamente el Ejército. El Departamento de Defensa dijo que el ataque fue perpetrado por un solo atacante de ISIS.

Los militares fueron identificados como el sargento Edgar Brian Torres Tovar, de 25 años, de Des Moines, Iowa, y el sargento William Nathaniel Howard, de 29 años, de Marshalltown, Iowa. Ambos eran miembros de la Guardia Nacional de Iowa, que comenzó a desplegar aproximadamente 1.800 efectivos en Medio Oriente a principios de este año como parte de la Operación Resolución Inherente, la misión de EE.UU. para derrotar a ISIS. Otros tres miembros de la Guardia Nacional de Iowa resultaron heridos en el ataque.

Los ataques de represalia del 19 de diciembre “destruyeron infraestructuras y sitios de armas de ISIS en todo el centro de Siria”, según el comunicado del martes.

Otros países aliados se unieron a EE.UU. en los ataques, incluido Jordania, que dijo haberlo hecho para evitar que organizaciones extremistas amenacen la seguridad de países vecinos, especialmente después de que ISIS “se reconstituyera y reconstruyera sus capacidades en el sur de Siria”.

Cientos de fuerzas estadounidenses están desplegadas en Siria como parte de la misión de larga data de EE.UU. para combatir a ISIS. El grupo que se refiere a sí mismo como el Estado Islámico no había reivindicado la autoría del ataque que mató a dos estadounidenses, y aunque el Gobierno de Trump prometió represalias contra el grupo terrorista, CNN informó previamente que el Ministerio de Asuntos Interiores de Siria dijo que el atacante era parte del servicio de Seguridad Interna del país.

El presidente Donald Trump, así como los líderes sirios, se apresuraron a desvincular al atacante del incipiente gobierno del país, que ha recibido un fuerte apoyo estadounidense en los últimos meses.

Al día siguiente del ataque, Trump prometió represalias, diciendo que habría “mucho daño para las personas que lo hicieron”.

“Tres grandes patriotas fueron asesinados por gente malvada, y no por el Gobierno de Siria, fue ISIS”, dijo Trump en aquel momento. Tras los ataques de represalia del 19 de diciembre, Trump dijo en redes sociales que el nuevo presidente de Siria, Ahmed al-Sharaa, “está trabajando arduamente para devolver la grandeza a Siria”.

