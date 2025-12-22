Un inusual ‘alto riesgo’ de inundaciones impulsa evacuaciones en el sur de California por tormentas en el estado

Una tormenta aún más intensa alimentada por un río atmosférico está en curso de colisión con California, después de que…

Una tormenta aún más intensa alimentada por un río atmosférico está en curso de colisión con California, después de que una primera tormenta provocara inundaciones mortales y evacuaciones durante el fin de semana en el norte del estado.

La nueva tormenta y otra que la sigue están motivando nuevas evacuaciones en las zonas afectadas por incendios en el área de Los Ángeles y un raro alto riesgo de inundaciones, según los pronosticadores, con lluvias equivalentes a varios meses y se esperan inundaciones potencialmente mortales en el sur de California.

Al menos una persona ha muerto después de que inundaciones repentinas de la primera tormenta anegaran Redding, a unos 240 kilómetros al norte de Sacramento, de acuerdo con el alcalde de Redding, Mike Littau, quien dijo que la policía y los bomberos realizaron rescates acuáticos el domingo.

Un agente de policía sacó a la víctima de un vehículo inundado, dijo Littau la mañana de este lunes, aunque la causa oficial de la muerte aún está bajo investigación. Las autoridades no han informado cuántos rescates acuáticos se realizaron en la ciudad.

El condado de Shasta, donde se encuentra Redding, fue especialmente afectado el domingo por la noche, con lluvias intensas que inundaron varias carreteras, incluyendo partes de la Interestatal 5, de acuerdo con las autoridades.

Casi la cantidad de lluvia de un mes cayó en el área de Redding entre sábado y domingo: una de las estaciones de bomberos de la ciudad midió poco más de 127 milímetros de lluvia.

La Policía de Redding dijo que respondieron a “numerosas llamadas de automovilistas varados” e instaron a los conductores a evitar las calles inundadas.

Paul Mast publicó un video de su hijo parado en medio de una carretera del condado de Shasta inundada por un arroyo cercano. Mast dijo que se dirigían a una reunión familiar de Navidad, pero tuvieron que dar la vuelta porque el agua de la inundación había arrasado parte de la carretera.

El condado de Shasta no fue el único lugar bajo el agua el domingo: los equipos también realizaron rescates acuáticos en el condado de Humboldt, donde el agua de la inundación llegaba hasta el pecho en algunos lugares. Hubo “numerosos incidentes” en los que los agentes rescataron a personas de vehículos atascados en el agua, según informó un portavoz de la oficina del sheriff a CNN. Varias casas se inundaron, obligando a los residentes a evacuar, en algunos casos en bote y moto acuática.

Aunque la inundación está disminuyendo el lunes, ha habido reportes de carreteras dañadas, flujos de escombros y deslizamientos de tierra en todo el condado, informó la oficina del sheriff, instando a los residentes a mantenerse atentos ante las tormentas que se avecinan esta semana.

Más al este, en el condado de Placer, el aumento del nivel del agua en el río South Yuba provocó evacuaciones. Las autoridades emitieron advertencias para varias propiedades en Cisco Grove, en Sierra Nevada, el domingo, y al menos nueve personas fueron evacuadas de una casa, según la Oficina del Sheriff del Condado de Placer.

Temprano el lunes, agentes del condado de Sonoma rescataron a un automovilista en Santa Rosa que condujo hacia una zona inundada y tuvo que subirse al techo de su vehículo debido al aumento del agua, informó la oficina del sheriff.

Lluvias más inundables, flujos de escombros y deslizamientos de rocas son preocupaciones generalizadas con las múltiples tormentas de esta semana. También se esperan vientos fuertes que potencialmente podrían causar cortes de energía.

Gran parte de California está bajo alerta de inundación hasta el viernes.

Las fuertes lluvias, con potencial de inundaciones, continuarán concentrándose en el norte de California hasta el martes, especialmente desde las estribaciones del norte de Sierra Nevada hasta el Área de la Bahía.

Luego, otra tormenta, de mayor alcance, se hará presente. Este potente río atmosférico azotará todo el estado desde la noche del martes hasta el miércoles. Podría provocar inundaciones mortales.

Un “alto riesgo” de nivel 4 de 4 de amenaza de lluvia e inundaciones está vigente para más de 5 millones de personas en partes montañosas de los condados de Los Ángeles, San Bernardino y Santa Bárbara en el sur de California el miércoles, según el Centro de Predicción del Tiempo. Un riesgo de nivel 3 de 4 está vigente para más de 13 millones más en la región.

Estos eventos de inundaciones de alto riesgo son increíblemente significativos: los avisos de alto riesgo se emiten en menos del 4 % de los días al año en promedio, pero son responsables de más del 80 % de todos los daños relacionados con inundaciones y del 36 % de todas las muertes relacionadas con inundaciones, según investigaciones de WPC.

Se emitieron órdenes y advertencias de evacuación por parte del condado de Los Ángeles para áreas dentro y alrededor de las cicatrices de incendios en la zona metropolitana de Los Ángeles, incluyendo las zonas de incendios de Eaton y Palisades de enero. Según CalFire, los mortales incendios fueron dos de los más destructivos en la historia de California y quemaron un total combinado de 16.246 estructuras.

Las órdenes son para 383 propiedades a las que los agentes del alguacil están contactando directamente, incluso yendo de puerta en puerta, de acuerdo con la Oficina de Manejo de Emergencias del Condado de Los Ángeles.

La tierra quemada de una cicatriz de incendio no puede absorber el agua como antes y, en cambio, la repele como el concreto. Cuando se combina con tasas intensas de precipitaciones, toda esa agua puede descender a gran velocidad, junto con lodo y otros escombros, con efectos devastadores.

Otro río atmosférico le seguirá de cerca, manteniendo las condiciones de tormenta en el estado desde el jueves hasta el viernes.

Las amenazas de inundaciones por lluvias de nivel 2 de 4 persisten en gran parte del estado para jueves y viernes.

Las precipitaciones en el sur de California hasta el sábado podrían alcanzar entre 10 y 20 centímetros en las zonas costeras y valles, mientras que en las estribaciones y montañas se esperan entre 20 y 30 centímetros.

Para poner estas cifras en perspectiva, una ciudad como Los Ángeles podría recibir la cantidad de lluvia equivalente a dos meses o incluso a casi medio año en tan solo una semana.

El Servicio Meteorológico Nacional en Los Ángeles advirtió sobre problemas importantes debido a las próximas tormentas, incluyendo “inundaciones urbanas generalizadas, deslizamientos de lodo y escombros y condiciones de conducción muy peligrosas”.

“COMIENCEN A TOMAR MEDIDAS DE PROTECCIÓN AHORA”, instó el Servicio Meteorológico Nacional el domingo por la noche.

Las zonas afectadas recientemente por incendios forestales serán particularmente propensas a los deslizamientos de escombros.

La abundante humedad también provocará grandes nevadas más al norte, en Sierra Nevada, lo que dificultará o imposibilitará el tránsito en ocasiones. Será un gran cambio para la región, que ha tenido mucha menos nieve de lo habitual al comienzo de la temporada.

Se espera que el fin de semana llegue un respiro a este patrón de tormentas incesantes.

