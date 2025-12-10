Baltazar Porras, arzobispo emérito de Caracas, denuncia que le retiraron el pasaporte cuando intentaba volar a España

El cardenal Baltazar Porras, arzobispo emérito de Caracas, denunció este miércoles que autoridades venezolanas le retiraron el pasaporte cuando intentaba…

El cardenal Baltazar Porras, arzobispo emérito de Caracas, denunció este miércoles que autoridades venezolanas le retiraron el pasaporte cuando intentaba volar de Venezuela a España por compromisos de trabajo.

Porras dijo en un comunicado que, cuando llegó al aeropuerto internacional de Maiquetía —la principal terminal aérea de Venezuela—, un oficial le pidió su pasaporte y su pase de abordar. Después, agregó, el oficial le indicó que su pasaporte “presentaba problemas” y, posteriormente, un soldado le informó que no podía viajar, sin darle explicaciones.

De acuerdo con Porras, el funcionario le dijo que lo siguiera hasta otra zona del aeropuerto donde, según el cardenal, le hicieron firmar un papel que decía que no podía viajar por “incumplimiento de las normas”.

Porras dijo también que quiso tomar una foto del documento, pero no se lo permitieron, y al final las autoridades se quedaron con su pasaporte y únicamente le devolvieron el pase de abordar para que reclamara su maleta. Cuando la recuperó, regresó a su casa.

“Les cuento esto para evitar tergiversaciones. Pero es algo que duele porque atenta contra los derechos que tenemos como ciudadanos, de lo que no se da respuesta alguna. Hoy, coincidencialmente es el ‘día mundial de los derechos humanos’ con la campaña ‘sin información no hay derechos’. Sin igualdad de derechos, sin posibilidad de ser informado, difícilmente puede haber justicia y equidad”, dijo.

CNN contactó a la Cancillería de Venezuela y al Ministerio para la Comunicación y la Información para pedir comentarios. En ambos casos, está en espera de respuesta.

La situación con el pasaporte del cardenal Porras ha generado algunas reacciones dentro y fuera de Venezuela.

Oscar Murillo, coordinador general de la organización no gubernamental de derechos humanos Provea, dijo en su cuenta de X que el retiro o la invalidación de documentos de identidad es una de las violaciones a los derechos humanos que el Gobierno de Venezuela ha realizado después de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, en las que el presidente Nicolás Maduro fue proclamado ganador.

Por su parte, el Gobierno venezolano reiteradamente ha negado que se cometieran abusos en el contexto de las protestas postelectorales.

La Plataforma Unitaria Democrática, que agrupa a los principales partidos de oposición en el país, también criticó la medida.

“Exigimos que su pasaporte le sea devuelto de manera inmediata y que se le permita trasladarse libremente dentro y fuera del país”, dijo la Plataforma en X.

