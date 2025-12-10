Australia prohíbe a los adolescentes usar redes sociales. ¿Podría suceder en Estados Unidos?

La primera prohibición global del uso de las principales plataformas de redes sociales para menores de 16 años entrará en…

La primera prohibición global del uso de las principales plataformas de redes sociales para menores de 16 años entrará en vigor en Australia el miércoles. Reguladores, padres y adolescentes de todo el mundo están observando de cerca para ver cómo se desarrolla.

La ley llega después de años de preocupaciones de que las plataformas de redes sociales pueden causar adicción, problemas de imagen corporal, depresión y otros problemas de salud mental en los adolescentes, además de exponerlos potencialmente al acoso o a la explotación sexual.

Dos adolescentes australianos ya han demandado para bloquear la ley, alegando que viola su derecho a la expresión política. Otros críticos han planteado preocupaciones sobre la libertad de expresión y la privacidad.

Aun así, Dinamarca y Malasia están planeando prohibir también el uso de redes sociales a los adolescentes jóvenes. En Estados Unidos, algunos legisladores y líderes políticos también han abogado por políticas más restrictivas. Lo cual plantea la pregunta: ¿Podría suceder en EE.UU. una prohibición de redes sociales para adolescentes?

“Este es un caso de prueba sumamente importante”, dijo Michael Posner, director del Centro Stern para Empresas y Derechos Humanos de la Universidad de Nueva York (NYU, por sus siglas en inglés). “Si tiene éxito… entonces creo que varios estados, varios gobiernos van a decir: ‘¡Guau!, mira lo que hicieron en Australia’”.

Esto es lo que sabemos.

La ley australiana ordena a un grupo de aplicaciones populares de redes sociales, designadas como “plataformas de redes sociales restringidas por edad”, que verifiquen la edad de los usuarios y tomen medidas para eliminar y bloquear a los menores de 16 años a partir del 10 de diciembre. Si no lo hacen, podrían enfrentar multas por millones de dólares.

La lista de aplicaciones afectadas incluye Snapchat, Facebook, Instagram, Kick, Reddit, Threads, TikTok, Twitch, X y YouTube. Otras plataformas, como Roblox y Discord, actualmente no están sujetas a la ley, aunque podrían agregarse.

Muchas de las plataformas designadas han respondido diciendo que ya cuentan con medidas para proteger a los usuarios jóvenes. Pero la mayoría afirma que tomarán medidas para bloquear a los menores de 16 años. Los adolescentes que utilicen estas plataformas no enfrentarán consecuencias si eluden la prohibición —por ejemplo, usando una VPN que haga parecer que están accediendo a las aplicaciones desde otro país.

Para cumplir con la ley australiana, las plataformas están verificando la edad de los usuarios con documentos oficiales o mediante sistemas de Inteligencia Artificial (IA) que estiman la edad del usuario escaneando su rostro con una cámara. El año pasado, Australia realizó un estudio financiado por el Gobierno para probar los métodos de verificación de edad, lo que convenció a las autoridades de que podía hacerse sin comprometer la privacidad.

Estas herramientas de estimación de la edad mediante IA han suscitado dudas sobre su precisión cuando se han utilizado en otros lugares. En el Reino Unido, según informes, los adolescentes usaron los rostros de personajes de videojuegos para eludir los filtros de edad cuando algunas plataformas intentaron verificar su edad.

Los críticos también han dicho que estos sistemas plantean problemas de privacidad para todos los usuarios que tendrán que proporcionar datos biométricos u otra información sensible, incluso si son mayores de 16 años.

Por ejemplo, algunos usuarios protestaron cuando YouTube anunció este año que comenzaría a usar IA para detectar la edad de los usuarios en Estados Unidos con el objetivo de proteger a los niños. No les gustaba la idea de tener que entregar una identificación o un escaneo facial si eran identificados erróneamente como adolescentes.

Si bien ninguna llega tan lejos como la prohibición australiana, un número creciente de estados en EE.UU. ha aprobado restricciones al acceso de los adolescentes a las redes sociales u otros servicios de internet.

Por ejemplo, el gobernador de Nebraska firmó este año una ley que exige a las plataformas de redes sociales verificar la edad de los usuarios y obtener el consentimiento de los padres antes de que los menores puedan crear cuentas. La ley entra en vigor en julio de 2026.

Utah, Texas y Louisiana aprobaron leyes este año que exigen a los operadores de tiendas de aplicaciones verificar las edades de los usuarios y obtener el consentimiento de los padres para nuevas descargas y actualizaciones. Las empresas de redes sociales, incluidas Meta, han defendido esta política porque centraliza la responsabilidad de la verificación de edad en las tiendas de aplicaciones. Sin embargo, Google y Apple argumentan que eso les exige recopilar demasiada información de los usuarios adultos.

La Corte Suprema también ratificó una ley de Texas que exige la verificación de edad para sitios web pornográficos. Esta decisión sugiere que la corte no necesariamente se opone a algunas restricciones de edad en línea, a pesar de un desafío legal de la industria para adultos, que argumentó que violaba la Constitución porque limitaba la capacidad de los adultos para acceder a discursos protegidos.

Y algunos han propuesto ir más lejos. Rahm Emanuel, el exjefe de gabinete del presidente Barack Obama, que señaló que está considerando postularse a la Presidencia en 2028, dijo este martes que Estados Unidos también debería prohibir que los menores de 16 años usen redes sociales.

Aun así, una política federal en Estados Unidos parece poco probable, dada la incapacidad del Congreso para acordar y aprobar otras leyes relacionadas con redes sociales y la seguridad de los jóvenes. Cualquier política de este tipo también probablemente enfrentaría desafíos bajo la Primera Enmienda.

“Las grandes tecnológicas lucharían contra una prohibición nacional con todo su poder de cabildeo y el Gobierno de Trump solo parece interesado en relajar los controles a las plataformas tecnológicas”, dijo Alex Pascal, director ejecutivo del Centro Berkman Klein para Internet y Sociedad de la Universidad de Harvard.

Aun así, dijo: “La corriente popular en Estados Unidos definitivamente se ha vuelto en contra de las plataformas, y esperaría ver acciones crecientes de más estados antes de 2030 para abordar los males de las redes sociales para los jóvenes”.

Las empresas de redes sociales ya han tomado medidas para proteger a los niños en Estados Unidos, independientemente de cualquier regulación pero bajo la presión de defensores y padres que han alertado sobre los daños a los niños que usan internet. Estas funciones incluyen recordatorios de “tómate un descanso”, restricciones de contenido y controles parentales.

Recientemente, muchas plataformas han comenzado a utilizar IA para intentar determinar las edades de los usuarios, independientemente de la fecha de nacimiento con la que se registraron, para ubicarlos en entornos más protegidos.

Instagram, por ejemplo, lanzó el año pasado las “cuentas de adolescentes”, basándose tanto en declaraciones personales como en estimaciones de edad mediante IA. Este año, alineó las restricciones de las cuentas de adolescentes con la clasificación PG-13 de las películas.

Tras la decisión de YouTube de usar IA para adivinar la edad de los usuarios, OpenAI dijo en septiembre que estaba desarrollando tecnología de predicción de edad con IA en ChatGPT, además de los controles parentales que planea lanzar el próximo año.

Y el mes pasado, Roblox anunció que requeriría que todos los usuarios verifiquen su edad con una identificación o un escaneo facial para poder acceder a las funciones de chat, tras una serie de demandas que alegan que la plataforma ha permitido a depredadores sexuales conectarse con niños.

Estas medidas podrían potencialmente ayudar a las empresas tecnológicas a evitar regulaciones adicionales en EE.UU., o asegurar que cuentan con la tecnología para cumplir con nuevos requisitos si se aprueban. Si la prohibición para menores de 16 años en Australia resulta exitosa, es posible que las empresas tecnológicas tengan que implementar cambios mayores en más países, incluido Estados Unidos.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.