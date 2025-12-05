Así son los grupos del Mundial 2026: países, partidos y fechas

El Mundial 2026 ya tiene forma con el sorteo de los grupos, con las 42 selecciones ya clasificadas ubicadas y…

El Mundial 2026 ya tiene forma con el sorteo de los grupos, con las 42 selecciones ya clasificadas ubicadas y a la espera de los seis cupos que se completarán con los repechajes (intercontinental y de la UEFA).

México, en el Grupo A, enfrentará a Sudáfrica, Corea del Sur y el ganador del repechaje Dinamarca/Macedonia del Norte/República Checa/Irlanda.

Estados Unidos, cabeza del Grupo D, enfrentará a Paraguay, Australia y quien gane el repechaje Turquía/Rumania/Eslovaquia/Kosovo.

Brasil, que encabeza el Grupo C, disputará la fase inicial contra Marruecos, Haití y Escocia.

En el Grupo E, Ecuador tendrá un desafío ante Alemania, cabeza de la zona, y Costa de Marfil y Curazao.

En el Grupo H, España y Uruguay se enfrentarán a Cabo Verde y Arabia Saudita.

Argentina, campeón defensor, competirá contra Argelia, Austria y Jordania en el Grupo J.

Colombia estará en el Grupo K, cuya cabeza es Portugal, y sus rivales serán Uzbekistán y el ganador del repechaje Dinamarca/Macedonia del Norte/República Checa/Irlanda.

Panamá quedó en el Grupo L, de Inglaterra, con Croacia y Ghana.

Si Bolivia llega a ganar el repechaje, quedaría en el Grupo I, con Francia, Senegal y Noruega.

En el primer Mundial de 48 selecciones, los emparejamientos quedaron muy balanceados y, al poder clasificarse algunos terceros a 16vos de final, puede que no haya un claro grupo de la muerte, aunque hay varias zonas con combinados nacionales de buen nivel.

El Grupo I es uno de los más llamativos: tiene a Francia, subcampeón de 2022, y a Noruega, que dominó la eliminatoria, además de Senegal, que en el Mundial de Qatar avanzó a octavos de final.

En el Grupo F, Países Bajos destaca sobre el resto, pero Japón es para muchos la mejor asiática y Túnez también se metió en la Copa del Mundo con bastante antelación. Además, se sumará un ganador de repechaje europeo que podría volverlo el “grupo de la muerte”.

El Grupo H cuenta con dos campeones, España y Uruguay. Si bien hay una debutante como Cabo Verde, Arabia Saudita ya le ganó a Argentina en 2022 y podría llegar para romper todos los pronósticos.

El Grupo C, con dos selecciones de buen nivel como Brasil y Marruecos, es uno de los destacados. Allí Escocia podría sorprender, y Haití correrá de atrás, al menos en la previa.

El Grupo K, con Portugal y Colombia, podría dar buenos partidos por la punta de ese conjunto.

Y el Grupo L, con Inglaterra y Croacia, tiene aseguradas altas expectativas.

No existen los grupos fáciles, pero sí están esos que, en la previa, más de uno podría pedirle al santo de cabecera.

En esta oportunidad podemos hablar de dos: el Grupo G, en el que Bélgica sobre el papel tiene rivales menos desafiantes (Egipto, Irán y Nueva Zelandia); y el Grupo J, en donde Argentina se enfrenta a Argelia, Austria y Jordania.

