Asfura sigue con ventaja sobre Nasralla en medio de un conteo con muchos cuestionamientos en Honduras

Nasry ‘Tito’ Asfura, candidato presidencial de Honduras por el opositor y conservador Partido Nacional, continuaba este viernes manteniendo una ventaja sobre Salvador Nasralla, del también conservador Partido Liberal, según la página web del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Con el 87,35 % de las actas escrutadas, Asfura, el candidato apoyado por Donald Trump, tenía 1.124.145 votos (40,19 %), mientras que Nasralla tenía 1.104.807 (39,50 %). La diferencia entre ambos candidatos era de alrededor de 20.000 votos de diferencia.

En tanto, la candidata Rixi Moncada, del izquierdista y gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre), seguía en el tercer puesto, con 539.662 votos.

El conteo de las elecciones presidenciales del 30 de noviembre avanza con lentitud y cuestionamientos. Este jueves, Nasralla denunció maniobras en el conteo y dijo que fueron ingresadas actas con resultados que “no corresponden a la realidad y están inflados”.

Ante estas declaraciones, una directiva del CNE de Honduras garantizó la fiabilidad del proceso electoral. “Era predecible que sería una elección estrecha. Dijimos la noche de la elección que los márgenes serían cerrados. Hacemos un llamado respetuoso a todos los actores políticos a demostrar la madurez y la estatura que este momento exige”, escribió en X Cossette López-Osorio, una de los tres consejeros del pleno del ente electoral.

CNN envió consultas a los consejeros del organismo para conocer sus reacciones adicionales ante la denuncia y espera respuesta.

El CNE tiene por ley hasta 30 días desde la votación para publicar los resultados oficiales.

