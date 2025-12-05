Asesores de los CDC votan a favor de abandonar la vacunación universal contra la hepatitis B para recién nacidos en EE.UU.

El Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización (ACIP) de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de…

El Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización (ACIP) de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), nombrado por el secretario de Salud y Servicios Humanos Robert F. Kennedy Jr., votó a favor de abandonar la vacunación universal contra la hepatitis B para recién nacidos.

Ocho miembros votaron a favor y tres en contra para la primera votación, que decía: “Para los bebés nacidos de mujeres con resultado negativo para el antígeno de superficie de la hepatitis B (HBsAg), el ACIP recomienda la toma de decisiones individualizada, en consulta con un profesional de la salud, para que los padres decidan cuándo o si administrar la vacuna contra la hepatitis B, incluida la dosis al nacer. Los padres y los profesionales de la salud deben considerar los beneficios, los riesgos de la vacuna y los riesgos de infección. Para aquellos que no reciben la dosis de la vacuna contra la hepatitis B al nacer, se sugiere que la dosis inicial se administre no antes de los 2 meses de edad”.

Los asesores en el tema vacunas de los CDC se reunieron este viernes. Luego de la recomendación que firmaron, se centrarán en el calendario general de vacunación, según figura en la agenda actualizada.

Recordemos que los miembros de este comité asesor fueron seleccionados personalmente por el Secretario de Salud y Servicios Humanos de EE.UU., Robert F. Kennedy Jr. —un activista antivacunas de larga trayectoria— después de que él mismo despidiera abruptamente a los 17 miembros anteriores este año.

El Dr. Cody Meissner, uno de los tres miembros del comité asesor de vacunas que votaron en contra de eliminar la recomendación de la dosis universal de la vacuna contra la hepatitis B para recién nacidos este viernes, les dijo a sus colegas que “estamos causando daño al cambiar esta redacción”.

Se unieron a su voto negativo el Dr. Raymond Pollak y el Dr. Joseph Hibbeln, quien se hizo eco de las palabras de Meissner en sus propios comentarios.

“Esto tiene un gran potencial para causar daño, y simplemente espero que el comité asuma su responsabilidad cuando se produzca este daño”, dijo Hibbeln.

