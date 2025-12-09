Allanan la Asociación del Fútbol Argentino y 30 clubes en una investigación por presunto lavado de dinero

Un juez ordenó el allanamiento de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y de más de 30 clubes de fútbol…

Un juez ordenó el allanamiento de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y de más de 30 clubes de fútbol en forma simultánea, confirmó a CNN una fuente policial. La orden fue dictada por el juez federal Luis Armella en una causa en la que se investiga el presunto lavado de dinero que involucra a la financiera “Sur Finanzas”, uno de los principales auspiciantes de la casa rectora del fútbol argentino.

CNN contactó a la AFA, presidida por Claudio “Chiqui” Tapia, para pedir comentarios y aun espera una respuesta. La empresa Sur Finanzas expresó días atrás en un comunicado oficial que todos los servicios que presta se realizan en cumplimiento de la normativa vigente y habló de “acusaciones infundadas”.

Una fuente con conocimiento de la causa le dijo a CNN que la investigación comenzó luego de una sospecha por presuntas irregularidades en el contrato de Sur Finanzas con el Club Atlético Banfield, uno de los equipos con más historia en la primera división de Argentina. Desde el club aclararon en un comunicado que se pusieron a disposición de la justicia y que colaborarán con la investigación.

La misma fuente confirmó que luego de realizar allanamientos a Banfield y Sur Finanzas, se encontró documentación que supuestamente ligaba a la empresa con otros clubes de distintas divisiones. A raíz de esto se aprobaron los más de 30 procedimientos de este martes para corroborar si hay irregularidades en otros contratos.

A pesar del gran momento que vive la selección masculina de fútbol de Argentina, actual campeona del mundo y de América, la AFA está en el ojo de la tormenta por sus manejos de los torneos locales.

Al margen de esta investigación, la decisión de darle un título a Rosario Central que no estaba en el reglamento despertó muchas críticas públicas. A pesar de que la AFA aseguró que el trofeo había sido aprobado por los clubes, Estudiantes de La Plata aseguró en un comunicado que no se había votado en el Comité Ejecutivo. La polémica aumentó luego de que los jugadores de ese club le dieran la espalda a sus colegas de Rosario Central a la hora de realizar un pasillo para felicitar al nuevo campeón. La asociación sancionó a Estudiantes por no realizar correctamente el homenaje y hasta el presidente Javier Milei se metió en la polémica para respaldar al equipo de La Plata.

Mientras de la mano de Messi el seleccionado masculino vive un momento histórico, ahora esta investigación judicial y los allanamientos abren un nuevo frente de críticas para la AFA por los manejos del fútbol local.

