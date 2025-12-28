Al menos 13 muertos y 98 heridos deja descarrilamiento del tren Transístmico en Oaxaca

Al menos 13 personas murieron y 98 resultaron heridas tras el descarrilamiento este domingo del tren Transístmico, parte del Corredor…

Al menos 13 personas murieron y 98 resultaron heridas tras el descarrilamiento este domingo del tren Transístmico, parte del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), en el sur de México, que conecta los océanos Atlántico y Pacífico, informó la Secretaría de Marina de México.

En un comunicado, la Marina informó que, del total de pasajeros, 139 personas resultaron ilesas, mientras que 98 sufrieron lesiones; de estas, 36 requirieron atención hospitalaria y el resto presentó heridas leves. Asimismo, expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas y aseguró que continuará brindando apoyo a los afectados.

El descarrilamiento ocurrió en la comunidad zapoteca de Nizanda, Oaxaca, donde viajaban 250 personas a bordo de dos locomotoras y cuatro vagones de pasajeros.

Durante las acciones de búsqueda y localización de personas, dijo la Marina, se desplegaron 360 elementos navales, 20 vehículos, cuatro ambulancias terrestres, tres ambulancias aéreas y un dron táctico.

La Marina explicó previamente que en el evento “se presentó el descarrilamiento de la máquina principal”.

La fiscal de México, Ernestina Godoy, informó que, tras los hechos ocurridos en el Corredor Interoceánico, la Fiscalía General de la República (FGR) abrió una carpeta de investigación para determinar las causas del accidente.

“Agentes ministeriales de la Fiscalía Federal en Oaxaca, así como personal pericial y policial de la Agencia de Investigación Criminal, se coordinan con autoridades federales y estatales para llevar a cabo las indagatorias correspondientes”, señaló Godoy en su cuenta oficial de X, y añadió que las autoridades continuarán informando conforme avance la investigación.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó en su cuenta oficial de X que dio instrucciones para que el secretario de Marina y el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación se trasladen al lugar para atender personalmente a las familias, y que los delegados de IMSS e IMSS-Bienestar colaboren en la asistencia.

“La Secretaría de Gobernación coordinará las labores. Agradezco el apoyo del gobernador de Oaxaca y su equipo. Seguimos informando”, escribió Sheinbaum.

Por su parte, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, lamentó lo ocurrido y aseguró que brindarán apoyo a las familias de las personas afectadas.

“Todo nuestro apoyo y compromiso para los familiares que viajaban hoy en el Tren Interoceánico. Enviamos nuestro más sentido pésame a sus familias”, escribió Jara en una publicación en su cuenta oficial de X.

El Tren Interoceánico, inaugurado en 2023 durante el Gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, forma parte del proyecto más amplio del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), en el sur de México, que conecta los océanos Atlántico y Pacífico mediante trenes, puertos y polos industriales.

La Línea Z recorre 212 kilómetros entre Coatzacoalcos, Veracruz y Salina Cruz, Oaxaca.

Con esta nueva vía de comunicación, México busca impulsar el comercio internacional al unir Asia con la costa este de Estados Unidos y Europa a través de ese paso, el punto más estrecho del país que conecta el Pacífico con el Atlántico y que busca competir con el Canal de Panamá.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.