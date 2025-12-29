Adiós a la MetroCard: Nueva York pone fecha final a su tarjeta más icónica

Durante más de tres décadas la MetroCard ha definido el ritmo de la Gran Manzana, marcando tanto a residentes como…

Durante más de tres décadas la MetroCard ha definido el ritmo de la Gran Manzana, marcando tanto a residentes como a turistas con su característico ritual de entrada. Pasar la tarjeta demasiado rápido o muy lento dejará de ser un problema en el metro de Nueva York. Lo que comenzó como un avance tecnológico se despide hoy como un símbolo inseparable de la vida de su sistema de transporte público.

“Es embarazoso. Sientes que no eres un verdadero neoyorquino si no pasas tu MetroCard de la manera correcta,” dijo Mike Glenwick, de 37 años, quien ha vivido en la ciudad casi toda su vida y ha estado coleccionando MetroCards de edición limitada desde que tenía seis años.

Ahora, los días de deslizar las tarjetas de plástico azul y amarillo están contados. A partir del 1 de enero, la Autoridad Metropolitana de Transporte, (MTA, por sus siglas en inglés) ya no venderá MetroCards, y los pasajeros estarán obligados a usar OMNY, un sistema de pago de tarifas sin contacto. Las MetroCards existentes seguirán siendo aceptadas en las terminales, aunque la MTA dijo que su “fecha final de aceptación será anunciada más adelante”.

Despedirse de la tarjeta ha sido un proceso tanto para los neoyorquinos como para la MTA.

Las icónicas fichas del metro de la ciudad de Nueva York eran la forma predeterminada de pago antes de que se introdujera la MetroCard. Cuando las fichas se implementaron por primera vez en 1953, eran del tamaño de una moneda de diez centavos y la mayoría tenía una Y hueca entre una N y una C grabadas, formando NYC.

Aunque eran incómodas de transportar, eran fáciles de usar: todo lo que los pasajeros del transporte público tenían que hacer era dejar caer la ficha en el torniquete o la caja de cobro. Para la MTA, resolvía el problema de poder aumentar las tarifas sin tener que rediseñar los sistemas de cobro para aceptar varios tipos de monedas.

Pero en 1983, Richard Ravitch, entonces comisionado de la MTA, empezó a imaginar un sistema diferente de pago de viaje. En su lugar, propuso una tarjeta de banda magnética con saldo almacenado.

“Su argumento era que Nueva York es una ciudad cosmopolita muy moderna y que hay otras ciudades similares que usan esto como su sistema de pago,” dijo Jodi Shapiro, curadora de la exhibición FAREwell MetroCard en el New York Transit Museum. Pero a medida que su idea ganaba fuerza, rápidamente se convirtió en algo más allá de mantenerse al nivel de otras ciudades. En un momento, la MTA consideró integrar las MetroCards con teléfonos públicos para que las personas que llamaban no tuvieran que usar monedas (eso, sin embargo, no sucedió).

La MTA pensó inicialmente que el cambio a MetroCards sería “la sentencia de muerte para la evasión de tarifa”, ya que muchos pasajeros antes podían usar diversos tipos de monedas y fichas, dijo Noah McClain, profesor de sociología que ha investigado la tecnología de la MetroCard y tendencias de evasión de tarifa. Pero ese difícilmente fue el caso: “Evitar pagar la tarifa ciertamente perduró, aunque a menudo en formas diferentes”.

Una de las más famosas, los “swipers”, como se les llegó a conocer, vendían MetroCards dobladas para permitir a los pasajeros pasar fraudulentamente los torniquetes. Por separado, un grupo de hackers logró revertir exitosamente muchas partes de la MetroCard.

Pero los usuarios también vieron beneficios. Uno de los mayores atractivos de la MetroCard era que los usuarios podían comprar tarifas diferentes y más flexibles. Eso incluía descuentos para personas mayores, personas discapacitadas y estudiantes, así como tarjetas que ofrecían viajes ilimitados durante todo el mes.

Las tarjetas también venían con una gran ventaja que los tokens no ofrecían: transbordos gratuitos. Un solo pase de una MetroCard en un autobús o en el metro significaba que los pasajeros no tenían que pagar de nuevo si hacían transbordo a otro autobús o tren del metro.

Pero así como los tokens del metro de Nueva York se convirtieron en íconos de la ciudad, lo mismo sucedió con la MetroCard. Y eso fue intencional.

“Las MetroCards fueron hechas para coleccionarse”, dijo Shapiro. El año en que la MTA lanzó la MetroCard, 1994, también fue el año en que lanzó una tarjeta inaugural de edición limitada. Desde entonces, se han emitido alrededor de 400 MetroCards conmemorativas. Algunas de ellas han presentado anuncios, una fuente importante de ingresos para la MTA, mientras que otras han conmemorado eventos históricos, como el centenario de la Estación Central y el primer juego entre los Yankees y los Mets en 1997, una tradición ahora conocida como la “Serie del Metro”.

Otras tarjetas destacadas incluyen las de la marca Supreme y las de David Bowie, que tenían como objetivo publicitar una exhibición de museo coincidiendo con el lanzamiento de las tarjetas. Los neoyorquinos reportaron largas filas donde pasaban varias horas para comprarlas en las estaciones.

Glenwick tiene casi 100 MetroCards en su colección, y la primera presentaba a miembros de los New York Rangers después de que el equipo ganara la Copa Stanley en 1994 por primera vez en 54 años.

La idea de coleccionar MetroCards le llamó la atención de inmediato: “Era algo accesible para coleccionar. No gasté dinero extra porque de todas formas usábamos las MetroCards”, comentó.

Thomas McKean ha perdido la cuenta de cuántas MetroCards ha acumulado en los últimos 25 años. Todo comenzó en un viaje en metro donde se le olvidó llevar un periódico o un libro, algo que solía hacer antes de la era de los teléfonos inteligentes.

En su ausencia, para pasar el tiempo, se quedó mirando su MetroCard, preguntándose distraídamente cuántas palabras podía sacar de sus letras. Cuando salió del metro, recogió un puñado de MetroCards que estaban tiradas en el suelo de la estación, y una vez en casa, empezó a hacer MetroCards con palabras diferentes.

“Y luego, sin darme cuenta, me enganché porque me encanta el material y la estética”, dijo McKean a CNN. Sus diseños eran inicialmente bidimensionales, usando el frente y dorso de las MetroCards cortadas y ensambladas como un mosaico, pero eventualmente comenzó a experimentar también con diseños tridimensionales.

El arte de McKean ha estado expuesto en la tienda de artículos para el hogar Fishs Eddy en Manhattan, así como en la portada de una revista Time Out de New York. Su arte también formará parte de una próxima exposición en la galería Grand Central del Museo del Transporte. A lo largo de los años, ha recibido varios encargos. Para su sorpresa, muchos de esos clientes no son de Nueva York y aun así exhiben la misma admiración por la MetroCard que los neoyorquinos de toda la vida.

McKean dijo que le quedan varios miles de MetroCards sin usar en sus reservas, además de todos los restos de proyectos anteriores. “Nunca tiro nada hasta que es demasiado pequeño para usar.”

El futuro sistema de transporte, OMNY, acrónimo de One Metro New York, reemplaza los pases con deslizamiento por toques en los torniquetes mediante teléfonos inteligentes o relojes inteligentes con billeteras móviles, tarjetas de crédito o tarjetas OMNY.

Por ahora, los pasajeros todavía pueden usar efectivo para comprar tarjetas OMNY por $1 en las máquinas expendedoras del metro y en minoristas de toda la ciudad. Pero muchos sienten que es cuestión de tiempo antes de que la MTA deje de aceptar efectivo, como ya lo han hecho muchos comercios, lo que ha excluido esencialmente a las personas no bancarizadas y que no tienen tarjeta de crédito o débito. MTA no respondió a la solicitud de preguntas de CNN.

“Si bien no hay duda de que la MetroCard seguirá siendo un símbolo icónico de la ciudad de Nueva York, el pago de tarifa con solo acercar la tarjeta ha sido un cambio radical para los pasajeros y visitantes cotidianos, ahorrándoles el juego de adivinar cuál paquete de tarifa es el más rentable para sus viajes y haciendo que usar el sistema de transporte de Nueva York sea mucho más fácil”, dijo la jefa de atención al cliente de la MTA, Shanifah Rieara, en un comunicado en marzo, cuando se anunció la eliminación progresiva de la MetroCard.

En ese momento, la MTA dijo que el cambio le ahorrará a la agencia US$ 20 millones anuales “en costos relacionados con la producción y distribución de la MetroCard; reparaciones de máquinas expendedoras; y la recolección y manejo de efectivo”.

Pero a pesar de todos los beneficios que la MTA ha publicitado que contiene OMNY, incluyendo viajes ilimitados después del duodécimo de la semana, Glenwick no está listo para hacer la transición.

“Siento que parte de mi infancia está desapareciendo… No quiero dejarla ir hasta que sea necesario”.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.