Acusan a Nick Reiner de homicidio premeditado tras la muerte de sus padres, Rob y Michele

Nick Reiner ha sido acusado de dos cargos de homicidio premeditado en relación con el mortal apuñalamiento de sus padres, Michele y Rob Reiner, según la Oficina del Fiscal del Distrito del Condado de Los Ángeles.

También enfrenta una acusación especial por supuestamente usar un cuchillo.

Los cargos conllevan una pena de cadena perpetua sin libertad condicional o la pena de muerte. Los fiscales no han decidido si buscarán la pena de muerte en el caso.

La lectura de cargos de Nick Reiner se programará para una fecha posterior, dijo la oficina del fiscal en un comunicado de prensa. Los homicidios siguen bajo investigación.

Nick Reiner supuestamente apuñaló fatalmente a sus padres en las “primeras horas de la mañana del 14 de diciembre” antes de huir, dijo el comunicado de prensa. Fue detenido más tarde esa noche cerca de la Universidad del Sur de California, según informaron previamente las autoridades.

Nick Reiner vivía en la propiedad de sus padres, ocupando una casa de huéspedes separada de la estructura principal. Fuentes cercanas a la situación confirmaron esta convivencia, la cual ya había sido escenario de episodios complicados en el pasado.

En 2018, el propio Nick relató en el podcast sobre adicciones “Dopey” un incidente previo que sucedió en dicha vivienda. Según su testimonio:

“Me volví loco con los estimulantes… estuve despierto durante días y días, y empecé a golpear diferentes cosas en la casa de huéspedes”, confesó en aquel momento, describiendo un arrebato violento tras sentirse “aislado” por sus padres.

Mientras la industria del cine rinde homenaje a la prolífica carrera de Rob Reiner —director de clásicos como “When Harry met Sally” y “Stand by me”—, el caso ha tomado un tinte político inesperado.

El presidente Donald Trump ha redoblado sus críticas hacia el fallecido cineasta, provocando una condena unánime de legisladores y estrellas de cine, quienes consideran sus declaraciones inapropiadas ante la magnitud de la tragedia familiar.

Tras el arresto efectuado el domingo por la noche, la Policía de Los Ángeles sugiere que existen “pruebas abrumadoras” contra el hijo del director. Se espera que Nick Reiner comparezca ante el tribunal inmediatamente.

La salud mental de Nick Reiner podría surgir durante las próximas audiencias, dijo Nathan Hochman, fiscal de distrito del condado de Los Ángeles.

Después de la acusación formal, “si hay evidencia de enfermedad mental, se presentará en la corte y con el nivel de detalle que la defensa desee”, dijo Hochman.

El jefe de policía de Los Ángeles, Jim McDonnell, se negó a responder cuando se le preguntó si Reiner estaba bajo la influencia en el momento de su arresto.

