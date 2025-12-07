7 hombres desaparecen y 3 mujeres quedan heridas tras ataques a bares en Chiapas, en el sur de México

Siete hombres desaparecieron y tres mujeres resultaron heridas luego de ataques que personas armadas realizaron contra dos bares en el…

Siete hombres desaparecieron y tres mujeres resultaron heridas luego de ataques que personas armadas realizaron contra dos bares en el municipio de Villaflores, Chiapas, según informó el fiscal de ese estado del sur de México, Jorge Luis Llaven Abarca, en un mensaje en video.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada de este sábado, cuando los atacantes llegaron a la localidad en varios vehículos, hicieron disparos e incendiaron algunos autos, expuso el fiscal.

“Hemos avanzado con algunos datos tecnológicos. Se logró establecer que quienes cometieron este acto fueron tres camionetas que ingresaron con sujetos armados al municipio de Villaflores a eso de las 3:00 de la madrugada”, dijo.

De acuerdo con el fiscal, dos de los hombres que desaparecieron supuestamente eran dueños de los bares atacados. La Fiscalía difundió fichas de búsqueda tanto de ellos como de los otros cinco desaparecidos.

Sobre las mujeres heridas, el fiscal dijo que fueron llevadas a hospitales para recibir atención médica.

“Podemos establecer como el móvil principal de estos lamentables sucesos la disputa por el narcomenudeo entre dos células que operan en la zona”, señaló el fiscal, y agregó que se desplegó un operativo con 200 elementos de diferentes corporaciones para buscar a los desaparecidos y detener a los agresores.

Autoridades de seguridad de México dicen que en Chiapas, un estado fronterizo con Guatemala, tienen presencia los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, así como grupos delictivos locales que se disputan rutas para el tráfico de drogas y migrantes y otros negocios ilícitos.

De enero a noviembre de este año, en Chiapas se registraron 343 homicidios dolosos, una cifra que representa una disminución del 58 % en comparación con el mismo periodo de 2024, cuando fueron 818, de acuerdo con las estadísticas oficiales.

En contraste, se contabilizaron 126 casos de extorsión, lo que implica un incremento del 600 % comparado con 2024, cuando fueron 18.

