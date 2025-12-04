4 conclusiones de la reunión de Trump con Zelensky en Florida

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, cambió el domingo la gélida Kyiv, azotada por los misiles, por el comedor decorado…

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, cambió el domingo la gélida Kyiv, azotada por los misiles, por el comedor decorado con frescos de Mar-a-Lago, donde esperaba obtener la aprobación del presidente Donald Trump para un plan de paz revisado de 20 puntos para poner fin a la guerra en su país.

Tras más de tres horas de conversaciones, ninguno de los dos anunció ningún avance importante en el arduo esfuerzo por poner fin al conflicto iniciado por Rusia en 2022. Ambos enfatizaron que el proceso era complicado y tomaría más tiempo. Trump, quien habló por teléfono ese mismo día con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, se mostró relativamente comprensivo con las posturas de Moscú.

Sin embargo, a diferencia de reuniones anteriores, Trump elogió a Zelensky y se mantuvo confiado en que la paz estaba cerca.

“Creo que nos estamos acercando mucho, quizás muy”, dijo el presidente de EE.UU.

Los equipos de Estados Unidos, Ucrania y Europa continuarán reuniéndose en las próximas semanas, posiblemente en Washington, afirmó Trump. También se espera que vuelva a hablar con Putin, quien tendría que firmar los términos de cualquier posible acuerdo de paz.

A continuación, las conclusiones de la reunión del domingo:

Trump, tras estrechar la mano de Zelensky en la escalinata de Mar-a-Lago, insistió en que no tenía una fecha límite para poner fin a la guerra en Ucrania.

Sin embargo, también pareció sugerir que ahora, con las intensas conversaciones en marcha lideradas por su enviado Steve Witkoff y su yerno Jared Kushner, era el momento más oportuno para poner fin a la guerra de casi cuatro años.

“Creo que estamos en las últimas etapas de las conversaciones, y ya veremos”, dijo Trump, y añadió: “Terminará o se prolongará durante mucho tiempo, y millones de personas más morirán”.

Trump se ha mostrado frustrado con el ritmo de las conversaciones de paz y alterna entre culpar a Zelensky y Putin por la incapacidad de poner fin al conflicto. Tras declarar durante la campaña de 2024 que podría resolver la guerra un día después de asumir el cargo, ahora afirma que es más difícil de lo que imaginaba, en parte porque no ha podido mantener una relación personal cercana con Putin.

La reunión del domingo, que concluyó sin ningún anuncio importante, pareció subrayar las dificultades.

“Hay uno o dos temas muy espinosos, muy difíciles, pero creo que lo estamos haciendo muy bien”, dijo Trump después de la reunión. “Hemos avanzado mucho hoy, pero en realidad lo hemos logrado en el último mes. Este no es un acuerdo de un día; es un asunto muy complejo”.

Ofreció un cronograma familiar para cuándo podría surgir claridad sobre si la paz es posible.

“Es posible que no suceda”, dijo Trump sobre un acuerdo de paz. “En unas semanas, lo sabremos de una forma u otra”.

Putin no salió de Rusia para una reunión en Palm Beach; aparte de su viaje a Alaska para reunirse con Trump en agosto, no ha estado en Estados Unidos en años.

Sin embargo, su ausencia física en las conversaciones del domingo no impidió que su presencia se sintiera. Trump habló con el líder ruso durante más de una hora antes de que comenzaran las conversaciones con Zelensky, en una llamada telefónica que, según el Kremlin, el presidente de EE.UU. solicitó. Trump también afirmó que volvería a hablar con Putin después de su reunión con Zelensky.

Es un patrón que ha inquietado a los partidarios de Ucrania en el pasado: antes de reunirse con Zelensky, Trump escucha el punto de vista de Putin y la reunión posterior fracasa. Esa misma secuencia se repitió en octubre, cuando, tras una llamada con Putin, Trump se negó a proporcionar a Ucrania nuevos misiles de largo alcance, tras haberse mostrado previamente abierto a la idea.

Esta vez, la conversación de Trump con Putin no impidió una reunión positiva con Zelensky. Sin embargo, Trump elogió a Putin en un aspecto: su gestión de la planta nuclear de Zaporizhia, un punto clave en las negociaciones.

“El presidente Putin está trabajando con Ucrania para lograr su apertura”, dijo Trump. “Es un gran paso, cuando no está bombardeando esa planta”.

Trump afirmó que aún creía que Putin hablaba en serio sobre la paz.

“Quiere verla. La quiere ver”, afirmó. “Me lo dijo con mucha firmeza, le creo”.

Antes de la reunión, Zelensky afirmó que se había acordado el 90% de los términos del plan de paz, haciendo eco de una cifra que han utilizado los funcionarios estadounidenses. Posteriormente, Zelensky utilizó la misma cifra, aunque Trump afirmó que no le gustaba usar porcentajes.

Aun así, es el 10% restante el que ha resultado tan difícil de resolver, un hecho al que Zelensky pareció aludir. Los principales puntos de fricción incluyen el destino de la planta nuclear y las cuestiones de la concesión de tierras.

Trump sugirió que era mejor hacer las concesiones de tierras ahora, antes de que Rusia invada aún más.

“Parte de ese terreno ha sido confiscado. Parte de ese terreno podría estar disponible, pero podría ser confiscado en los próximos meses”, dijo. “¿Y sería mejor que llegaran a un acuerdo ahora?”.

Antes de la reunión, Zelensky había demostrado una nueva flexibilidad, afirmando estar dispuesto a someter cualquier acuerdo de paz a referéndum (la constitución de Ucrania exige que cualquier cambio en sus fronteras nacionales se someta a votación). Sin embargo, afirmó que sería necesario un alto el fuego para mantenerlo.

Rusia, que lanzó una nueva andanada de ataques con misiles y drones contra Ucrania antes de las conversaciones del domingo, se ha negado a hablar de un alto el fuego.

Y durante la llamada de Trump con Putin, ambos líderes expresaron que “comparten opiniones similares en general” de que una tregua temporal solo prolongará el conflicto en Ucrania, según el asesor del Kremlin, Yuri Ushakov.

Añadió que “dada la situación en el frente”, Ucrania debería decidir pronto qué hacer con la región oriental del Donbás, el territorio clave que Putin reclama.

Trump declaró tras su reunión con Zelensky que “nos estamos acercando a un acuerdo” sobre el destino de la región, que calificó como “uno de los grandes problemas”.

Desde su primera y desastrosa reunión en febrero, cada encuentro entre Trump y Zelensky durante el segundo mandato de Trump ha sido seguido de cerca por su tono y tenor. Ninguna de sus conversaciones posteriores ha degenerado en tanta acritud, aunque algunas se han descrito como difíciles a puerta cerrada.

Al saludar a Zelensky en su residencia de Palm Beach, Trump lo elogió.

“Este caballero ha trabajado muy duro, es muy valiente, y su gente es muy valiente”, dijo Trump.

Zelensky comenzó y concluyó sus comentarios agradeciendo a Trump, algo notable dado que el presidente y vicepresidente de Estados Unidos, J. D. Vance, lo reprendió en febrero por no agradecer a los líderes estadounidenses su papel en la mediación.

Trump ha utilizado Mar-a-Lago en el pasado para cultivar relaciones más personales con sus homólogos internacionales, incluyendo al líder chino Xi Jinping y al difunto primer ministro japonés Shinzo Abe.

Si bien ese no parecía ser el propósito explícito de la reunión del domingo —Zelensky vino a Palm Beach porque Trump pasa las fiestas aquí—, el entorno ofreció un ambiente menos formal que el Despacho Oval o la Sala del Gabinete de la Casa Blanca.

“Entró y dijo: ‘Este lugar es precioso’”, dijo Trump sobre Zelensky al finalizar la reunión. “No creo que quiera volver a la Casa Blanca”.

