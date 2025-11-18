Zelensky viajará a Turquía para “reactivar las negociaciones” y facilitar el intercambio de prisioneros de guerra con Rusia

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo que viajará a Turquía el miércoles para “revitalizar las negociaciones” y facilitar los…

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo que viajará a Turquía el miércoles para “revitalizar las negociaciones” y facilitar los intercambios de prisioneros de guerra con Rusia.

“Estamos preparando la revitalización de las negociaciones, y hemos desarrollado soluciones que propondremos a nuestros socios”, dijo Zelensky en redes sociales.

“Hacer todo lo posible para acercar el fin de la guerra es la máxima prioridad de Ucrania. También estamos trabajando para restablecer los intercambios de prisioneros de guerra y traer a nuestros prisioneros de guerra a casa”.

En 2022, Rusia y Ucrania participaron en conversaciones mediadas por Turquía que sentaron las bases para los intercambios de prisioneros. En los años posteriores, representantes de ambos países han llevado a cabo más conversaciones en Turquía que han permitido el regreso de cientos de prisioneros.

Rustem Umerov, secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania, dijo la semana pasada en redes sociales que había llegado a Estambul para “desbloquear el proceso de intercambio”, lo que podría permitir que 1.200 prisioneros ucranianos regresen a casa.

