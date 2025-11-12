“Ya era hora”: Meryl Streep y Anne Hathaway, juntas de nuevo en el adelanto de “The Devil Wears Prada 2”

El avance de “The Devil Wears Prada 2” se estrenó este miércoles, y es justo lo que el mundo necesitaba.…

En él se ve a Meryl Streep como Miranda Priestly caminando con tacones rojos por las oficinas de la revista ficticia Runway. Antes de entrar al ascensor, se le une Andy Sachs, interpretada por Anne Hathaway, la asistente que en la primera película encontró su lugar –y mejor calzado– en el despiadado mundo de la moda.

“Ya era hora”, le dice Miranda a Andy, mientras Andy esboza una sonrisa detrás de unas gafas de sol negras.

La exitosa canción de Madonna de 1990, “Vogue”, es la banda sonora del teaser tráiler de menos de un minuto de duración, un guiño al hecho de que desde hace mucho se cree que Runway está basada en Vogue y que el personaje de Miranda está basado en Anna Wintour, la famosa exeditora principal de la revista.

La secuela de la querida película de 2006 se estrena en cines el 1 de mayo de 2026.

Junto a Streep y Hathaway, regresan Emily Blunt y Stanley Tucci.

La primera película se basó en la novela bestseller de 2003 del mismo nombre, escrita por Lauren Weisberger, quien anteriormente había trabajado como asistente personal de Wintour en Vogue, y cuenta la historia de una joven impresionable de Nueva York (Hathaway) que consigue un trabajo en una de las principales revistas de moda bajo la dirección de una editora de carácter fuerte.

Durante una aparición en septiembre en el pódcast “The New Yorker Radio Hour”, Wintour bromeó con el anfitrión David Remnick diciendo que “fui al estreno (de la primera película) vestida de Prada, sin tener absolutamente ninguna idea de lo que iba a tratar la película”.

“Primero que nada, era Meryl Streep, lo cual, fantástico”, dijo Wintour en ese momento. “Y después fui a ver la película y la encontré sumamente entretenida. Era muy graciosa”.

Tracie Thoms, quien interpretó a la amiga de Andy, y Tibor Feldman, quien interpretó al ejecutivo de la revista Irv Ravitz, también volverán a interpretar sus papeles en la secuela. Kenneth Branagh y varios más se han unido al elenco.

