Xania Monet es la primera artista creada por IA en debutar en la cartelera Billboard, pero no será la última

La Inteligencia Artificial está en todas partes y las listas de éxitos musicales no son la excepción.

Según Billboard, una cantante de IA llamada Xania Monet es “la primera artista de IA conocida en obtener suficiente reproducción en la radio para debutar en una lista de radio de Billboard”.

Hasta ahora, Monet ha aparecido en varias listas de Billboard desde que lanzó su primera canción en el verano de 2025, incluyendo Hot Gospel Songs (por su canción “Let Go, Let God”) y Hot R&B Songs (por su canción “How Was I Supposed to Know”), según la publicación.

Ahora, ha firmado un contrato discográfico multimillonario con Hallwood Media tras lo que Billboard calificó como “una guerra de ofertas”.

Hollywood lleva tiempo preocupado por las consecuencias de que los intérpretes de IA quiten trabajo a los humanos. (Véase la reciente controversia sobre la actriz de IA Tilly Norwood). Pero, por fuertes que sean las preocupaciones, la IA sigue creciendo en las artes.

Con más de 146.000 seguidores solo en Instagram, Monet es prueba de que los consumidores están cada vez más abiertos a la idea, aunque la industria se altere por ello.

El perfil de artista de Monet en Apple Music explica que Monet es “una figura de IA presentada como una vocalista contemporánea de R&B en la vena altamente expresiva, con raíces en la iglesia y con los pies en la tierra de Keyshia Cole, K. Michelle y Muni Long”.

Monet fue diseñada por Telisha Nikki Jones, una poeta de Mississippi que escribe las letras que Monet interpreta con la ayuda de Suno, “un programa generador de música con inteligencia artificial”, según explica la biografía.

Monet lanzó un álbum completo titulado “Unfolded” en agosto, que incluía 24 canciones. Un EP de siete temas, “Pieces Left Behind”, le siguió en septiembre.

Un comunicado de prensa del representante de Monet destacó el “sonido suave y lleno de alma” de la cantante de IA y su “interpretación similar a la humana”. Pero Romel Murphy, quien dice ser el mánager de Monet y habló con Victor Blackwell de CNN, insistió en que no hay intención de reemplazar a los cantantes y compositores humanos.

“La IA no reemplaza al artista. Ese no es nuestro objetivo en absoluto. No disminuye la creatividad ni le quita valor a la experiencia humana”, dijo. “Es una nueva frontera y, como cualquier cambio, algunas personas son receptivas y otras son aprensivas”.

Billboard informó recientemente que “solo en los últimos meses, al menos seis artistas de IA o asistidos por IA han debutado en varias listas de Billboard”.

“Esa cifra podría ser mayor, ya que cada vez es más difícil saber quién o qué está impulsado por IA, y en qué medida”, según la publicación. “Muchos de estos proyectos que aparecen en las listas, cuya música abarca todos los géneros desde góspel hasta rock y country, también llegan con orígenes anónimos o misteriosos”.

Murphy no parece ver un problema y compara todo esto con la música de Michael Jackson y Prince, quienes murieron en 2009 y 2016, respectivamente.

“Ambos tienen catálogos musicales que siguen creciendo hasta el día de hoy. Los jóvenes siguen escuchando esas canciones y ellos ya no están con nosotros, pero siguen conectados a su música”, dijo Murphy. “Así que es la música, porque no tienen la historia del contacto o la experiencia de un concierto en vivo, pero aún así aman esas canciones. La música también tiene que evolucionar”.

“Solo tenemos que mantener la integridad y ser intencionales sobre la autenticidad, y llevar la música al mundo”, agregó.

CNN se ha puesto en contacto con el representante de Monet para obtener comentarios.

Mientras tanto, los músicos en activo están, como era de esperarse, preocupados.

“Hay una artista de R&B de IA que acaba de firmar un contrato multimillonario… y la persona no está haciendo nada del trabajo”, dijo Kehlani sobre Monet en un video que luego fue eliminado de TikTok. “Esto está completamente fuera de nuestro control”.

La cantante agregó: “Nada ni nadie en la Tierra podrá jamás justificar la IA para mí”.

