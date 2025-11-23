“Wicked: For Good” vuelve a conquistar la taquilla con US$ 150 millones en su primer fin de semana en EE.UU.

Este fin de semana, no había mejor lugar para los fans de “Wicked” que el cine. “Wicked: For Good”, de…

Este fin de semana, no había mejor lugar para los fans de “Wicked” que el cine.

“Wicked: For Good”, de Universal, se disparó al puesto número uno en la taquilla del fin de semana, recaudando US$ 150 millones a nivel nacional y US$ 226 millones en todo el mundo, superando ampliamente a su predecesora, “Wicked”, que se estrenó con US$ 114 millones a nivel nacional, durante el fin de semana previo al Día de Acción de Gracias del año pasado.

“Nunca es una garantía que una segunda entrega supere a la original, especialmente en el fin de semana de estreno”, dijo Paul Dergarabedian, jefe de Tendencias de Mercado en Comscore. “La primera película, y ahora esta… crearon un fenómeno cultural. Esto no fue un éxito de la noche a la mañana”.

La película musical de fantasía, que es una reinvención inspirada en la novela infantil de 1900 “El maravilloso mago de Oz”, se convirtió en el segundo estreno nacional más alto del año, detrás de la live-action de Warner Bros. Pictures “A Minecraft Movie” (US$ 162,75 millones) y por delante de “Lilo & Stitch”, de Disney, (US$ 146 millones). Warner Bros. Discovery es la empresa matriz de CNN.

“Wicked: For Good” también batió un récord para el estreno de una secuela de fantasía-aventura, según David A. Gross, quien publica el boletín de la industria FranchiseRe. Según Gross, estas películas promedian un estreno de US$ 46 millones.

“El hecho de que ‘Wicked’ esté ahí en la conversación es un triunfo… hace no mucho tiempo muchos musicales no estaban teniendo buenos resultados en taquilla”, dijo Shawn Robbins, director de Análisis en Fandango y fundador de la firma de análisis Box Office Theory.

También se estrenó este fin de semana “Rental Family”, de Searchlight Pictures, (US$ 3,3 millones), que quedó en el puesto número 5 en general, y “Sisu: Road to Revenge”, de Sony Pictures (US$ 2,6 millones), que fue número 6. Ambas películas no lograron compartir el mismo éxito de “Gladiador II”, que tuvo un estreno nacional de fin de semana de US$ 55,5 millones cuando se estrenó junto a “Wicked”.

Los competidores del fin de semana pasado, “Now You See Me: Now You Don’t”, de Lionsgate Films (US$ 9,1 millones), “Predator: Badlandsv”, de Disney (US$ 6,25 millones), y “The Running Man”, de Paramount Pictures (US$ 5,8 millones) terminaron en los puestos No. 2, No. 3 y No. 4, respectivamente.

Es una buena señal para Hollywood, que viene de un octubre históricamente lento. La taquilla en general está ahora un 3,3 % por delante de las ganancias del año pasado, del 1 de enero hasta el 23 de noviembre, según datos de Comscore. La taquilla nacional ha recaudado aproximadamente US$ 7.500 millones este año, según Comscore.

Dergarabedian señaló que la taquilla podría alcanzar o superar la marca de US$ 9.000 millones cuando termine el año. Ese hito se alcanzó previamente en 2023, el primer año pospandémico en lograrlo.

Podría haber un mayor impulso durante el fin de semana de Acción de Gracias con “Zootopia 2”, de Disney, que espera ver un éxito similar al de “Moana 2” del año pasado, una película animada que recaudó más de US$ 460 millones en la taquilla nacional.

“Zootopia 2” y “Wicked: For Good” podrían complementarse en los cines, dice Daniel Loria, director editorial de Box Office Pro.

“Realmente es un combo perfecto en términos de potencial de ganancias para la cartelera completa del fin de semana de estreno”, dijo Loria.

Se espera también que Disney domine el fin de semana previo a Navidad con “Avatar: Fire and Ash”.

Y hay una amplia variedad de películas que se estrenarán antes y durante Navidad que podrían recaudar hasta US$ 30 millones, según Loria. La lista incluye “The SpongeBob Movie: The Search for SquarePants”, de Paramount Pictures; “Anaconda”, de Sony; “The Housemaid”, de Lionsgate, y “David”, de Angel Studios.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.