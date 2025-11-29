Wall Street confía en que la Corte Suprema de Justicia de EE.UU. proteja a la Reserva Federal. ¿Es eso una ilusión?

Wall Street apenas se inmutó ante los ataques del presidente Donald Trump a la Reserva Federal este año. Pero la…

Wall Street apenas se inmutó ante los ataques del presidente Donald Trump a la Reserva Federal este año. Pero la confianza de los mercados podría verse afectada por un próximo fallo de la Corte Suprema de Justicia de EE.UU.

Trump ha lanzado una intensa campaña de presión contra la Reserva Federal durante su segundo mandato, exigiendo con frecuencia recortes de tipos de interés y amenazando con despedir a su presidente, Jerome Powell.

El banco central ha bajado las tasas dos veces este año, en septiembre y octubre, y tiene otra oportunidad de hacerlo en diciembre.

Sin embargo, los inversores siguen confiando en la capacidad de la Fed para combatir la inflación, al menos según estimaciones como las tasas de interés a largo plazo de los bonos del Tesoro estadounidense y las expectativas de inflación.

Su fe depende de un caso de la Corte Suprema sobre los esfuerzos de Trump para despedir a la gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook, designada por Biden y la primera mujer negra en servir como gobernadora de la Reserva Federal.

Si Trump gana, la tan cacareada independencia de la Fed para fijar las tasas de interés sin interferencia política podría desmoronarse.

Pero Wall Street parece creer que la Corte Suprema finalmente optará por mantener la independencia del banco central.

Los mercados también parecen creer que ninguno de los nombres que se barajan para suceder a Powell como presidente de la Fed cuando su mandato finalice en mayo representa una amenaza en ese sentido.

“Por ahora, Wall Street se siente muy cómodo con la independencia de la Fed”, declaró James Ragan, director de investigación de gestión patrimonial de la firma de servicios financieros DA Davidson.

Apenas tres días después de que Trump dijera que había despedido a Cook en agosto (la primera vez que un presidente intenta cesar a un gobernador de la Fed en los casi 112 años de historia del banco central), el S&P 500 cerró en un máximo histórico mientras otros índices bursátiles importantes subían.

Mientras tanto, el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años, referencia para las tasas de diversos préstamos, ha disminuido constantemente desde la primavera, cuando Trump comenzó a amenazar con despedir a Powell.

Esto significa que los inversores no prevén que las tasas de interés se descontrolen en la próxima década, una señal de confianza en la Reserva Federal.

De hecho, las expectativas de inflación a largo plazo basadas en el mercado, que reflejan la confianza de Wall Street en la capacidad de la Fed para combatir los aumentos de precios, se han mantenido bajo control durante todo el año.

Sin embargo, el temor al aumento de los déficits públicos ha impulsado las llamadas primas a plazo, el rendimiento adicional que exigen los inversores para mantener bonos a largo plazo en lugar de bonos a corto plazo.

Los expertos afirman que la preocupación por la independencia de la Reserva Federal también ha influido, aunque de forma menor, en este repunte.

La Corte Suprema ha programado alegatos orales para finales de enero para determinar si Trump tiene la facultad de despedir a Cook.

El presidente ha citado acusaciones no probadas de fraude hipotecario. El Departamento de Justicia está investigando, pero no se han presentado cargos contra ella.

A principios de este mes, los abogados de Cook declararon que las acusaciones son “infundadas” e instaron al departamento a abandonar la investigación.

En un caso separado en mayo, los jueces dijeron en una opinión no firmada que Trump podría mantener fuera de la Junta Nacional de Relaciones Laborales a Gwynne Wilcox, cesada por el manadatrio y quien continúa luchando en la corte para revertir su despido.

Pero la Corte Suprema manifestó específicamente que esa decisión no afecta a la Reserva Federal.

“Los mercados se sintieron muy reconfortados por esto”, declaró Randall Kroszner, exgobernador de la Reserva Federal, en una conferencia sobre banca central el 31 de octubre organizada por el Instituto Peterson de Economía (PIIE).

Añadió que los inversores “creen que la Corte Suprema adoptará un enfoque razonable y equilibrado” en el caso Cook.

Los inversores también siguen de cerca la nominación de Trump para el próximo presidente de la Reserva Federal.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, quien ha liderado la búsqueda, reveló una lista de cinco candidatos de la Casa Blanca, la Reserva Federal y el sector privado.

La relación incluye al director del Consejo Económico Nacional, Kevin Hassett, así como a los gobernadores de la Reserva Federal, Christopher Waller y Michelle Bowman.

Bessent declaró recientemente a CNBC que el anuncio de Trump podría producirse cerca de Navidad.

“Los mercados aún parecen estar bastante confiados en que prevalecerá la independencia de la Fed, y creo que esto se debe en parte a que los nombres que vimos para presidente de la Fed eran razonables”, indicó Francesco Bianchi, profesor de economía y experto en política monetaria de la Universidad Johns Hopkins, en la conferencia PIIE.

