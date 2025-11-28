Victoria para tres monjas “rebeldes”: se quedan en su convento en Austria, pero el Vaticano les pone condiciones

Tres monjas octogenarias de Salzburgo, Austria, se han convertido en un fenómeno viral tras su audaz regreso a su antiguo…

Tres monjas octogenarias de Salzburgo, Austria, se han convertido en un fenómeno viral tras su audaz regreso a su antiguo convento. Estas tres religiosas, que decidieron dejar su residencia de ancianos para volver a la vida conventual, capturaron la atención de los principales medios de comunicación y del público, amasando rápidamente más de 100.000 seguidores en Instagram.

Su popularidad radica en una inusual combinación de devoción y modernidad: sus rutinas diarias incluyen rezos y reuniones comunitarias, junto a la sorprendente práctica del boxeo para mantenerse activas y en forma.

Y ahora, tres meses después, la diócesis local ha confirmado que la hermana Regina, de 86 años, la hermana Rita, de 81, y la hermana Bernadette, de 88, podrán permanecer en Schloss Goldenstein, pero solo si aceptan ciertas condiciones.

Las monjas tendrán que cerrar sus cuentas en las redes sociales, volver a una vida monástica más recluida y serán incluidas en la lista de espera de la residencia de ancianos para cuando no puedan ser atendidas en el convento.

Mientras tanto, recibirán atención médica las 24 horas del día y orientación espiritual de un sacerdote, según un comunicado emitido este viernes por su superior, el párroco principal Markus Grasl.

Las monjas regresaron a Schloss Goldenstein, el convento alpino y colegio de niñas donde habían pasado la mayor parte de sus vidas, el 4 de septiembre, después de que varias de sus antiguas alumnas les ayudaran a huir de la residencia de ancianos y contrataran a un cerrajero para que les dejara volver al edificio.

Esto se produjo tras una disputa de casi dos años entre las hermanas y Grasl, que comenzó a finales de 2023, cuando las monjas afirman que fueron expulsadas del convento contra su voluntad.

En agosto, la contienda se intensificó aún más cuando las monjas hicieron varias acusaciones contra Grasl y la Arquidiócesis de Salzburgo en la prensa austriaca.

A primera vista, la propuesta de este viernes parece resolver esa disputa, permitiendo a las monjas permanecer en su querido hogar en condiciones aceptables para la Iglesia Católica.

Sin embargo, según el abogado que representa a las religiosas, las condiciones son tan restrictivas que no les aconsejaría aceptar la oferta, según informó la cadena ORF, afiliada a CNN. Por su parte CNN se ha puesto en contacto con las monjas para recabar sus comentarios.

Desde que las monjas regresaron al monasterio, se han convertido en el centro de una iniciativa comunitaria para que permanezcan allí. En su cuenta de Instagram comparten imágenes de trabajadores instalando soportes o pasamanos en las escaleras del monasterio, que según las monjas fueron retiradas cuando estaban en la residencia de ancianos, de las hermanas elaborando velas con sus antiguas alumnas y participando en clases para aprender a silbar.

En su declaración, Grasl agradeció a los ayudantes de las monjas, pero dijo que sus esfuerzos ya no eran necesarios. También sugirió que las donaciones que habían recibido las monjas se destinaran a un proyecto misionero.

