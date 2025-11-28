Se pronostica nieve, lluvia y temperaturas gélidas en varias partes de EE.UU.

Tras el posible letargo alimenticio del feriado y al dirigirse a los aeropuertos y carreteras del país, algunos estadounidenses pueden…

Tras el posible letargo alimenticio del feriado y al dirigirse a los aeropuertos y carreteras del país, algunos estadounidenses pueden descubrir que la mayor indigestión en este momento no tiene nada que ver con el pastel. Una potente tormenta complica el regreso a casa y amenaza con trastornar los viajes posteriores al pavo.

Para quienes pospusieron su regreso hasta el lunes o martes, pensando que así sería más fácil, la naturaleza podría tener otros planes.

Una tormenta que atravesó las Rocosas el viernes se transformó en una tormenta invernal de costa a costa, poniendo a unas 49 millones de personas en el norte bajo alertas de clima invernal durante el fin de semana.

La tormenta abre la puerta a una nueva oleada de aire ártico más frío que hará que las temperaturas caigan en picada para millones justo antes de que el calendario cambie a diciembre.

Algunos pasajeros aéreos enfrentan problemas de viaje; más de 700 vuelos en EE.UU. han sido cancelados y más de 9.400 vuelos se han retrasado hasta la tarde del domingo, según FlightAware.

Estas cancelaciones se suman a los más de 1.900 vuelos en EE.UU. cancelados el sábado, en su mayoría debido al clima invernal en el Medio Oeste.

Muchas de las interrupciones se concentran en la Ciudad de los Vientos, que ha registrado nevadas constantes. Más de 280 vuelos hacia y desde el Aeropuerto Internacional O’Hare de Chicago fueron cancelados hasta la tarde del domingo y más de 1.300 vuelos se retrasaron, según FlightAware. En medio de los 23 cm de nieve registrados el sábado —un nuevo récord de nevada máxima para noviembre— el aeropuerto tuvo más de 1.100 vuelos cancelados.

Mientras los retrasos persistían en Chicago hasta el mediodía del domingo, aumentaban en Nueva York y Boston debido a una combinación de techos bajos, vientos fuertes y el alto volumen de viajeros por el feriado.

El Aeropuerto Internacional de Des Moines, en Iowa, reanudó operaciones la tarde del domingo tras cerrar cuando un vuelo de Delta Connection, operado por Endeavor Air y procedente de Detroit, se salió de la pista en medio de condiciones de hielo la noche del sábado.

El vuelo, que transportaba a dos pilotos, dos asistentes de vuelo y 54 pasajeros, “salió de la superficie pavimentada al pasar de la pista a la calle de rodaje”, dijo Delta Air Lines en un comunicado, confirmando que no hubo heridos y que se ofreció compensación a todos los pasajeros.

El tiempo previo a las fiestas ya demostró ser mortal en Minnesota. Un hombre de 69 años murió aplastado por un árbol cubierto de nieve el miércoles por la mañana en medio de fuertes vientos en Alden Township, a unos 290 kilómetros al noreste de Minneapolis, informó la afiliada de CNN WCCO citando a la Oficina del Sheriff del condado de St. Louis.

Esta tormenta podría desatar peligros similares.

La tormenta ingresó al noroeste del Pacífico la noche del jueves y cruzó las Rocosas el viernes.

El centro de la tormenta salió de las Grandes Llanuras la madrugada del sábado y se fortaleció durante el día mientras se desplazaba hacia el este a través del Medio Oeste, trayendo nieve, lluvia e incluso algo de mezcla helada a gran parte del centro del país.

Lloverá en el lado sur de la tormenta, pero se pronostica nieve en el lado norte, que apuntó a Nebraska y Kansas y hacia el norte a través del Medio Oeste. Algunas áreas cerca de la transición entre mayormente nieve y mayormente lluvia enfrentarán una mezcla helada por un tiempo. Los vientos también aumentarán a medida que la tormenta se fortalece.

Las áreas al este del río Mississippi tendrán que lidiar con la tormenta el domingo —nieve para los Grandes Lagos y lluvia que se extiende por el sur— mientras el centro del país recibe una ráfaga de aire ártico por detrás.

La tormenta se alejará de la costa este el domingo.

La nieve acumulada se extenderá desde las Rocosas hasta los Apalaches para cerrar noviembre, y será la primera tormenta de esta temporada en lograrlo.

A primeras horas de la tarde del sábado, la Patrulla Estatal de Iowa reportó el incremento de accidentes de vehículos y rescató a cerca de 200 personas de las cunetas en todo el estado, dijo el sargento Alex Dinkla a CNN. “Las condiciones de las carreteras están absolutamente deteriorándose muy rápido”, señaló, indicando que las máquinas quitanieves del Departamento de Transporte estatal tenían dificultades para mantener las carreteras despejadas.

“Así que si no tienen que viajar, por favor no lo hagan, quédense en casa o con amigos si pueden. Pero si tienen que viajar, queremos que lo hagan con calma”, dijo la secretaria del Departamento de Transporte de Illinois, Gia Biagi, a Omar Jimenez de CNN el sábado. “Avancen despacio y sepan que nos va a tomar uno o dos días limpiar después de la tormenta.”

En Indiana, un choque múltiple que involucró 35 autos y 10 camiones semirremolque cerró la autopista interestatal 70, una importante vía este-oeste, durante cinco horas cerca de Terre Haute la tarde del sábado, según el sargento Matt Ames de la Policía Estatal de Indiana.

“Once personas fueron trasladadas fuera de la autopista en ambulancia”, indicó Ames en un correo electrónico a CNN. “No hubo lesiones graves, solo quejas de dolor”.

La lluvia también podría interrumpir los viajes festivos al sur de las zonas nevadas.

Lluvias y algunas tormentas podrían causar inundaciones repentinas localizadas en partes del sur.

Algunas zonas del sureste verán lluvias el domingo debido a este sistema antes de que finalmente se desplace hacia el mar la noche del domingo.

Es menos probable que esta lluvia cause problemas de inundaciones repentinas, pero podría ralentizar el tráfico para quienes conduzcan en la zona.

En la madrugada del lunes, un nuevo sistema comenzará a formarse y fortalecerse sobre la región de Ark-La-Tex, trayendo más lluvias y nieve a las áreas afectadas durante el fin de semana. También llevará nieve a zonas del valle del río Ohio y del valle de Tennessee que no vieron nieve este fin de semana.

A medida que este nuevo sistema avance hacia el este, llevará nieve al noreste y a Nueva Inglaterra. También podría haber acumulación significativa de hielo en los Apalaches, un pronóstico complicado que se ajustará en los próximos días.

Des Moines, St. Louis y Chicago son solo algunos de los lugares donde se pronostica más nieve el lunes. También se esperan lluvias intensas en gran parte del sureste y las regiones de la costa del golfo.

Existe un riesgo nivel 1 de 4 de lluvias excesivas el lunes en lugares como Houston, Nueva Orleans y Atlanta.

La nueva ola de descensos significativos de temperatura comenzó el sábado en las Rocosas y las llanuras cuando el aire ártico se introduce en EE.UU. detrás de la tormenta. Es probable que las temperaturas máximas estén entre -10 °C y -6 °C incluso tan al sur como Nebraska.

Las temperaturas descenderán a niveles realmente gélidos durante la noche hasta las primeras horas del domingo. Las mínimas estarán cerca de -13 °C en gran parte del centro-norte de EE.UU. y bajarán de 0 °C incluso en el norte de Texas.

Las temperaturas máximas del domingo serán entre 8 °C y 11 °C más frías de lo normal en gran parte del centro de EE.UU. Algunas partes del medio oeste podrían tener máximas muy por debajo de 0 °C, hasta 17 °C más frías de lo normal.

El aire frío se expandirá hacia el este, con temperaturas mínimas nocturnas iguales o inferiores a 0 °C en la mayor parte de los 48 estados continentales. Partes de Montana, las Dakota y el alto medio oeste podrían amanecer el lunes con temperaturas varios grados bajo cero.

Diciembre marca el inicio del invierno meteorológico —que se extiende hasta febrero— y sin duda se sentirá así bien entrada la primera semana de la temporada. El lunes y el martes seguirán siendo muy fríos para millones de personas antes de que las temperaturas comiencen a acercarse nuevamente a lo normal a mitad de semana.

La próxima oleada de aire ártico podría ser un anticipo de más frío para lo que resta de diciembre debido a una alteración del vórtice polar.

Este artículo se actualizó con información más reciente.

