Una niña de Florida fue vista por última vez en un autobús con su madre en junio. Ahora la madre está en la cárcel

Gordon Terrelonge dice que han pasado más de seis meses desde la última vez que vio o tuvo noticias de su hija de 10 años, Gabrielle Terrelonge.

Perdió el contacto con Gabrielle y su madre, Passha Davis, esta primavera pasada después de una disputa con Davis en Kissimmee, Florida, pero dijo que esperaba que su familia eventualmente se reuniera.

Sin embargo, cuando Terrelonge descubrió en los registros en línea de la cárcel a finales de octubre que Davis había sido arrestada en la ciudad de Margate, en el sur de Florida, contactó a la Policía de Margate para preguntar quién estaba cuidando de Gabrielle.

Fue entonces, dice Gordon Terrelonge, cuando él y la Policía se enteraron al mismo tiempo: Gabrielle estaba desaparecida.

“Mi vida ha sido un infierno”, dijo Terrelonge a CNN esta semana. “Este es el periodo más largo que he pasado sin verla”.

Gabrielle no estaba con Davis cuando la madre, tras ser acusada de robo en tiendas, fue arrestada el 17 de octubre, y Davis seguía en una cárcel del condado de Broward cuando Terrelonge llamó, según la Policía. Esa llamada desató una investigación por parte de la Policía de Florida y el FBI, que están pidiendo la ayuda del público para encontrar a Gabrielle.

Hasta donde saben los investigadores, la niña fue vista por última vez con Davis el 30 de junio tomando un autobús Greyhound desde el condado de Broward hacia Orlando, dijo el mayor de la Policía de Margate, Al Banatte. Un testigo en el autobús las vio llegar al Florida Mall, y “el manifiesto y los boletos también corroboran esta información”, dijo Banatte.

Davis, quien fue arrestada nuevamente este mes en relación con la desaparición de Gabrielle, dijo a la Policía que no sabe dónde está su hija y “que debería estar con su padre”, según la declaración jurada de arresto. Pero la Policía de Margate dice que Terrelonge vio por última vez a Gabrielle en Kissimmee en abril, cuando los investigadores creen que Davis salió de esa ciudad con la niña, y que Terrelonge está cooperando con la investigación.

La desaparición de Gabrielle ha dejado a su familia devastada y desesperada por respuestas sobre su paradero.

“Esto es muy devastador para mí”, dijo a CNN por teléfono Jonett Vassel, la abuela paterna de Gabrielle, mientras colgaba volantes con la foto de su nieta en Orlando. “No puedo dormir, no puedo comer, estoy ayunando, estoy orando. Sigo confiando en Dios, porque soy cristiana, así que confío en que Él la traerá a casa”.

Registros policiales y judiciales muestran una situación de vida inestable tanto para Davis como para Gabrielle desde el año pasado.

La Policía dijo en la declaración jurada de arresto de noviembre que Davis estaba sin hogar y sufría de “enfermedad mental y problemas de abuso de sustancias”. Aun así, Gabrielle estaba bajo el cuidado de Davis, y ambas se mudaron de ciudad en ciudad en Florida el año pasado y parte de este año, quedándose con familiares, en hoteles e incluso durmiendo en un auto, según la Policía de Margate.

El arresto de Davis en octubre ocurrió después de que fuera acusada de robo en una tienda Dollar Tree en Margate. La tienda decidió no presentar cargos, pero la Oolicía la arrestó por resistirse a un agente sin violencia y por proporcionar una identificación falsa mientras estaba legalmente detenida, según los registros.

Pagó la fianza el 31 de octubre, pero fue arrestada nuevamente por la Policía de Margate el 4 de noviembre y acusada de negligencia infantil en la desaparición de Gabrielle.

La Policía alega en un documento judicial que Davis “no proporcionó ninguna explicación razonable sobre el paradero de su hija menor” y “no brindó los servicios y la supervisión adecuados necesarios para mantener su salud física y mental”.

Durante la audiencia de fianza de Davis el 5 de noviembre en el caso de negligencia infantil, un abogado defensor dijo a un juez del condado de Broward que Davis le había dicho “que es inocente de estos cargos”.

“Ella quiere luchar contra estas acusaciones”, dijo el abogado defensor.

Según los registros judiciales, Davis está representada por la oficina del defensor público del condado de Broward, y CNN ha solicitado comentarios a esa oficina. Davis está detenida en una cárcel del condado con una fianza fijada en US$ 100.000.

En una audiencia de acusación el lunes relacionada con el primer arresto, Davis dijo a un juez que tenía una enfermedad mental. El juez ordenó que Davis fuera evaluada para determinar su competencia antes del 26 de noviembre.

Gabrielle estuvo inscrita por última vez en la escuela en Port St. Lucie, Florida, cuando ella y Davis vivieron con la tía paterna de Gabrielle allí desde abril de 2024 hasta noviembre de 2024, dijo Banatte. En algún momento después del Día de Acción de Gracias del año pasado, Davis y Gabrielle dejaron la casa de la tía para irse a un Motel 6, según la Policía de Margate.

En marzo de este año, fueron encontrados durmiendo en un auto en el condado de Broward, según la Policía de Margate. El Departamento de Niños y Familias de Florida (DCF) intervino y ayudó a Davis y Gabrielle a viajar a Orlando, según la Policía.

CNN se comunicó con el DCF para preguntar sobre el encuentro, incluyendo por qué la agencia les ayudó a ir a Orlando, si el DCF estaba al tanto del estatus de inscripción escolar de Gabrielle y si el estado consideró retirar a la niña de la custodia de Davis.

Entre mediados de marzo y abril, Davis y la niña estuvieron con Gordon Terrelonge en las áreas de Orlando y Kissimmee, dijo la Policía de Margate. Pero después de la disputa de abril en Kissimmee, Terrelonge dijo que nunca volvió a ver a Gabrielle.

Terrelonge describió a Gabrielle como una niña alegre, aventurera y amante de la naturaleza, que disfruta colorear, usar disfraces de princesa y tener fiestas de té.

Dijo que Gabrielle y Davis compartían un vínculo cercano, y que incluso en tiempos difíciles, Gabrielle prefería estar con su madre antes que con cualquier otra persona. Terrelonge dijo que sus intentos de obtener la custodia legal total de Gabrielle no tuvieron éxito.

Comentó que en el pasado había perdido el contacto con Davis y Gabrielle, pero que siempre lograban reencontrarse en unos meses.

“Ella siempre va y viene”, dijo Terrelonge sobre Davis. “Pero siempre termino encontrándolas”.

Terrelonge dijo que ha seguido todas las pistas sobre posibles lugares donde podría estar Gabrielle. Dijo que quiere creer que Gabrielle está a salvo, pero le preocupa que alguien le haya hecho daño.

“Si alguien sabe algo, por favor, que se comunique y nos lo haga saber”, dijo Terrelonge. “Podrías salvar la vida de mi hija”.

