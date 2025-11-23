Una familia vivía aislada en una cabaña remota en el centro de Italia, hasta que intervino la Justicia

La autodenominada vida idílica de una familia de cinco personas que vivía en un bosque de Italia con caballos, burros…

La autodenominada vida idílica de una familia de cinco personas que vivía en un bosque de Italia con caballos, burros y gallinas, se vio interrumpida después de que un tribunal ordenó que los niños fueran apartados y puestos en cuidado de acogida.

Se enviaron patrullas para retirar a los niños de su hogar en Abruzzo y trasladarlos a una instalación gestionada por la Iglesia. La madre permanece en el mismo recinto, pero los padres tienen acceso limitado a los niños, según indicó el abogado de la familia.

El destino de los niños, conocidos en Italia como los Bimbi nel Bosco o “niños del bosque”, ha cautivado al país. Decenas de miles de personas han firmado una petición en línea para reunir a la familia.

Los padres, Nathan Trevallion, un exchef profesional británico de 51 años, y Catherine Birmingham, una asesora de estilo de vida australiana de 45 años y exentrenadora ecuestre, fueron identificados en una orden emitida por un tribunal de L’Aquila como los padres de los niños —uno de ocho años y gemelos de seis años.

“La unidad familiar vive en condiciones precarias de vivienda, ya que el edificio no ha sido declarado habitable”, señala la orden. “Los miembros de la familia Trevallion no tienen interacción social, carecen de ingresos fijos, la vivienda no cuenta con servicios sanitarios y los niños no asisten a la escuela. La orden se basa en el riesgo de vulnerar el derecho a la vida social, considerando las graves y perjudiciales violaciones de los derechos de los niños a su integridad física y mental; por ello, los padres deben ser suspendidos de la patria potestad”.

Giovanni Angelucci, abogado de la familia, sostiene que la familia calienta la casa con fuego y utiliza paneles solares para la iluminación y cargar sus dispositivos. Han prescindido del suministro de agua corriente para evitar los microplásticos y los costos, y en su lugar extraen agua de un pozo en la propiedad. No cuentan con baño interior, sino que utilizan un baño de compostaje en el exterior.

La situación de vida de la familia salió a la luz en septiembre de 2024 después de que los cinco fueran hospitalizados por intoxicación tras consumir hongos silvestres del bosque. Desde entonces, la familia recibió visitas de funcionarios de los servicios sociales y de las fuerzas del orden, pero su abogado dijo que no cumplieron con las recomendaciones de que los niños recibieran atención médica regular y asistieran a la escuela.

Trevallion declaró en ese momento a medios locales que estaba sorprendido por la decisión. “Son felices, huelen bien, están bien educados y bien alimentados; ¿por qué romper este vínculo?”, dijo el viernes, según el periódico La Repubblica. CNN contactó a la familia a través del sitio web de Birmingham, el cual advierte que no revisan las comunicaciones electrónicas con frecuencia.

Angelucci informó que la familia apelará la decisión la próxima semana.

Birmingham dirige un negocio de asesoría personal y lecturas energéticas, según su página web, que está repleta de imágenes de animales y de los niños, fotos que según la orden judicial violan la privacidad de los menores y se publicaron solo para dar la apariencia de una situación de vida normal después de que comenzara la investigación de los servicios sociales.

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, y su viceprimer ministro, Matteo Salvini, han criticado la decisión judicial. Meloni, quien calificó la retirada de los niños como “alarmante”, se ha comunicado con el ministro de Justicia, Carlo Nordio, por este caso, según su portavoz.

Salvini, quien planea visitar la casa familiar la próxima semana, dijo el viernes a periodistas en la Bienal de Venecia que era “vergonzoso que el Estado se ocupe de la educación privada y de las elecciones de vida personal de dos padres que encontraron a Italia como un país hospitalario, pero que ahora les arrebata a sus hijos”.

La familia compró la casa en 2021, momento en el cual Birmingham escribió en su sitio web: “Recientemente encontramos nuestra casa soñada para siempre. (…) Con la energía del lugar siendo muy especial, traemos personas a quedarse para sanar y despertar, conectándose con la naturaleza, por fuera y por dentro, comiendo comida vegana, orgánica, cultivada y cocinada en casa”.

Giuseppe Masciulli, el alcalde de la cercana Palmoli, también condenó la medida sobre los niños. “Yo también soy padre, así que me sentí profundamente conmocionado por la situación”, dijo a CNN, y agregó que creía que la situación podría resolverse si la familia promete cumplir ciertos requisitos, incluyendo reinstalar el agua corriente y reunirse semanalmente con la escuela local para evaluar el progreso académico de los niños.

