Un plan estadounidense para Gaza, ambicioso pero con pocos detalles, se enfrenta a una votación crucial en la ONU

Está previsto que el Consejo de Seguridad de la ONU vote este lunes una resolución para llevar a Gaza más allá de la frágil tregua que entró en vigor el mes pasado, hacia una paz y reconstrucción más sostenibles.

Sus características principales incluyen una Junta de Paz para administrar Gaza durante un período de dos años, con el apoyo de fuerzas internacionales y de la Policía palestina entrenada por Egipto. La Junta supervisaría el desarme de Hamas y otras facciones —una exigencia clave de Israel— y la reconstrucción de Gaza, según un borrador de la resolución al que tuvo acceso CNN.

La resolución se basa en el plan de paz de 20 puntos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentado en septiembre, pero ya se enfrenta a la oposición de algunos miembros del Gobierno israelí y podría sufrir un veto por parte de Rusia o China, o de ambas, cuando llegue el momento de la votación.

Rusia presentó un plan alternativo. Un veto de uno de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad dejaría el plan en el limbo, si no prácticamente paralizado.

La resolución también es vaga en cuanto a la secuencia y los detalles. Fuentes diplomáticas occidentales indicaron a CNN que la falta de detalles en la resolución dificultará su implementación y se muestran pesimistas respecto a que, incluso si se aprueba, el alto el fuego actual se mantenga.

Aquí están algunas de sus propuestas esenciales, según el borrador.

La resolución pide “el establecimiento de la Junta de la Paz (JP) como una administración transitoria con personalidad jurídica internacional”.

Esta es la idea de Trump para un Gobierno interino en Gaza. La resolución establece que coordinará la reconstrucción de Gaza de acuerdo con el llamado Plan Integral, el plan maestro de 20 puntos de Trump.

Todavía no está claro quiénes integrarían la Junta de Paz ni cuáles serían sus poderes, según diplomáticos familiarizados con el proceso.

En un momento dado, se sugirió al ex primer ministro del Reino Unido Tony Blair para que dirigiera el consejo de administración bajo la presidencia de Trump, a pesar de su reputación dañada entre algunos Estados árabes por su apoyo a la guerra de Iraq y la sensación entre muchos palestinos de que es proisraelí.

Según funcionarios israelíes, el mes pasado el primer ministro Benjamin Netanyahu dijo que la Junta no tendría representantes del Gobierno Autónomo Palestino, rival de Hamas y que administra partes de la Ribera Occidental ocupada.

“Israel y Estados Unidos son quienes deciden si se cumplen las condiciones, y hay toda una serie de condiciones”, declaró.

Según el borrador, la Balanza de Paz, junto con los Estados miembros, establecería una “Fuerza Internacional de Estabilización (ISF, por sus siglas en inglés) temporal en Gaza para desplegarse bajo un mando unificado”, en estrecha consulta con Israel y Egipto.

Según el borrador, garantizaría “el proceso de desmilitarización de Gaza, incluida la destrucción y la prevención de la reconstrucción de la infraestructura militar, terrorista y ofensiva, así como el desarme permanente de los grupos armados no estatales”.

A medida que las ISF “establezcan el control y la estabilidad”, las fuerzas armadas israelíes se retirarían de Gaza “en función de estándares, hitos y plazos vinculados a la desmilitarización”.

En resumen, esto es un avispero. La secuencia de operaciones será difícil de gestionar, y las ISF tendrán que llevar a cabo la compleja tarea de desarmar a Hamas y otras facciones que aún conservan un arsenal de cohetes y armamento pesado.

Algunos dirigentes de Hamas siguen descartando el desarme del brazo armado del grupo. Los combatientes de Hamas se mostrarían reacios a renunciar a las armas ligeras para protegerse de otros grupos en Gaza que buscan represalias.

Netanyahu dijo que la Junta de Paz debe hacerse cargo del desarme de Hamas y el domingo reiteró que “Gaza será desmilitarizada y Hamas será desarmado, ya sea por las buenas o por las malas”.

Varios países, entre ellos Indonesia, Turquía y Egipto, han sido señalados como posibles contribuyentes a las ISF en Gaza. Sin embargo, ninguno ha comprometido un contingente y se ha debatido poco públicamente sobre la estructura de mando, así como sobre la relación de las ISF con la Policía palestina que se entrena en Egipto.

Es muy probable que Israel rechace un papel de Turquía.

Según un funcionario israelí, Estados Unidos no aportará tropas terrestres y tiene dificultades para reunir una fuerza internacional dispuesta a entrar en Gaza para desmilitarizar el enclave. El funcionario declaró a CNN que Estados Unidos ahora considera saltarse la etapa de desmilitarización y pasar directamente a la reconstrucción. Tal medida enfurecería a Israel, ya que dejaría a Hamas con su armamento.

Eso socavaría la propia resolución de Washington en la ONU y es inaceptable para Israel, declaró el funcionario. Estados Unidos está “encaminado hacia soluciones provisionales que Israel no puede aceptar”.

Según el borrador de la resolución, la Balanza de Paz (BdP) la transferiría en algún momento al Gobierno Autónomo Palestino, cuando “haya completado satisfactoriamente su programa de reformas”.

El borrador no detalla cuáles deberían ser esas reformas, pero hace referencia a un plan conjunto franco-saudí que incluye el compromiso del Gobierno Autónomo Palestino de “celebrar elecciones generales y presidenciales democráticas y transparentes en el plazo de un año” del alto el fuego en Gaza.

La semana pasada, el presidente Emmanuel Macron dijo que Francia ayudaría al Gobierno Autónomo Palestino a redactar una constitución para un futuro Estado palestino, como parte de un esfuerzo más amplio para promover una solución de dos Estados.

El Gobierno israelí desea una administración civil en Gaza que no esté liderada ni por el Gobierno Autónomo Palestino ni por Hamas. Sin embargo, sería difícil encontrar suficientes palestinos cualificados, sin afiliación a ninguno de los dos grupos, para liderar la reconstrucción de Gaza.

El elefante en la habitación.

La resolución señala que, dependiendo de los avances del Gobierno Autónomo Palestino, “finalmente podrían darse las condiciones para una vía creíble hacia la autodeterminación y la creación de un Estado palestino. Estados Unidos establecerá un diálogo entre Israel y los palestinos para acordar un horizonte político que permita una coexistencia pacífica y próspera”.

La redacción contiene muchas salvedades, pero la vía sigue siendo una posibilidad, algo que la administración Trump descartó en sus inicios.

El Gobierno israelí ha dejado claro que no aceptará un Estado palestino.

En vísperas de la reunión de gabinete del domingo, Netanyahu reiteró que “nuestra oposición a un Estado palestino en cualquier territorio al oeste del río Jordán existe, se mantiene vigente y no ha cambiado en lo más mínimo”.

Algunos ministros de extrema derecha han ido más allá. El ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, declaró el domingo: “No existe tal cosa como un ‘pueblo palestino’. Es una invención sin fundamento histórico, arqueológico ni fáctico”.

Arabia Saudita, que se prevé que desempeñe un papel fundamental en la financiación de la reconstrucción de Gaza, opina lo contrario. Su poderoso príncipe heredero se reúne con Trump esta semana.

La ministra saudí Manal Radwan declaró en una conferencia en Bahrein hace dos semanas: “Un Estado palestino es un requisito indispensable para la integración regional. Lo hemos dicho muchas veces”.

