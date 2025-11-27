Un mensaje de texto erróneo los conectó. Ahora son una de las tradiciones favoritas de Acción de Gracias en EE.UU.

Wanda Dench y Jamal Hinton se conocieron en la intersección de un número equivocado y una invitación atrevida. Una década…

Wanda Dench y Jamal Hinton se conocieron en la intersección de un número equivocado y una invitación atrevida. Una década después, siguen celebrando el Día de Acción de Gracias juntos y su improbable amistad sigue inspirando.

Todo empezó con un mensaje que Dench quería enviar a uno de sus seis nietos, invitándolo a la cena de Acción de Gracias en 2016.

Hinton, entonces estudiante de 17 años de último año de secundaria, abrió el mensaje, escéptico de que pudiera provenir de su propia abuela, quien no era muy experta en tecnología. Pidió una foto, y cuando Dench le envió una selfie —claramente no de su abuela—, respondió con una selfie suya y una pregunta atrevida.

Cuando Hinton le preguntó si podía comer con ellos en Acción de Gracias, Dench no lo dudó: le ofreció un asiento en la mesa familiar. Después de todo, ¿para qué están las abuelas?

El intercambio se hizo viral, y cuando los estadounidenses supieron que Hinton, de hecho, había pasado ese Día de Acción de Gracias con Dench y su familia lo disfrutaron.

“Mis nietos se burlaban de mí diciendo: ‘Deberíamos quitarle la tecnología a la abuela, porque no sabe usarla bien’”, dijo Dench. “¡Pero no fue mi culpa! Mi nieto fue quien cambió su número de teléfono, y Jamal terminó quedándose con él”.

Internet rápidamente apodó a Dench “La abuela de Acción de Gracias”.

Pero esto no fue un evento viral aislado. Desde entonces, ambos han celebrado cada Día de Acción de Gracias juntos, excepto el año pasado, cuando Dench luchaba contra un cáncer de mama. Mientras se esforzaba por superar su tratamiento el año pasado, Hinton la contactó por FaceTime para una celebración virtual de Acción de Gracias.

Ponernos al día con la pareja se ha convertido en una buena noticia anual. Durante una década, han sido noticia por su peculiar amistad, que los ha acompañado en el amor, la pérdida y muchos pasteles de calabaza.

El público anhelaba su propio lugar en la mesa desde el principio. Jamal dijo que cuando llegó a casa de Wanda ese primer Día de Acción de Gracias, apenas pudo encontrar sitio para aparcar con todos los reporteros y camarógrafos que habían llegado en coche.

“No podíamos comer sin que alguien nos hiciera alguna pregunta. Fue una locura, pero aun así fue increíble. Es una casa preciosa, una familia preciosa”, dijo Hinton, recordando cómo el difunto marido de Dench, Lonnie, le hacía pregunta tras pregunta sobre su vida. Puede que los camarógrafos quisieran una sesión de fotos, pero Lonnie estaba deseando conocer de verdad a su nuevo invitado.

La cena casera de Dench fue todo un éxito. Hinton dijo que no le gustaba mucho el pastel de calabaza hasta que probó el de ella.

“Me encanta el postre”, dijo Dench.

En aquel entonces, Estados Unidos estaba cambiando.

Donald Trump acababa de derrotar a Hillary Clinton en las elecciones de 2016. El movimiento Black Lives Matter cobró impulso con cientos de personas marchando por las calles para protestar contra la brutalidad policial. Los Chicago Cubs ganaron su primera Serie Mundial en más de 100 años, y Taylor Swift se peleó con Kanye West.

El país ha experimentado cambios significativos desde entonces, al igual que Hinton y Dench.

Dench recordó algo que su esposo le dijo al volver a casa después de un turno de noche aproximadamente un año antes de morir por complicaciones del covid-19 en 2020.

“Me despertó y me dijo que tenía un mensaje de Dios para mí”, dijo Dench. “Dijo: ‘Dios aún no ha terminado su labor contigo y con Jamal’”. Le explicó a su esposa que Estados Unidos necesitaba sanación y que ambos estaban siendo utilizados como herramientas para ayudar a sanar el país.

“No entendí bien lo que decía en ese momento, pero lo tomé en serio”, dijo Dench.

Leer los comentarios sobre cómo su historia ha conmovido a la gente cada año ha sido una alegría, dijo.

“No fue mi intención. No lo hice a propósito. Es simplemente una bendición”, añadió.

Mientras el mundo lidiaba con la pérdida y la incertidumbre de la pandemia del coronavirus, y Dench lamentaba la pérdida de su esposo, Hinton estuvo presente para brindarle su apoyo.

La primera celebración de Acción de Gracias sin Lonnie en 2020 fue una pequeña reunión, con algunos familiares cercanos y Hinton. Dench comentó que les ayudó estar rodeados de familia, con buena comida y un buen apoyo.

“Habíamos colocado un plato en la mesa del comedor con una vela que representaba la presencia espiritual de mi esposo”, dijo. “Y, desde entonces, cada año se hizo más fácil”.

Juntos han mantenido vivas viejas tradiciones, como reunirse alrededor de la mesa cada año para compartir sus agradecimientos. Dench dijo que su respuesta es la misma todos los años: su familia, que ahora incluye a Hinton.

También han creado nuevas tradiciones. Hace algunos días de Acción de Gracias, se quedaban despiertos hasta las 2:00 a.m. jugando juegos de mesa. Ahora, los juegos forman parte de su tradición anual tanto como el pavo.

Pero la fortuita afinidad de este improbable dúo ahora se extiende mucho más allá de finales de noviembre.

Cuando Dench estaba lista para hacerse su primer tatuaje, llamó a Hinton para pedirle una recomendación sobre dónde ir. Él hizo algo mejor: la acompañó a la cita.

Se hizo tres estrellas fugaces para representar a su difunto esposo, madre y padre.

“Fue realmente emocionante. Fue divertido”, dijo Dench.

Hinton, ahora de 26 años, dice que ha recorrido un largo camino desde el autodenominado sabelotodo que era a los 17, cuando él y Dench se conocieron.

“Siento que sé muy poco del mundo y ahora estoy abierto y dispuesto a escuchar y aprender de cualquiera”, dijo.

Hinton ahora trabaja como dueño de un negocio y director de ventas, pero está más orgulloso de su rol como entrenador de baloncesto juvenil: “Nunca me imaginé siendo el entrenador”.

Este año, le toca a Hinton ser el anfitrión. Celebrarán en casa de su tía en Phoenix, y Dench, quien se encuentra mucho mejor de salud, estará presente. Dijo que está ansiosa por conocer a la familia de Hinton por primera vez y agradecerles por haber criado a una persona tan maravillosa.

“De niño, mis momentos favoritos eran el Día de Acción de Gracias, porque sabía que toda mi familia vendría a casa de mi abuela y que iba a ver a todos mis primos, mis tías y mis tíos”, declaró Hinton a CNN el miércoles. Se dirigía a casa de Dench para preparar una sorpresa que ambos tienen guardada para sus familias este año, aunque no querían revelarla de antemano.

Su celebración de este año está patrocinada por Green Giant, una marca de verduras enlatadas y congeladas que se encargará del catering de la cena. Hinton se libró de cocinar una vez más, comentó Dench.

“Creo que ahora es un reto para mí no cocinar todos los años”, bromeó Hinton.

Dench dice que nunca imaginó que un mensaje de texto al número equivocado terminaría con importantes entrevistas en los medios y el patrocinio de una marca. Incluso están preparando una película de Netflix sobre su amistad.

Dench y Hinton dijeron que no están muy seguros de por qué la gente se ha encariñado tanto con su historia.

“Lo único que puedo imaginar es que nuestra amistad es genuina. No es falsa”, dijo Dench. “Si todos los medios de comunicación desaparecieran y todo el alboroto se acabara, seguiríamos reuniéndonos para el Día de Acción de Gracias todos los años”.

