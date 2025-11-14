UFC 322, con Della Maddalena vs. Makhachev como plato principal: cartelera, previa, hora y cómo ver por TV e internet

El mítico Madison Square Garden será escenario de una de las últimas veladas del año para la UFC. Con promesa…

El mítico Madison Square Garden será escenario de una de las últimas veladas del año para la UFC. Con promesa de grandes peleas, incluidas un par por el título mundial, este sábado (y madrugada de domingo) llega el UFC 322, que tendrá como plato principal el combate entre el australiano Jack Della Maddalena y el ruso Islam Makhachev por el cinturón del peso welter.

Della Maddalena y Makhachev tendrán la misión de hacer un buen espectáculo después de lo que fue el decepcionante final del UFC 321. Aquel combate entre Tom Aspinall y Cyril Gane terminó en un “no-contest” (o sin definición), después de que Gane accidentalmente metiera un dedo en el ojo del campeón defensor, dejándolo incapacitado para seguir combatiendo.

El UFC 322 también tendrá la primera defensa del campeón, en este caso, de Della Maddalena, que hace seis meses ganó el cetro de peso welter. El peleador de 29 años es considerado uno de los más completos de la actualidad: tiene físico, ritmo y volumen de golpes para estar sentado en la mesa de los mejores. No tiene problemas si la pelea se estira hasta el final, como lo demostró al ganarle el título a Belal Muhammad en el quinto asalto del UFC 315 en Montreal.

Claro que ahora tendrá enfrente a una auténtica pesadilla del octágono, el ruso Makhachev, el excampeón de peso ligero que tiene golpes contundentes y una confianza de acero que lo han llevado a hilvanar 15 victorias consecutivas, quedando a una del récord de Anderson Silva. Si no llega como favorito es porque no es su categoría habitual y está por verse cómo reacciona su cuerpo en este peso.

El combate coestelar también promete dar que hablar. Valentina Shevchenko y Zhang Weili estarán cara a cara por el cinturón de peso mosca. La campeona de 37 años y oriunda de Kirguistán, que lleva 10 triunfos en 12 peleas por el título, viene de defender su cetro con éxito en el UFC 315. Al igual que en la pelea principal, su rival también sabe lo que es ser campeona mundial, pero en una categoría diferente: la china va ya por su segundo reinado en el peso paja, pero ahora quiere probar su valor en otra categoría.

Combates principales

Jack Della Maddalena vs. Islam Makhachev (por el título de peso welter)

Valentina Shevchenko vs. Zhang Weili (por el título de peso mosca)

Sean Brady vs. Michael Morales (peso welter)

Leon Edwards vs. Carlos Prates (peso welter)

Beneil Dariush vs. Benoît Saint Denis (peso ligero)

Preliminares

Bo Nickal vs. Rodolfo Vieira (peso medio)

Roman Kopylov vs. Gregory Rodrigues (peso medio)

Erin Blanchfield vs. Tracy Cortez (peso mosca)

Malcolm Wellmaker vs. Cody Haddon (peso gallo)

Primeros preliminares

Kyle Daukaus vs. Gerald Meerschaert (peso medio)

Pat Sabatini vs. Chepe Mariscal (peso pluma)

Angela Hill vs. Fatima Kline (peso paja)

Baisangur Susurkaev vs. Eric McConico (peso medio)

Viacheslav Borshchev vs. Matheus Camilo (peso ligero)

Principales

10 p.m. de Miami.

12 a.m. de Buenos Aires (ya domingo).

10 p.m. de Bogotá.

9 p.m. de Ciudad de México.

4 a.m. de Madrid (ya domingo).

Preliminares

8 p.m. de Miami.

10 p.m. de Buenos Aires.

8 p.m. de Bogotá.

7 p.m. de Ciudad de México.

2 a.m. de Madrid (ya domingo).

Primeros preliminares

6 p.m. de Miami.

8 p.m. de Buenos Aires.

6 p.m. de Bogotá.

5 p.m. de Ciudad de México.

12 a.m. de Madrid (ya domingo).

Estados Unidos: ESPN (evento completo) y Fubo (preliminares)

Argentina: Disney+ (evento completo)

Colombia: Disney+ (evento completo)

México: Fox Sports (preliminares) y Fox Sports Premium (evento completo)

España: HBO Max (transmite el evento completo)

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.