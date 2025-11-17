Ucrania comprará “hasta 100” aviones de combate franceses, según anuncia el Palacio del Elíseo

Ucrania adquirirá “hasta 100 cazas” Rafale de fabricación francesa, así como sistemas de defensa antiaérea y drones, según confirmó el…

Ucrania adquirirá “hasta 100 cazas” Rafale de fabricación francesa, así como sistemas de defensa antiaérea y drones, según confirmó el Palacio del Elíseo, coincidiendo con la visita del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, a París el lunes.

“Tendremos el mejor sistema de defensa aérea, uno de los mejores del mundo”, declaró el mandatario a la prensa tras firmar la carta de intenciones con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, en la base aérea de Villacoublay, al suroeste de París, el lunes por la mañana.

En rueda de prensa, Zelensky informó a los periodistas que el acuerdo incluirá ocho sistemas de defensa aérea y seis lanzadores, en lo que describió como un “acuerdo histórico”.

Macron indicó que algunas de las entregas de drones, drones interceptores y bombas guiadas se realizarán a muy corto plazo, con compromisos de fabricación para los próximos tres años. El Palacio del Elíseo aclaró que las compras contempladas en la carta de intenciones abarcarán los próximos 10 años.

Macron afirmó que Ucrania recibirá una “nueva generación” del interceptor de misiles SAMP/T, en gran medida comparable al sistema Patriot estadounidense, que estará disponible en 2026.

Al ser preguntado sobre la financiación del acuerdo, Zelensky declaró que Ucrania estaba estudiando la posible coproducción de los aviones de fabricación francesa.

Esta fue la novena visita de Zelensky a París desde la invasión rusa de 2022, pues Francia se ha convertido en un pilar fundamental del apoyo occidental a Ucrania, especialmente dada la incertidumbre en el suministro de armas estadounidenses.

En una contundente muestra de cooperación militar franco-ucraniana, los líderes firmaron el acuerdo frente a un avión Rafale cargado con bombas guiadas AASM y junto a un misil de crucero SCALP que París ya había suministrado a Kyiv.

Los dos líderes estaban flanqueados por un sistema interceptor de misiles SAMP/T y un sistema de radar GF300 que Francia también había enviado a Ucrania.

El Rafale es un caza polivalente de cuarta generación, similar al F-16 estadounidense, capaz de realizar bombardeos de largo alcance y combates aéreos en una misma misión, según el ejército francés.

Francia ya había suministrado a Kyiv aviones Mirage, que constituyen la columna vertebral de su fuerza de bombarderos aéreos.

Francia ha cosechado un gran éxito exportando el Rafale, incluso a la India.

En lo que se ha descrito como la mayor batalla aérea de la era moderna, la India perdió uno de sus Rafale en combate con fuerzas pakistaníes en mayo, según una fuente de inteligencia francesa. Sin embargo, el desempeño de los aviones franceses en la Fuerza Aérea India ha sido ampliamente elogiado por expertos en la prensa india.

La empresa aeronáutica francesa Dassault, fabricante del Rafale, busca aumentar su producción a cuatro aviones de combate mensuales y, según informó el 7 de octubre, aún tiene 233 pedidos pendientes.

El acuerdo firmado el lunes es solo una carta de intenciones, lejos de una compra concreta, lo que genera interrogantes sobre cómo Ucrania financiará los aviones franceses, dado que en octubre firmó una carta de entendimiento para la adquisición de entre 100 y 150 aviones Gripen de fabricación sueca.

En una carta dirigida a los miembros de la Unión Europea el lunes, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, sugirió que Ucrania cuenta con tres opciones —independientemente o en combinación— para cubrir sus necesidades de financiación. Según Reuters, indicó que estas opciones son: subvenciones de aliados de la UE, un préstamo financiado con deuda pública de la UE o un préstamo vinculado al saldo de efectivo de los activos rusos congelados.

El Palacio del Elíseo también señaló que se podría utilizar financiación europea para las compras, así como financiación proveniente de los activos rusos congelados.

