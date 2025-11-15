Trump retira su apoyo a la congresista Marjorie Taylor Greene, marcando una ruptura política importante

El presidente Donald Trump anunció este viernes que retira oficialmente su respaldo a la representante Marjorie Taylor Greene y la…

El presidente Donald Trump anunció este viernes que retira oficialmente su respaldo a la representante Marjorie Taylor Greene y la atacó en términos personales, mientras que la congresista respondió que Trump intentaba convertirla en un ejemplo para evitar la publicación de archivos sobre el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein.

La publicación del presidente marcó una ruptura política importante que se venía gestando durante semanas, una intensificación dramática de un intercambio latente entre los dos exaliados, quienes se distanciaron a medida que Greene criticó a Trump en varios frentes. Todo esto derivó en un intercambio problemático de ataques, mientras la controversia en torno a Epstein volvía a ocupar el centro de la escena en Washington.

“Estoy retirando mi apoyo y respaldo a la ‘congresista’ Marjorie Taylor Greene”, dijo Trump en una publicación en redes sociales, agregando que Greene, quien se postula para la reelección en 2026, se ha “vuelto demasiado de izquierda”.

Agregó: “Ella le ha dicho a mucha gente que está molesta porque ya no le respondo las llamadas, pero con 219 congresistas, 53 senadores estadounidenses, 24 miembros del gabinete, casi 200 países y una vida normal que vivir, no puedo atender la llamada de una lunática furiosa todos los días”.

Greene ha advertido públicamente en las últimas semanas que Trump ha estado demasiado enfocado en la política exterior y no está haciendo lo suficiente para vender su agenda nacional en casa, llevando su mensaje a medios como CNN y “The View” de ABC. Greene, quien llegó al Congreso en 2021, hasta hace poco había sido una partidaria ferviente y vocal de Trump.

La republicana de Georgia respondió a Trump en una publicación en redes sociales el viernes, escribiendo: “Por supuesto que se está lanzando contra mí para ponerme de ejemplo y asustar a los demás republicanos antes de la votación de la próxima semana para liberar los archivos de Epstein”.

Agregó este sábado que enfrenta amenazas en su contra, que, según ella, Trump “ha alimentado e incitado”.

“Ahora, firmas de seguridad privada me están contactando con advertencias sobre mi seguridad porque hay una oleada de amenazas contra mí que están siendo alimentadas e incitadas por el hombre más poderoso del mundo. El hombre que apoyé y ayudé a ser elegido”, escribió Greene en X.

Más temprano el viernes, Trump defendió sus esfuerzos por relacionarse con líderes extranjeros y viajar al extranjero ante las críticas de Greene, sugiriendo que sus relaciones en el escenario mundial han beneficiado a su distrito y expresando apertura a respaldar a un posible rival en las primarias.

“Marjorie Taylor Greene dijo: ‘Oh, vaya, estoy pasando demasiado tiempo en el extranjero. Entonces, digamos que no me reúno con China. ¿Saben lo que le ha pasado ahora mismo a Georgia? ¿A todos los demás estados?”, dijo Trump a bordo del Air Force One.

Continuó: “No estarían funcionando porque sus imanes y minerales de tierras raras habrían entrado en juego, y no habría habido una fábrica en el mundo funcionando si yo no hubiera tenido una relación internacional con China”.

“Lo último que quiero hacer es viajar 22 horas en avión, por muy cómodo que sea este avión”, dijo.

Trump advirtió que Greene ha “cambiado” políticamente en las últimas semanas mientras la congresista de Georgia ha criticado públicamente la comunicación de la Casa Blanca sobre el cierre del Gobierno y Epstein.

“Creo que sus electores no estarán contentos. Ya tengo gente que me llama. Quieren desafiarla en una carrera en su distrito en Georgia”, dijo Trump.

Además, afirmó estar abierto a respaldar a un candidato republicano rival en unas primarias.

Greene es una de los cuatro republicanos de la Cámara que firmaron una moción para forzar una votación sobre la publicación de documentos del Departamento de Justicia relacionados con el caso Epstein, pero CNN informó que el número de republicanos de la Cámara que podrían apartarse de Trump y votar a favor de la publicación de los archivos podría ser mayor. Trump ha calificado reiterada y enfáticamente las demandas de transparencia en torno a sus vínculos con Epstein como un “engaño”.

Sin embargo, el mensaje de Greene también se ha ampliado más allá para atacar las políticas económicas de Trump, sugiriendo que la Casa Blanca necesita mejorar su comunicación sobre temas de asequibilidad.

Greene respondió el viernes en su publicación en redes sociales con un par de capturas de pantalla de mensajes de texto que parecían haber sido enviados a Trump y a su asistente Natalie Harp.

La mayoría de los estadounidenses, escribió, “desearían que él luchara con la misma fuerza para ayudar a los hombres y mujeres olvidados de Estados Unidos, que están hartos de guerras y causas extranjeras, se están quedando sin dinero tratando de alimentar a sus familias y están perdiendo la esperanza de lograr el sueño americano”.

En un mensaje a un contacto en su teléfono etiquetado como “DJT”, Greene animó a Trump a “aprovechar” los vínculos de Epstein con otras figuras de alto perfil y lo que ella describió como el “estado profundo”. En un mensaje aparte a Harp, expresó su apoyo a Trump, pero dijo que la Casa Blanca debe “dejar de ignorar a las mujeres… Que hayan sido violadas de adolescentes no es un engaño”.

