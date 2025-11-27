Trump promete medidas enérgicas en inmigración tras tiroteo contra miembros de la Guardia Nacional en Washington

Al presidente Donald Trump solo le tomó unas pocas horas convertir lo que llamó “un acto de maldad y de…

Al presidente Donald Trump solo le tomó unas pocas horas convertir lo que llamó “un acto de maldad y de terrorismo” en un argumento contundente a favor de una represión aún más intensa contra la inmigración.

Su promesa se produjo mientras las autoridades detenían a un hombre que Trump describió como ciudadano afgano por el tiroteo de dos reservistas de la Guardia Nacional de Virginia Occidental en Washington.

Los militares se encontraban en la capital como parte del controvertido despliegue de tropas de Trump para reforzar las fuerzas del orden.

El presidente, hablando por video desde su resort Mar-a-Lago en Florida, pasó rápidamente de rendir homenaje a las víctimas de la tragedia a culpar a la administración Biden por traer al presunto tirador a Estados Unidos tras la retirada de las tropas estadounidenses en 2021.

Afirmó que el incidente “pone de relieve la mayor amenaza a la seguridad nacional que enfrenta nuestra nación”.

Pero también aprovechó el momento para enfatizar su campaña contra otros inmigrantes en comentarios políticamente cargados que fueron mucho más allá de Afganistán, en un momento en que su administración está tomando medidas para volver a entrevistar a algunos refugiados admitidos bajo el presidente Joe Biden y revocar el estatus de protección temporal para aquellos de varios puntos críticos peligrosos del mundo.

Trump arremetió contra los inmigrantes somalíes en Minnesota, a pesar de no tener ninguna conexión aparente con el tiroteo de Washington. Afirmó que estaban “robando a nuestro país y destrozando ese otrora gran estado”. Trump describió a Somalia como un país “sin leyes, sin agua, sin ejército, sin nada”.

Aún se desconocen todos los detalles del incidente en Washington. Pero los comentarios de Trump fueron característicos de un presidente que rara vez espera la claridad total antes de involucrarse políticamente.

Pero sin duda habrá preguntas urgentes sobre la investigación de antecedentes de los inmigrantes afganos, muchos de los cuales llegaron a Estados Unidos durante el Gobierno de Biden tras ayudar a las fuerzas estadounidenses durante la guerra más larga del país.

Si bien se desconocen las circunstancias exactas del incidente del miércoles, el FBI lleva tiempo advirtiendo sobre el peligro de que individuos autorradicalizados de comunidades inmigrantes se inspiren en grupos como ISIS o en propaganda en línea y cometan ataques en territorio estadounidense.

El escrutinio también podría recaer sobre cualquier procedimiento de inmigración posterior al sospechoso que se prolongó hasta el segundo mandato de Trump.

Luego está la cuestión de si hubo fallos de inteligencia por parte del equipo de Trump antes del ataque de este miércoles, en un momento en que las agencias gubernamentales son acusadas por los críticos de desviar recursos de la seguridad nacional a la aplicación de la ley de inmigración

Políticamente, Trump parecía estar interesado en definir el debate que seguramente se desarrollará sobre los tiroteos.

Se comprometió a “reexaminar a cada uno de los extranjeros” que llegaron a Estados Unidos desde Afganistán, en comentarios que probablemente crearán temor entre los inmigrantes respetuosos de la ley, muchos de los cuales ayudaron a los militares y diplomáticos estadounidenses con un riesgo considerable para ellos y sus familias durante la guerra más larga de Estados Unidos.

Y sus comentarios extremadamente políticos también pueden haber sido diseñados para acallar cualquier sugerencia de que los soldados de la Guardia Nacional que patrullan Washington con sus uniformes de faena han quedado vulnerables debido a una misión mal definida.

Una tormenta política ha azotado a la Guardia Nacional desde que Trump ordenó su despliegue en algunas ciudades estadounidenses.

Ahora, el debate se intensificará sobre el papel de la guardia y los intentos del Gobierno de militarizar las fuerzas del orden en lo que las autoridades describieron como un “tiroteo selectivo” en vísperas del Día de Acción de Gracias.

Los tiroteos en Washington fueron el último e impactante estallido de violencia pública en un año desgarrador que vio el asesinato del activista conservador Charlie Kirk y el de una legisladora estatal y su esposo en Minnesota.

La tragedia del miércoles adquirió una intensidad aún mayor cuando los estadounidenses se reunieron con sus familias víspera del feriado nacional, y fue un dolor profundo para los habitantes de Virginia Occidental, que se encuentra entre varios estados que envían reservistas voluntarios a Washington.

Para las tropas de la Guardia Nacional que se encontraban en las calles de la capital la noche del miércoles, los tiroteos plantearon preguntas inmediatas y traumáticas sobre su seguridad y protección, mientras sus compañeros permanecían en estado crítico en el hospital.

Las tropas de la Guardia Nacional enviadas a Washington se han distinguido por su buen humor y profesionalismo. Pero, de repente, el posible peligro que conlleva su misión se ha vuelto claramente evidente.

En términos más generales, y una vez establecido el motivo del agresor, se examinará con lupa la naturaleza inusual de la misión que se les pide a las tropas, en tiempos de paz, en territorio nacional.

Con sus uniformes militares, las tropas de la Guardia Nacional son muy visibles —como parece ser la intención de Trump con fines disuasorios—, pero eso también puede dejarlas expuestas.

El Departamento de Seguridad Nacional ha identificado al sospechoso como Rahmanullah Lakanwal.

Funcionarios informados sobre la investigación afirmaron creer que la identificación inicial del tirador coincide con la de un hombre del estado de Washington que parece haber emigrado a Estados Unidos desde Afganistán en agosto de 2021.

Esta teoría generará inquietud en el ámbito antiterrorista sobre si el presunto tirador tenía la motivación de atacar directamente a soldados estadounidenses y si son posibles otros ataques. Las fuerzas estadounidenses abandonaron Afganistán por última vez en una retirada caótica en agosto de 2021.

La administración respondió rápidamente al horror intensificando el despliegue. Trump solicitó al secretario de Defensa, Pete Hegseth, que movilizara a 500 miembros adicionales de la Guardia Nacional para enviar a la capital.

La administración también presentó una orden judicial de emergencia para mantener a las tropas de la guardia en la ciudad después de que un juez federal ordenara su desmovilización la semana pasada, a la espera de la apelación.

El despliegue inicial de la Guardia Nacional en Washington fue sumamente controvertido y forma parte de una estrategia más amplia que ha implicado el envío de reservistas a otras ciudades, incluyendo Los Ángeles.

Trump, quien cultiva una imagen de autoritarismo, se ha mostrado desde hace tiempo interesado en desplegar tropas en territorio nacional, a pesar de las leyes que limitan su uso en misiones policiales.

En agosto, llamó a la Guardia Nacional a Washington mientras ponía al Departamento de Policía Metropolitana bajo control federal y movilizaba a agentes de otras agencias, argumentando que la ciudad era una “vergüenza sucia y plagada de delincuencia”, a pesar de que los datos oficiales mostraban que los delitos estaban disminuyendo.

Pero los críticos advirtieron que el despliegue de tropas era innecesario y tenía connotaciones autoritarias.

Funcionarios de Washington demandaron a la administración, argumentando que había violado el limitado autogobierno local de la ciudad y la autoridad del Congreso, además de saltarse las leyes que prohíben el uso de las fuerzas armadas en la aplicación de la ley nacional, salvo en las circunstancias más extremas.

“El despliegue también corre el riesgo de exacerbar las tensiones y alimentar la desconfianza hacia las fuerzas del orden locales”, afirma la demanda.

Ese debate ya estaba siendo retomado después del tiroteo del miércoles, cuando un funcionario de la Casa Blanca refutó enérgicamente las críticas sobre la necesidad de la presencia del guardia en Washington como un intento de “politizar esta tragedia”.

La policía y el FBI buscaban un motivo para el ataque. La alcaldesa de la ciudad, Muriel Bowser, manifestó que los guardias fueron víctimas de un “tiroteo selectivo”.

Con esto en mente, la investigación será importante para establecer si se trató de un ataque politizado o si los guardias fueron un objetivo de oportunidad, factores que probablemente determinarán cómo se desarrollará la política de las consecuencias del incidente

Ninguna de estas posibilidades disminuirá la naturaleza atroz del tiroteo ni quitará importancia a la tragedia de dos reservistas voluntarios que recibieron disparos mientras servían a su país.

Trump ha argumentado que su ofensiva en Washington es un gran éxito y que la gente ahora se siente segura en la capital. No está claro cómo influirá el tiroteo del Día de Acción de Gracias, que obligó a decenas de personas a huir del lugar, en la percepción de su estrategia.

Los críticos del enfoque de Trump llevan mucho tiempo preocupados de que, lejos de hacer Washington más seguro, la presencia de tropas uniformadas en las calles podría generar más tensiones y que los propios soldados podrían ser vulnerables.

Tras la conmoción inicial de ver tropas vestidas de caqui en las calles y vehículos con uniforme militar, muchos washingtonianos han llegado a considerar a los miembros de la Guardia Nacional como una presencia mayoritariamente benigna.

A menudo se les ve merodeando fuera de las estaciones de metro e incluso recogiendo basura en proyectos de “embellecimiento”. Por lo general, no han estado en posición de combate, aunque algunos han estado armados.

Pero la jueza federal de distrito Jia Cobb escribió la semana pasada, en una orden que dictaminó que la Guardia estaba desplegada ilegalmente en Washington, que había un “riesgo sustancial” de que su presencia “conduzca a un encuentro peligroso o mortal que podría ser catastrófico para la seguridad pública”.

Sin embargo, Cobb retrasó su orden 21 días para permitir que la administración Trump presente una apelación.

Ahora que las tropas han sido víctimas de un ataque, los demócratas seguramente cuestionarán la toma de decisiones de Trump.

El representante de California, Robert García, declaró a Jim Sciutto de CNN que el ataque fue “horrendo” y que pensaba en “toda la familia de la Guardia”. Añadió que no estaba seguro de que la solicitud de Trump de 500 soldados adicionales fuera la “decisión correcta” y que las decisiones sobre la situación de seguridad deberían quedar en manos de las autoridades locales.

El representante demócrata James Walkinshaw, de Virginia, declaró a Erica Hill, de CNN, que los tiroteos fueron “impactantes y horrorosos”. Y señaló que muchos residentes de la región de Washington admiraban la profesionalidad de los guardias y habían tenido interacciones positivas con ellos.

“La mayoría de los demócratas del Congreso no creemos que debamos tener hombres y mujeres de la Guardia Nacional en nuestras ciudades. Pero si eso va a suceder, y cuándo sucederá, creo que le corresponde al Gobierno establecer un plan claro para garantizar su protección”, dijo Walkinshaw, quien acaba de incorporarse a la Comisión de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes.

Dado que las autoridades califican el tiroteo de “objetivo”, surgirán dudas sobre si los efectivos de la Guardia Nacional cuentan con las medidas de protección y el entrenamiento necesarios para afrontar los riesgos que enfrentan en las calles.

“Han puesto a los miembros de la Guardia Nacional en una mala posición, Ahora los tienen sirviendo como agentes del orden… no fueron entrenados para eso”, declaró a CNN el exjefe de policía de Washington, Charles Ramsey.

“Tienes que detenerte y pensar realmente en qué es lo que intentas lograr”, dijo Ramsey. “¿Cuál es la misión?”

El representante republicano de Nebraska, Don Bacon, declaró a CNN que, en un clima político tan tenso, todos deberíamos reaccionar con moderación ante el terrible incidente en Washington. “Es fundamental que todos, demócratas y republicanos, en las noticias, nos tratemos con decencia, que podamos discrepar sin exagerar, sin enojarnos, sin echar gasolina ni incendiar nuestra sociedad, con este hiperpartidismo que tenemos”.

La mayoría de los políticos destacados siguieron el consejo de Bacon y emitieron declaraciones pidiendo oraciones por los militares heridos.

Pero una tragedia como ésta seguramente tendrá implicaciones políticas.

