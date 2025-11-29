Trump mantiene la campaña de presión sobre Venezuela diciendo que su espacio aéreo debe considerarse cerrado

Estados Unidos continúa este sábado con su campaña de presión contra Venezuela con el presidente Donald Trump, que emitió una…

Estados Unidos continúa este sábado con su campaña de presión contra Venezuela con el presidente Donald Trump, que emitió una amplia directiva en redes sociales advirtiendo a aerolíneas, pilotos y redes criminales que eviten el espacio aéreo venezolano.

“Por favor, consideren que el espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores está completamente cerrado”, escribió en una publicación de Truth Social.

El anuncio marca un nuevo giro en la estrategia del Gobierno de Trump, que intensifica sus esfuerzos para forzar la salida del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Oficialmente, el Gobierno de Trump afirma estar trabajando para reducir el flujo ilegal de inmigrantes y drogas, pero un posible cambio de régimen es un efecto secundario de estos esfuerzos.

El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela denunció la directiva de Trump del sábado, calificándola de “amenaza colonialista” que constituye una “agresión extravagante, ilegal e injustificada contra el pueblo de Venezuela”.

Estados Unidos no puede cerrar el espacio aéreo de otro país. La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) advirtió la semana pasada a las principales aerolíneas sobre una “situación potencialmente peligrosa” al sobrevolar Venezuela y las instó a actuar con cautela. Los vuelos directos de aerolíneas estadounidenses de pasajeros o carga a Venezuela han estado suspendidos desde 2019, pero algunas aerolíneas estadounidenses sobrevuelan el país para vuelos sudamericanos.

Mientras Trump busca frenar el flujo ilegal de inmigrantes y drogas desde la nación sudamericana, en las últimas semanas el presidente reconoció haber aprobado planes para que la CIA opere dentro de Venezuela. A principios de esta semana, Trump designó a Maduro y a sus aliados del gobierno como miembros de una organización terrorista extranjera, una medida que, según funcionarios de la administración, brindará a Estados Unidos mayores opciones militares para atacar dentro de Venezuela. El jueves, Trump sugirió que los ataques terrestres dentro del país podrían ser inminentes.

“En las últimas semanas, han estado trabajando para disuadir a los narcotraficantes venezolanos, que son muchos. Por supuesto, ya no hay muchos que entren por mar”, dijo Trump a los militares durante una llamada con motivo del Día de Acción de Gracias.

“Probablemente hayan notado que la gente no quiere hacer envíos por mar, y también comenzaremos a detenerlos por tierra”, continuó el presidente. “Por tierra es más fácil, pero eso comenzará muy pronto”.

El senador republicano Lindsey Graham aplaudió el sábado la sugerencia del presidente de que Estados Unidos iniciaría pronto una acción terrestre en Venezuela.

“Aprecio y respeto profundamente la determinación del presidente Trump de lidiar con los países del califato de la droga que habitan nuestro patio trasero, entre ellos Venezuela”, dijo el republicano de Carolina del Sur en una declaración a CNN.

El ejército estadounidense ha desplegado más de una decena de buques de guerra y 15.000 soldados en la región como parte de lo que el Pentágono ha denominado “Operación Lanza del Sur”. Decenas de personas han muerto en ataques con embarcaciones como parte de la campaña contra el narcotráfico.

Por su parte, Maduro ha buscado proyectar fuerza y ​​control. “Les pido que mantengan la compostura inquebrantable, listos y preparados para defender nuestro derecho como nación. ¡Somos una república en armas!”, declaró en un discurso televisado a las tropas el jueves por la noche.

Los asesores de Trump, encabezados principalmente por el secretario de Estado, Marco Rubio, han seguido discutiendo diversas opciones militares contra Maduro. Trump interrumpió toda conversación diplomática con Venezuela en octubre, pero pareció suavizarse la semana pasada al declarar a la prensa que a Maduro “le gustaría hablar” y posteriormente insinuar que estaría dispuesto a hablar con el líder venezolano “en un momento determinado”.

Maduro y sus allegados se han comunicado con la Casa Blanca a través de diversos canales, y se mantienen conversaciones sobre cómo podría ser la comunicación entre ambos países, según informaron varios funcionarios de la administración.

Trump y Maduro hablaron por teléfono la semana pasada, según The New York Times y The Wall Street Journal.

A principios de esta semana, Trump presentó el cambio de postura como una cuestión de salvar vidas.

“Si él es el líder, si podemos salvar vidas, si podemos hacer las cosas por las buenas, está bien, y si tenemos que hacerlo por las malas, también está bien”, declaró Trump a la prensa cuando se le preguntó por qué se relacionaría directamente con Maduro dada su designación como organización terrorista.

Durante conversaciones informales previas entre Estados Unidos y Venezuela, Maduro manifestó su disposición a dimitir eventualmente, aunque no sería hasta dentro de al menos 18 meses, según declaró a CNN una fuente familiarizada con las conversaciones. Si bien algunos funcionarios estadounidenses consideraron que esta podría ser una solución, la Casa Blanca finalmente concluyó que solo apoyaría un plan que contemplara la salida inmediata de Maduro.

Mientras tanto, los venezolanos reaccionan al creciente aislamiento con una mezcla de resignación y aprensión.

Para Venezuela, la reciente inestabilidad geopolítica no carece de precedentes. En los últimos 10 años, el país ha experimentado un colapso económico, protestas callejeras masivas, golpes de Estado fallidos e innumerables conspiraciones.

“¿Bombardearán? ¿No bombardearán? Quién sabe… Realmente no sigo las noticias y, para ser honesta, nadie sabe nada”, dijo Marilyn, camarera de un café en Caracas, quien pidió usar solo su primer nombre por temor a represalias de funcionarios del gobierno.

Las amenazas de Trump de una posible acción militar aún no han tenido un impacto tangible en la vida de millones de venezolanos como Marilyn, pero la represión gubernamental sigue siendo palpable. Al menos 54 personas fueron detenidas por expresar su desacuerdo solo en octubre, según el grupo de derechos humanos PROVEA, algunas arrestadas simplemente por compartir mensajes anti-Maduro en WhatsApp.

La posibilidad de ataques estadounidenses está en la mente de todos, pero cualquier mención al respecto se limita al ámbito privado.

En público, la vida sigue como siempre, con villancicos y anuncios del “Black Friday” o Viernes Negro, que se mezclan con las apariciones casi diarias de Maduro en televisión.

El lunes, Maduro declaró públicamente que, haga lo que haga Estados Unidos, “no podrán derrotar a Venezuela”, afirmando que el país sudamericano es “invencible”.

