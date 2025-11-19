Trump firma ley que obliga al Departamento de Justicia a publicar los archivos de Epstein

El presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció este miércoles que firmó la ley que ordena al Departamento de Justicia publicar…

El presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció este miércoles que firmó la ley que ordena al Departamento de Justicia publicar todos los archivos relacionados con Jeffrey Epstein.

Trump dio a conocer la firma en una extensa publicación en redes sociales, presentando la divulgación de los archivos como un esfuerzo de transparencia que impulsó en el Congreso y aprovechando el momento para criticar a los demócratas por sus asociaciones pasadas con Epstein.

“Jeffrey Epstein, quien fue acusado por el Departamento de Justicia durante mi Gobierno en 2019 (¡no por los demócratas!), fue demócrata de toda la vida, donó miles de dólares a políticos demócratas y estuvo profundamente relacionado con muchas figuras demócratas reconocidas”, escribió Trump en una publicación en Truth Social, señalando las asociaciones pasadas de Epstein con el expresidente Bill Clinton, el exsecretario del Tesoro Larry Summers, el cofundador de LinkedIn Reid Hoffman y otros.

“Quizás pronto se revele la verdad sobre estos demócratas y sus vínculos con Jeffrey Epstein, porque ¡ACABO DE FIRMAR LA LEY PARA PUBLICAR LOS ARCHIVOS DE EPSTEIN!”, continuó.

La ley, titulada formalmente como la Ley de Transparencia de los Archivos Epstein, fue aprobada por la Cámara de Representantes el martes con una votación de 427 a 1. El Senado luego acordó por consentimiento unánime considerar la ley aprobada tan pronto como fuera recibida de la Cámara, lo que ocurrió este miércoles por la mañana.

No está claro de inmediato cómo el Departamento de Justicia publicará los archivos relacionados o si la información seguiría vinculada a investigaciones en curso.

El presidente utilizó el resto de la publicación para criticar lo que calificó como años de investigaciones motivadas políticamente, mientras destacaba lo que describió como los logros de su Gobierno.

“¡Este último engaño les saldrá el tiro por la culata a los demócratas como todos los anteriores! Gracias por su atención a este asunto. ¡HAGAMOS GRANDE A ESTADOS UNIDOS OTRA VEZ!”, concluyó.

