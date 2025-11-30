Trump dice que sostuvo llamada telefónica con Maduro, pero no dio detalles

El presidente de EE.UU. Donald Trump dijo a periodistas que tuvo una llamada telefónica con el presidente de Venezuela Nicolás…

El presidente de EE.UU. Donald Trump dijo a periodistas que tuvo una llamada telefónica con el presidente de Venezuela Nicolás Maduro, pero no profundizó en los detalles de la llamada cuando se le preguntó este domingo a bordo del Air Force One.

“No quiero comentar al respecto; la respuesta es sí”, dijo Trump. “No diría que salió bien o mal. Fue una llamada telefónica”.

The New York Times y The Wall Street Journal informaron que Trump y Maduro hablaron por teléfono a principios de este mes.

Trump también dijo a los periodistas que su advertencia en redes sociales este fin de semana de que el espacio aéreo venezolano debe considerarse cerrado no era una señal de que un ataque aéreo sea inminente.

“No supongan nada al respecto”, dijo el presidente.

Trump dijo que hizo la advertencia sobre el espacio aéreo “porque consideramos que Venezuela no es un país muy amistoso”.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, hizo su primera aparición pública en días el domingo, poniendo fin a la especulación generalizada en el país de que había huido en medio de crecientes tensiones militares con EE.UU.

Maduro, quien suele aparecer frecuentemente en la televisión venezolana, no había sido visto en público desde el miércoles, cuando publicó en Telegram un video de sí mismo conduciendo por Caracas, lo que llevó a una intensa especulación sobre su paradero.

El domingo apareció en un evento anual de premiación de cafés especiales en Miranda, una localidad a las afueras de Caracas.

En imágenes transmitidas en vivo por internet, el mandatario se sentó frente a una multitud y entregó medallas a productores de café que mostraban sus mejores productos.

Probó varios cafés mientras daba breves comentarios, ninguno de los cuales abordó abiertamente la crisis actual en el país.

Al final del evento, coreó que Venezuela es “indestructible, intocable, invencible” mientras hablaba sobre los sectores económicos de la nación.

Sus comentarios parecieron hacer referencia a las tensiones con EE.UU., que ha enviado más de una docena de buques de guerra y desplegado aproximadamente 15.000 soldados a la región como parte de lo que dice es un esfuerzo para combatir el narcotráfico, pero que Caracas considera un intento de sacar a Maduro del poder.

La aparición de Maduro en el evento se produjo momentos después de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, confirmara que habló por teléfono con el líder venezolano.

Maduro y altos miembros de su Gobierno no han comentado sobre la llamada telefónica con Trump.

Jorge Rodríguez, quien encabeza la Asamblea Nacional de Venezuela, se negó a hablar el domingo sobre la conversación, diciendo que no era el propósito de su conferencia de prensa, la cual se enfocó en anunciar una investigación sobre los recientes ataques marítimos de EE.UU. en el Caribe.

