Trump dice que ordenó al Pentágono “prepararse para una posible acción en Nigeria”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este sábado que ordenó al Departamento de Defensa prepararse para una posible…

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este sábado que ordenó al Departamento de Defensa prepararse para una posible acción militar en Nigeria, mientras continúa acusando al país de violencia contra los cristianos, acusación que Nigeria ha negado reiteradamente.

En una publicación en redes sociales criticando lo que llamó la “masacre masiva” de cristianos en el país, Trump escribió que Estados Unidos “detendría de inmediato toda ayuda y asistencia a Nigeria” y advirtió al Gobierno que “actúe rápido”.

En el extenso mensaje, Trump dijo que Estados Unidos “bien podría entrar a ese país ahora desacreditado, ‘armas en mano’, para eliminar por completo a los terroristas Islámicos que están cometiendo estas horribles atrocidades”.

“Por la presente instruyo a nuestro Departamento de Guerra a prepararse para una posible acción”, escribió Trump. “¡Si atacamos, será rápido, feroz y dulce, ¡igual que los matones terroristas atacan a nuestros CRISTIANOS QUERIDOS! ADVERTENCIA: ¡EL GOBIERNO NIGERIANO DEBE ACTUAR RÁPIDO!”

“Sí, señor”, publicó el secretario de Defensa de EE.UU., Pete Hegseth, en redes sociales junto con una captura de pantalla de los comentarios de Trump. “El asesinato de cristianos inocentes en Nigeria, y en cualquier otro lugar, debe terminar de inmediato. El Departamento de Guerra se está preparando para actuar. O el Gobierno nigeriano protege a los cristianos, o mataremos a los terroristas islámicos que están cometiendo estas horribles atrocidades”.

El anuncio se produce después de que Trump acusara a Nigeria de violaciones a la libertad religiosa el viernes, afirmando que “el cristianismo enfrenta una amenaza existencial en Nigeria” y designando a la nación como un “País de Preocupación Particular” bajo la Ley Internacional de Libertad Religiosa. La etiqueta sugiere que su Gobierno ha determinado que Nigeria ha participado o tolerado “violaciones sistemáticas, continuas y atroces de la libertad religiosa”.

En una publicación en redes sociales tras la designación, pero antes de la mención de Trump a las Fuerzas Armadas, el presidente nigeriano Bola Ahmed Tinubu escribió: “La caracterización de Nigeria como intolerante religiosamente no refleja nuestra realidad nacional, ni toma en consideración los esfuerzos constantes y sinceros del gobierno para salvaguardar la libertad de religión y creencias para todos los nigerianos”.

Agregó que Nigeria está “trabajando con el gobierno de Estados Unidos y la comunidad internacional para profundizar el entendimiento y la cooperación en la protección de comunidades de todas las religiones”.

El secretario de prensa de Tinubu, respondiendo a una publicación en redes sociales del secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, condenando la “masacre de miles de cristianos”, calificó la caracterización como “una gran exageración de la situación de Nigeria”, y agregó que “cristianos, musulmanes, iglesias y mezquitas son atacados al azar”.

“Lo que nuestro país necesita de Estados Unidos es apoyo militar para combatir a estos extremistas violentos en algunos estados de nuestro país, no la designación como nación de preocupación particular”, dijo Bayo Onanuga.

Tanto cristianos como musulmanes han sido víctimas de ataques por parte de islamistas radicales en Nigeria. La violencia en el país es impulsada por diversos factores: algunos incidentes tienen motivación religiosa y afectan a ambos grupos, mientras que otros surgen de disputas entre agricultores y pastores por recursos limitados, así como tensiones comunales y étnicas.

Aunque entre los objetivos hay cristianos, informes locales indican que la mayoría de las víctimas son musulmanes que viven en el norte de Nigeria, de mayoría musulmana.

Portavoces de la Casa Blanca y de la oficina de Tinubu no respondieron a las solicitudes de comentarios.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.