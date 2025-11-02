Trump dice que los días de Maduro en el poder están contados; se niega a confirmar planes de ataque

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió el domingo que el tiempo en el poder del presidente de Venezuela,…

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió el domingo que el tiempo en el poder del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, está llegando a su fin, pero se negó a decir si Estados Unidos prepara una acción militar en tierra.

“Yo diría que sí. Creo que sí”, dijo Trump cuando le preguntaron durante una entrevista en “60 Minutes” si los días de Maduro como presidente están contados.

Cuando le insistieron sobre los informes de posibles ataques dentro de Venezuela, Trump se negó a confirmarlos o desmentirlos.

“Quiero decir, no estoy diciendo que sea verdad o mentira”, dijo.

“No voy a decirles qué voy a hacer con Venezuela, si lo voy a hacer o si no lo voy a hacer”, agregó.

Más temprano en la entrevista, Trump descartó la idea de que Estados Unidos se dirigiera hacia una guerra con Venezuela después de un importante aumento militar cerca de su costa.

“Lo dudo. No lo creo”, dijo el presidente.

CNN informó el mes pasado que Trump estaba considerando planes para atacar instalaciones de cocaína y rutas de narcotráfico dentro de Venezuela. Las Fuerzas Armadas de EE.UU. han ejecutado de manera constante ataques contra barcos presuntamente dedicados al narcotráfico en aguas internacionales en los últimos dos meses.

