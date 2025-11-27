Trump dice que la acción terrestre de EE.UU. contra redes de narcotráfico en Venezuela comenzará “muy pronto”

El presidente Donald Trump sugirió este jueves que Estados Unidos se está preparando para tomar nuevas medidas contra las redes…

El presidente Donald Trump sugirió este jueves que Estados Unidos se está preparando para tomar nuevas medidas contra las redes de narcotráfico en Venezuela, diciendo a los miembros del servicio durante una llamada de Acción de Gracias que los esfuerzos para ataques terrestres comenzarán “muy pronto”.

“En las últimas semanas, han estado trabajando para disuadir a los narcotraficantes venezolanos, de los cuales hay muchos. Por supuesto, ya no hay muchos que entren por mar”, dijo Trump a los miembros del servicio en la llamada.

“Probablemente hayan notado que la gente ya no quiere entregar por mar, y también comenzaremos a detenerlos por tierra”, continuó el presidente. “La tierra es más fácil, pero eso va a comenzar muy pronto”.

“Les advertimos: dejen de enviar veneno a nuestro país”, agregó Trump.

Los comentarios de Trump sugieren que ha tomado una decisión sobre un curso de acción en Venezuela tras múltiples reuniones informativas de alto nivel y una creciente demostración de fuerza de Estados Unidos en la región a principios de este mes.

Trump designó al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y a sus aliados en el Gobierno como miembros de una organización terrorista extranjera a principios de esta semana.

La designación del “Cártel de los Soles”, una frase que los expertos dicen es más una descripción de presuntos funcionarios gubernamentales corruptos que de un grupo de crimen organizado, como organización terrorista extranjera autorizará a Trump a imponer nuevas sanciones dirigidas a los activos e infraestructura de Maduro. Sin embargo, según expertos legales, no autoriza explícitamente el uso de fuerza letal.

Las fuerzas armadas estadounidenses han reunido más de una docena de buques de guerra y 15.000 soldados en la región como parte de lo que el Pentágono ha denominado “Operación Lanza del Sur”. Las fuerzas armadas estadounidenses han matado a más de 80 personas en ataques a embarcaciones como parte de la campaña antidrogas.

CNN informó a principios de este mes que funcionarios del Gobierno de Trump dijeron a los legisladores en una sesión clasificada que Estados Unidos no planeaba lanzar ataques dentro de Venezuela y no tiene una justificación legal que respalde ataques contra objetivos terrestres en este momento.

A los legisladores se les informó durante la sesión que una opinión producida por la Oficina de Asesoría Legal del Departamento de Justicia para justificar ataques contra embarcaciones sospechosas de narcotráfico no permite ataques dentro de la propia Venezuela ni en ningún otro territorio, dijeron cuatro fuentes.

Los funcionarios no descartaron ninguna acción potencial futura, dijo una de las fuentes.

El Gobierno ha tratado en gran medida de evitar involucrar al Congreso en su campaña militar en América Latina. Un alto funcionario del Departamento de Justicia dijo al Congreso en noviembre que las fuerzas armadas estadounidenses podrían continuar sus ataques letales contra presuntos narcotraficantes sin la aprobación del Congreso y que la administración no está sujeta a una ley de poderes de guerra de décadas de antigüedad que exigiría trabajar con los legisladores, informó CNN.

