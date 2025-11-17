Trump dice que hablará con Maduro en “algún momento” y deja abierta la posibilidad de enviar militares a Venezuela

El presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo este lunes que hablaría directamente con su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, mientras sopesa…

El presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo este lunes que hablaría directamente con su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, mientras sopesa una decisión sobre lanzar ataques en el país.

“Sí, probablemente hablaría con él”, dijo Trump a los periodistas en la Oficina Oval.

Más tarde, dijo que hablaría con Maduro en “algún momento”.

“Él ha hecho un daño tremendo a nuestro país”, dijo Trump, agregando que era una “pregunta difícil” si existía algún escenario en el que Maduro pudiera permanecer en el poder.

Por su parte, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, sugirió el lunes por la noche que estaría abierto al diálogo con su homólogo estadounidense.

“Cualquiera que quiera hablar con Venezuela hablará cara a cara,” dijo Maduro en la televisión estatal cuando le preguntaron sobre los comentarios de Trump.

“Reafirmamos que solo a través de la diplomacia deben los países y Gobiernos libres entenderse, y solo a través del diálogo deben buscar puntos en común en temas de interés mutuo”, dijo el líder venezolano. “El diálogo es el camino para buscar la verdad y la paz, y esa paz no tiene alternativa”.

El lunes, Trump dijo que aún no había tomado una decisión sobre si atacará a Venezuela por tierra, según indicaron un funcionario de la Casa Blanca y un alto funcionario estadounidense.

Sin embargo, en otro avance en las tensiones entre ambos países, este domingo el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, anunció que Estados Unidos designará al Cartel de los Soles como organización terrorista extranjera. Estados Unidos alega que el cartel venezolano está dirigido por el presidente de Venezuela Nicolás Maduro y otros altos funcionarios del Gobierno de Maduro.

El secretario del Ejército, por su parte, dijo que las Fuerzas Armadas de EE.UU. están “listas, si se les pide”, para actuar en Venezuela

La semana pasada, funcionarios informaron a Trump esta semana sobre diversas opciones de operaciones militares que se podrían llevar a cabo dentro de Venezuela, según cuatro fuentes consultadas por CNN.

Entre las opciones presentadas estaban incluidos ataques aéreos contra instalaciones militares o gubernamentales y rutas de narcotráfico, o un intento más directo de sacar a Maduro del poder. CNN informó previamente que el presidente consideraba planes para atacar instalaciones de producción de cocaína y rutas de tráfico de drogas dentro de Venezuela.

Mientras tanto, las Fuerzas Armadas estadounidenses han desplegado más de una decena de buques de guerra y 15.000 soldados en la región como parte de lo que el Pentágono denominó operación “Lanza del Sur”.

Trump espera que la concentración de fuerzas militares en la región mientras sea suficiente presión para obligar a Maduro a dimitir sin recurrir a una acción militar directa, indicó el funcionario estadounidense.

Sin embargo, también es posible que Trump decida no tomar ninguna acción. El mandatario dijo el mes pasado que había autorizado a la CIA a operar en el país, pero funcionarios del Gobierno dijeron a legisladores la semana pasada que Estados Unidos no tenía una justificación legal que respaldara ataques contra objetivos terrestres, aunque es posible que puedan generar una. Recientemente, Trump dijo en “60 Minutes” de CBS que no consideraba ataques dentro de Venezuela, a pesar de que antes parecía abierto a la idea.

De todos modos, Trump dejó algo claro: no cree que el Gobierno necesite autorización del Congreso para posibles acciones militares dentro de Venezuela. Al mismo tiempo, el presidente dijo que está a favor de mantener informados a los legisladores.

“Nos gusta mantener informado al Congreso. Es decir, detenemos a los narcotraficantes y las drogas que entran en nuestro país… No tenemos que obtener su aprobación. Pero creo que informarles es bueno”, señaló.

