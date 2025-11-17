Trump dice que estaría “orgulloso” de atacar instalaciones de drogas en México y Colombia

El presidente de EE.UU. Donald Trump dijo este lunes que estaría dispuesto a atacar dentro de México y Colombia para…

El presidente de EE.UU. Donald Trump dijo este lunes que estaría dispuesto a atacar dentro de México y Colombia para frenar el flujo de drogas hacia Estados Unidos, diciendo a los periodistas que estaría “orgulloso” de atacar instalaciones de drogas en otros países.

“He estado hablando con México; ellos saben cuál es mi postura, estamos perdiendo a cientos de miles de personas por las drogas”, dijo Trump. “Sabemos las direcciones de cada capo de la droga… sabemos todo acerca de cada uno de ellos. Están matando a nuestra gente. Eso es como una guerra. ¿Lo haría? Estaría orgulloso de hacerlo”.

La medida marcaría una escalada en el enfoque de su Gobierno para frenar el flujo de drogas hacia Estados Unidos, después de semanas de atacar barcos que, el Gobierno asegura, estaban traficando drogas.

El presidente continuó diciendo que probablemente buscaría la aprobación del Congreso para un ataque en México, “¿y saben qué? Tanto los demócratas como los republicanos estarían de acuerdo, a menos que estén locos”, antes de dejar abierta la posibilidad de un ataque similar en Colombia.

“Colombia tiene fábricas de cocaína donde hacen cocaína… ¿destruiría esas fábricas? Estaría orgulloso de hacerlo, personalmente”, dijo Trump. “No digo que lo voy a hacer, pero estaría orgulloso de hacerlo, porque vamos a salvar millones de vidas al hacerlo”.

