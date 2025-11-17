Trump aumenta la presión sobre los republicanos que resisten su impulso para la redistribución de distritos

Durante meses, los republicanos en Indiana han recibido mensajes contradictorios: exigencias de unirse a la carrera nacional por la redistribución…

Durante meses, los republicanos en Indiana han recibido mensajes contradictorios: exigencias de unirse a la carrera nacional por la redistribución de distritos por parte del Gobierno del presidente Donald Trump y sus aliados, y una oposición casi unánime a la idea por parte de sus electores, incluso en distritos profundamente republicanos que apoyan al presidente.

Grupos que impulsan la redistribución de distritos financiaron anuncios televisivos, mensajes de texto, videos y llamadas automáticas exigiendo que los senadores estatales redibujen los mapas de la Cámara de Representantes de EE.UU. para tener uno o dos escaños más favorables a los republicanos. Una senadora estatal informó que mensajes “muy negativos” se estaban difundiendo en todo su distrito, llegando incluso a su nieto de 14 años.

Ese impulso se topó con un muro el viernes.

El presidente pro tempore del Senado de Indiana, Rodric Bray, anunció que no hay suficientes votos en su cámara, incluso con una supermayoría republicana, para regresar en diciembre a una sesión especial para considerar la redistribución de distritos.

Lo que quedó claro en los días previos al anuncio de Bray fue que la campaña de presión lanzada por los aliados de Trump —incluyendo Club for Growth y Fair Maps Indiana, un grupo recién formado con exasesores de Trump y dirigido por el veterano operador republicano de Indiana, Marty Obst— no ayudó e incluso pudo haber sido contraproducente.

Los republicanos que impulsan la redistribución de distritos en Indiana no se echaron atrás después del anuncio de Bray. El domingo, Trump recurrió a Truth Social para atacar a Bray y a otro senador republicano de Indiana, Greg Goode, quien no había tomado una posición pública sobre la redistribución de distritos, pero realizó un cabildeo en Terre Haute que reveló la intensa oposición de los asistentes y la relativa falta de apoyo masivo a nuevas líneas congresionales.

“Muy decepcionado con los republicanos del Senado estatal de Indiana, liderados por los senadores RINO Rod Bray y Greg Goode, por no querer redistribuir su estado para que el Congreso de Estados Unidos tal vez obtenga dos escaños republicanos más”, dijo Trump, refiriéndose a ellos como “republicanos solo de nombre”.

El lunes, Trump reiteró la amenaza de destituir en las primarias a los senadores estatales republicanos que se opongan a la redistribución de distritos, aunque algunos de los ocho que tomaron posiciones públicas en contra de trazar nuevas líneas, incluido Bray, no estarán en la boleta electoral hasta 2028.

Dijo que el Partido Republicano “debe mantener la mayoría a toda costa”.

Pero Rob Kendall, un influyente presentador conservador de radio en WIBC en Indianápolis, dijo que “todos estos influencers de las redes sociales ladrando” no iban a infundir miedo en los legisladores que no habían visto un apoyo masivo a la redistribución de distritos.

“¿Cuál es el argumento? ¿Vas a tocar la puerta y decir: ‘Deberías votar contra este senador porque hizo lo que sus electores querían?’”, dijo Kendall.

Dijo que parte de la razón por la que los votantes en un estado tan republicano no apoyan la redistribución de distritos es que vieron a los legisladores de Indiana fracasar a la hora de abordar adecuadamente el aumento de los impuestos a la propiedad a principios de este año.

“Pero moverán cielo y tierra para ayudar a los republicanos a ganar dos escaños en el Congreso”, dijo Kendall. “Y la gente está diciendo, espera un segundo: no harás nada para ayudarme, pero harás todo esto para ayudar a tu partido. Creo que eso molestó a la gente”.

El domingo, la casa de Goode fue objeto de un “swatting”, según informaron Goode y el sheriff del condado de Vigo, Derek Fell. El “swatting” es un reporte falso hecho a las autoridades con el propósito expreso de atraerlas a un lugar —generalmente una casa— haciéndoles creer que se ha cometido o está en curso un crimen atroz.

Fell dijo en un comunicado publicado en Facebook que los ayudantes del sheriff respondieron el domingo por la noche a un correo electrónico enviado al Departamento de Policía de Terre Haute “informando que se había hecho daño a personas dentro de una casa, ubicada en el sureste del condado de Vigo”. Agregó: “La investigación mostró que esto fue una broma o un correo falso (también conocido como ‘swatting’)”.

“Nuestra oficina, junto con las autoridades federales, investigará este incidente con toda la intención de descubrir quién es el responsable”, afirmó Fell.

El drama sobre si Indiana se unirá a la creciente lista de estados que volverían a trazar sus mapas congresionales ofreció una ventana a la presión que enfrentan los republicanos para seguir los deseos de Trump.

El vicepresidente J. D. Vance visitó el estado dos veces para presentar el caso al gobernador Mike Braun y a los líderes legislativos, y se reunió con legisladores que habían sido invitados a la Casa Blanca. Los republicanos nacionales recurrieron a las redes sociales para amenazar con desafíos en las primarias a los republicanos que no apoyen la redistribución de distritos.

“Cualquier republicano que vote en contra de esta importante redistribución de distritos, que potencialmente puede tener un impacto en Estados Unidos mismo, debería ser PRIMARIADO”, dijo Trump en su plataforma de redes sociales el domingo. Sugirió que Braun “quizás, no está trabajando como debería para conseguir los votos necesarios”.

Braun, quien había convocado la sesión especial, dijo en un comunicado que no iba a echarse atrás.

“Pedí que nuestros legisladores se reúnan para estar seguro de que las voces de los habitantes de Indiana en Washington no sean diluidas por la manipulación demócrata de los distritos”, dijo Braun en un comunicado. “Nuestros senadores estatales deben hacer lo correcto y presentarse a votar por mapas justos. Los habitantes de Indiana merecen saber dónde se encuentran sus funcionarios electos en temas importantes”.

Partidarios y opositores de la redistribución de distritos coincidían antes del anuncio de Bray sobre cómo estaban las cosas. La Cámara votaría para aprobar nuevos mapas destinados a convertir la delegación congresional estatal de 7 a 2, republicano a demócrata, en una de 8 a 1 o 9 a 0. Pero el destino de un nuevo mapa congresional era mucho menos claro en el Senado.

Braun, el Partido Republicano de Indiana y toda la delegación republicana del Congreso del estado han respaldado la redistribución de distritos. Pero también han dejado claro que no fue idea suya y no han intentado forzar la mano de los legisladores individuales. Es un marcado contraste con Kansas, otro estado que el mundo de Trump está observando para la redistribución, donde el presidente republicano de la Cámara ha despojado a tres republicanos de sus presidencias de comisión por negarse a respaldar nuevas líneas congresionales allí.

La veterana senadora republicana Jean Leising, que representa una zona rural profundamente republicana del sureste de Indiana, dijo en un comunicado anterior que se oponía a la redistribución de distritos porque sus electores estaban “abrumadoramente en contra” de la medida. Pero Leising también estaba indignada por la campaña para presionarla.

“Algunos incluso han sido enviados por teléfono celular a estudiantes de mi distrito, incluido mi nieto de 14 años”, dijo. “Estos grupos no tienen el mejor interés de mi área rural ni del estado de Indiana en el corazón, y sus métodos son completamente inaceptables”.

Leising dijo que solo el 6 % de sus electores apoyan la redistribución de distritos. Otros senadores compartieron cifras similares, basadas en los contactos que habían recibido sus oficinas. El senador republicano Kyle Walker —quien también es vicepresidente ejecutivo de la firma de consultoría política de Obst y miembro del Comité Estatal del Partido Republicano de Indiana— dijo en un comunicado el jueves que votaría en contra de la redistribución porque el 93 % de sus electores se oponían.

En un ayuntamiento, a principios de este mes, Goode escuchó a 71 asistentes que se oponían a la redistribución sin que hubiera ninguno que la apoyara, informó The Indianapolis Star.

Los demócratas necesitan ganar solo tres escaños en la Cámara de Representantes de EE.UU. después de las elecciones intermedias del próximo año para tomar el control de la cámara y potencialmente bloquear partes de la agenda de Trump durante los últimos dos años de su mandato en la Casa Blanca.

La operación política de Trump instigó la carrera armamentista de la redistribución de distritos a mitad de década este año cuando persuadieron a Texas para crear cinco escaños adicionales favorables al Partido Republicano. Hasta ahora, los esfuerzos de creación de mapas liderados por el Partido Republicano han rediseñado escaños en cuatro estados —Texas, Missouri, Carolina del Norte y Ohio— para añadir un total de nueve escaños potenciales a la columna republicana. La semana pasada, los californianos votaron por un amplio margen para aprobar cinco distritos adicionales favorables a los demócratas, lo que representa el mayor grupo de escaños que los demócratas se pueden asegurar mediante un cambio de mapa en un solo estado. El Departamento de Justicia ha acudido desde entonces a los tribunales para intentar invalidar el referéndum de California.

Con los demócratas de Virginia también considerando la redistribución de distritos y la posibilidad de producir dos o tres escaños inclinados hacia los demócratas, los republicanos podrían terminar en tablas a nivel nacional a menos que otros estados liderados por el Partido Republicano actúen para crear más escaños favorables.

Horas antes de que Bray emitiera su declaración, el presidente de Club for Growth, David McIntosh, dijo a CNN que su grupo estaba “trabajando con el liderazgo en el Senado” para tratar de persuadir a los senadores indecisos de que apoyen la redistribución de distritos.

McIntosh dijo que Bray y los líderes del Senado están “siendo cuidadosos y cautelosos, como deben ser”, mientras intentan conseguir los votos necesarios para aprobar nuevos mapas.

“Creo que lo que harán es presentar el tema, tener más discusión entre los senadores republicanos, y estoy seguro de que al final convencerán a la gente de la opinión que yo tengo: que, realmente, los republicanos necesitan dar un paso adelante y hacer esto”, dijo. “No deberían temer la mala prensa que puedan recibir o que sus colegas demócratas se enojen con ellos”.

Obst, quien lanzó Fair Maps Indiana, dijo que el grupo que lidera también incluye al asesor principal de Trump 2024, Chris LaCivita, así como al consultor político Chip Englander y al publicista de Trump, John Brabender.

“Es una pena que el senador Bray haya bloqueado la sesión especial”, dijo Obst el viernes. “Está claro que no apoya la agenda del presidente Trump. Los senadores deberían presentarse, hacer su trabajo y votar sobre la redistribución de distritos”.

“Como las elecciones, las decisiones tienen consecuencias. Anticipo que esas consecuencias serán graves”, agregó.

