Qué pasó en el incendio que se propagó por varios edificios de Hong Kong

Un enorme incendio arrasó el miércoles varios edificios de gran altura en Hong Kong, causando la muerte de al menos…

Un enorme incendio arrasó el miércoles varios edificios de gran altura en Hong Kong, causando la muerte de al menos 44 personas y dejando a cerca de 300 sin localizar, según informaron las autoridades, con algunos residentes aún atrapados dentro de los edificios en llamas.

Los bomberos lucharon durante horas contra las llamas, intentando llegar a quienes estaban atrapados en los pisos superiores de los edificios de Wang Fuk Court, en el barrio de Tai Po. El complejo alberga a más de 4.000 personas, una gran parte de ellas de 65 años o más, según el censo más reciente de Hong Kong.

Aquí lo que sabemos hasta ahora del incendio:

Los bomberos recibieron la primera llamada sobre el incendio poco antes de las 3 p.m., hora local (2 a.m. ET), dijo un funcionario del Departamento de Bomberos de Hong Kong a los periodistas el miércoles.

El incendio comenzó en Wang Cheong House, un edificio residencial de 32 pisos que estaba en obras y cubierto con andamios de bambú, dijo Derek Armstrong Chan, subdirector de operaciones del Departamento de Bomberos.

Cuando los equipos de bomberos llegaron al lugar, los andamios ya estaban en llamas, propagándose por el edificio y hacia otros bloques de la zona. Minutos después, los andamios de bambú comenzaron a caer al suelo, señaló Chan.

Al menos siete de los ocho bloques del complejo de viviendas se vieron afectados por el incendio, obligando a quienes lograron escapar de las llamas a buscar alojamiento temporal.

A primeras horas del jueves, hora local, los bomberos habían extinguido el fuego en tres edificios, mientras que otros cuatro seguían mostrando “rastros dispersos de fuego”, según dijo el jefe ejecutivo de Hong Kong, John Lee.

Cientos de bomberos han sido desplegados para combatir el incendio, con 128 camiones de bomberos y 57 ambulancias enviados al lugar, de acuerdo con Chan.

A primeras horas del jueves, hora local, un portavoz de la Policía de Hong Kong informó que tres hombres fueron arrestados bajo sospecha de homicidio involuntario en relación con el incendio.

Las temperaturas dentro de Wang Fuk Court son extremadamente altas debido al fuego, lo que impide que los bomberos lleguen a los pisos superiores de algunos edificios, donde aún hay residentes atrapados.

Dirigiéndose a las personas atrapadas, Chan instó a los residentes a cerrar puertas y ventanas y sellarlas con cinta y servilletas húmedas.

Los bomberos saben dónde hay personas atrapadas, afirmó. “Sin embargo, debido al calor extremo dentro de los edificios, actualmente no podemos llegar a los pisos superiores donde están atrapadas. Seguiremos intentando y no nos detendremos”, agregó.

Al menos 36 personas han muerto hasta ahora, incluido un bombero de 37 años que sufrió heridas mientras intentaba controlar las llamas, informaron las autoridades de Hong Kong.

Al menos otros dos bomberos resultaron heridos al combatir el fuego, dijo a los medios un funcionario del Comando de Ambulancias del Departamento de Bomberos.

Uno sufrió una lesión en la pierna izquierda y el otro “agotamiento extremo”, explicó Wing Yin Chou, subdirector de ambulancias de la división Este de los Nuevos Territorios.

Además de las más de 30 personas heridas, un total de 279 personas estaban sin localizar hasta la 1:30 a.m. del jueves, hora local (12:30 p.m. ET), según dijo Lee a los medios.

El incendio del miércoles parece ser el más letal ocurrido en Hong Kong en más de tres décadas. Diecisiete personas murieron cuando un incendio arrasó un bar de karaoke en la ciudad en 1997.

Desastres como este son extremadamente raros en Hong Kong, una región administrativa especial de China. La ciudad tiene un sólido historial en materia de seguridad de edificios, gracias a su alta calidad de construcción y a la estricta aplicación de las normas.

El uso de andamios de bambú es muy común en la ciudad, no solo para construir nuevos edificios, sino también para renovar miles de viviendas antiguas cada año.

Los andamios suelen envolverlos con redes de seguridad, cuyos restos quemados pueden verse en imágenes de Wang Fuk Court, colgando del bambú chamuscado.

El líder chino Xi Jinping expresó sus condolencias a las víctimas del desastre, informó la cadena estatal CCTV.

Xi instó a hacer “todos los esfuerzos posibles” para minimizar las víctimas y los daños, según CCTV.

Lee dijo que estaba “apenado” por las muertes causadas por el incendio, y expresó su “profundas condolencias a los familiares de los fallecidos y de los heridos”.

El Gobierno de Hong Kong dedicará “todo su personal y esfuerzos” a la operación de rescate, dijo Lee, describiendo el incendio como un “desastre mayor”.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.