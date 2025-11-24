Tornado deja destrucción “significativa” tras su paso en el área de Houston

Más de 100 casas resultaron dañadas la tarde del lunes después de que un tornado azotara el condado de Harris,…

Más de 100 casas resultaron dañadas la tarde del lunes después de que un tornado azotara el condado de Harris, Texas, dijo el alguacil Mark Herman en una publicación de Facebook.

No se han reportado lesiones graves ni muertes después de la tormenta, dijo Brian Murray, portavoz de la Oficina de Seguridad Nacional y Manejo de Emergencias del Condado de Harris.

Anteriormente, las autoridades estaban revisando los escombros en busca de residentes que pudieran haber quedado atrapados o heridos después de que pasara la tormenta.

El Servicio Meteorológico Nacional ha confirmado que un tornado azotó el condado, pero aún no ha clasificado la intensidad de la tormenta.

Tormentas severas se desarrollaron en el área de Houston el lunes por la tarde, donde las temperaturas cálidas estaban presentes antes de un frente frío. Una atmósfera inestable combinada con cizalladura del viento produjo tormentas supercélulas, lo que resultó en varios reportes de tornados.

El alguacil calificó la tormenta como un “evento meteorológico severo” que causó “daños generalizados y significativos”.

El campus de Servicios de Emergencia del Condado de Harris también estuvo en la trayectoria del tornado, y arrancó el techo y la pared trasera de un edificio de mantenimiento, dijo la portavoz Miranda Sevcik a los reporteros en el lugar.

Dos hombres estaban trabajando en el edificio en ese momento y uno se aferró a una estantería, mientras que el otro se agachó debajo de una mesa cuando el tornado tocó tierra, dijo Sevcik.

“Se pueden imaginar lo aterrorizados que estaban, pero al final estaban bien”, dijo.

Nadie en el campus resultó herido, agregó.

Grandes troncos de árboles en el campus “se partieron como palillos de dientes” durante el tornado, dijo Sevcik.

Ella estaba en otro edificio cuando el tornado pasó y le dijeron que fuera al área designada para clima severo.

“Lo que sonaba como granizo resultó ser solo las persianas cayendo, y de repente, se pudo sentir la caída de presión, y luego todo se puso realmente, realmente silencioso”, describió Sevcik. “Pasó muy, muy rápido. Y luego abrimos las puertas, afortunadamente… y vimos los daños. Dijimos, ‘oh, Dios mío’, como palillos de fósforo”.

Un video de dron de la destrucción reveló el alcance de los daños, que incluyeron techos arrancados y escombros esparcidos por los patios y piscinas.

Fotos publicadas por el Departamento de Bomberos de Cy-Fair ﻿también mostraron ventanas rotas, cercas dañadas, techos afectados y escombros esparcidos por la zona.

Se insta a los residentes a evitar viajar si es posible, ya que hay escombros generalizados y líneas eléctricas caídas en los vecindarios afectados, dijeron funcionarios del Condado de Harris en otra publicación.

“Nuestra prioridad es la seguridad de nuestros residentes”, dijo Herman en una publicación. “Estamos utilizando todos los recursos disponibles para localizar a los heridos, asegurar el área y apoyar a nuestra comunidad durante esta emergencia”.

El Centro de Predicción de Tormentas ha emitido una alerta de tornado hasta la 1 a.m., hora local, para gran parte del este de Texas, incluido Houston. La alerta también se extiende a partes del oeste y centro de Louisiana.

