Dos miembros de la Guardia Nacional, en estado crítico tras un tiroteo dirigido en Washington

Dos miembros de la Guardia Nacional fueron baleados este miércoles en el centro de la ciudad de Washington y permanecen…

Dos miembros de la Guardia Nacional fueron baleados este miércoles en el centro de la ciudad de Washington y permanecen en estado crítico, según la alcaldesa Muriel Bowser y el director del FBI, Kash Patel.

“Al público estadounidense y al mundo, por favor envíen sus oraciones a esos valientes guerreros que están en estado crítico y a sus familias”, dijo Patel durante una conferencia de prensa.

Bowser describió el ataque como un “tiroteo dirigido” en una publicación en X y dijo que los dos guardias baleados eran parte de la Guardia Nacional de Virginia Occidental.

Un funcionario de la policía de Washington agregó durante la conferencia de prensa que los guardias estaban realizando “patrullas de alta visibilidad” antes de que apareciera un sospechoso que “levantó su brazo con un arma de fuego y disparó contra la Guardia Nacional”.

Un sospechoso está bajo custodia y “no hay indicios” de que haya otro, dijo Jeffery Carroll, jefe asistente ejecutivo del Departamento de Policía Metropolitana. El sospechoso y los dos guardias están siendo atendidos en hospitales de la zona, añadió Carroll.

El FBI cree haber identificado al sospechoso, cuya identificación inicial coincide con la de un hombre del estado de Washington que, según funcionarios policiales dijeron a CNN, parece haber inmigrado desde Afganistán en 2021. Por su parte, funcionarios de la ley familiarizados con el asunto, aseguraron que el sospechoso ha sido identificado como Rahmanullah Lakanwal.

CNN informó previamente que el sospechoso solicitó asilo en 2024, y este fue concedido por la administración Trump en abril de 2025.

Tres fuentes policiales dijeron a CNN que el sospechoso se acercó a los guardias y pareció apuntarles, disparando primero a uno de los guardias que estaba a pocos metros de distancia.

Una fuente dijo que el sospechoso luego disparó al otro guardia, quien intentó ponerse detrás de un refugio de parada de autobús. La fuente agregó que el sospechoso no está cooperando con los investigadores y no tenía identificación en el momento de su arresto.

Una fuente familiarizada con la investigación dijo anteriormente a CNN que las autoridades policiales no están siguiendo a ninguna otra víctima del tiroteo del miércoles además de los dos agentes de la Guardia Nacional y el sospechoso.

Antes de la conferencia de prensa, hubo informes contradictorios sobre la condición de los guardias después de que el gobernador de Virginia Occidental, Patrick Morrisey, publicara en redes sociales —y luego corrigiera— que se creía que los guardias estaban muertos.

De acuerdo con dos fuentes policiales, los dos miembros de la Guardia Nacional intercambiaron disparos con el presunto atacante antes de ser heridos. Las fuentes indicaron que el sospechoso fue detenido y trasladado en camilla fuera del lugar.

Más temprano el miércoles, la Policía Metropolitana de Washington dijo en X que la escena está asegurada y un sospechoso está bajo custodia. Aconsejaron a las personas evitar el área.

Una mujer que se encontraba cerca del lugar del tiroteo dijo a CNN que escuchó disparos y luego vio a varias personas realizando maniobras de reanimación a quienes estaban en el suelo.

La Fuerza de Tarea Conjunta Washington, responsable de coordinar la misión de la Guardia Nacional en la ciudad de Washington, confirmó en un comunicado que “varios” de sus integrantes “estuvieron involucrados en un tiroteo cerca de la estación Farragut West del Metro”, y agregó que colabora con la policía de la ciudad de Washington y otras agencias de seguridad.

El presidente Donald Trump fue informado sobre el tiroteo y pidió que se desplegaran 500 soldados más de la Guardia Nacional en Washington, dijo este miércoles el secretario de Defensa Pete Hegseth.

El vicepresidente J. D. Vance, durante un evento en Fort Campbell, Kentucky, pidió oraciones por los miembros de la Guardia Nacional, quienes, dijo, estaban en estado crítico en ese momento.

El tiroteo es “un recordatorio sombrío de que los soldados, ya sean de servicio activo, reserva o Guardia Nacional, son la espada y el escudo de Estados Unidos”, añadió Vance.

Elementos de la Guardia Nacional de varios estados han estado en la ciudad de Washington durante meses como parte de la ofensiva contra el crimen del presidente Donald Trump en la capital del país, la cual desde entonces se ha expandido a otras ciudades en todo el país.

Trump movilizó a la Guardia Nacional en agosto y las fuerzas militares fueron autorizadas a realizar actividades de aplicación de la ley.

CNN informó en exclusiva el mes pasado que las fuerzas de la Guardia Nacional permanecerán movilizadas en la ciudad al menos hasta febrero.

Sin embargo, la semana pasada un juez federal detuvo la movilización de la Guardia Nacional en la ciudad de Washington, dictaminando que Trump y el Departamento de Defensa desplegaron ilegalmente a las fuerzas militares.

En su fallo, la jueza dijo que había “más de 2.000 integrantes de la Guardia Nacional” todos los días en la ciudad.

La jueza no ordenó inmediatamente que la Guardia Nacional abandonara la ciudad, dando al Gobierno de Trump algo de tiempo para presentar una apelación.

La administración solicitó más temprano el miércoles a un tribunal federal de apelaciones una suspensión de emergencia de la orden del juez para retirar a la Guardia Nacional de Washington.

El presidente Donald Trump adoptó un tono sombrío en un breve discurso a la nación la noche del miércoles, criticando al expresidente Joe Biden por la verificación de antecedentes de inmigrantes después de que un hombre disparara a dos miembros de la Guardia Nacional esta tarde cerca de la Casa Blanca.

El ataque a estadounidenses uniformados y el discurso del presidente ocurrieron en la víspera del Día de Acción de Gracias, una festividad destinada a dar gracias que fue celebrada por primera vez por inmigrantes que buscaban una vida mejor junto a los nativos americanos en Massachusetts en 1621.

Hablando desde su club privado Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida, Trump describió al sospechoso como un “extranjero que entró a nuestro país desde Afganistán, un infierno en la tierra”. El FBI cree haber identificado al sospechoso, cuya identificación inicial coincide con la de un hombre del estado de Washington que, según funcionarios policiales dijeron a CNN, parece haber inmigrado desde Afganistán en 2021.

En el discurso, Trump calificó a Biden como “un presidente desastroso, el peor en la historia de nuestro país”. Biden presidió la retirada estadounidense de Afganistán en 2021.

Trump lamentó lo que describió como “20 millones de extranjeros desconocidos y no investigados” que ingresaron a Estados Unidos durante la administración de su predecesor, presentándolo como “un riesgo para nuestra propia supervivencia” mientras pedía una nueva evaluación para cada persona que ingresó desde Afganistán durante la presidencia de Biden.

“Ahora debemos volver a examinar a cada extranjero que ha ingresado a nuestro país desde Afganistán bajo Biden, y debemos tomar todas las medidas necesarias para asegurar la expulsión de cualquier extranjero de cualquier país que no pertenezca aquí o no aporte beneficio a nuestro país”, dijo.

El Gobierno de Trump ya estaba en el proceso de volver a entrevistar a los inmigrantes afganos admitidos en Estados Unidos durante la administración anterior, según un memorando interno y una fuente familiarizada con los planes. Incluso antes del tiroteo de hoy, los funcionarios de Trump argumentaban que la administración anterior no examinó suficientemente a las personas que ingresaron a Estados Unidos.

El presidente también arremetió contra los inmigrantes somalíes que viven en Minnesota, afirmando que están “estafando a nuestro país y destrozando ese estado que alguna vez fue grandioso”, presentando a Somalia como un país que “no tiene leyes, no tiene agua, no tiene ejército, no tiene nada”.

El evento fue transmitido en la página de YouTube de la Casa Blanca. No hubo reporteros presentes.

La Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, siguió el ejemplo del presidente Donald Trump, mencionando la nacionalidad del sospechoso del tiroteo en Washington y las políticas de inmigración del expresidente Joe Biden en relación con el violento incidente de hoy.

“El sospechoso que disparó contra nuestros valientes miembros de la Guardia Nacional es un ciudadano afgano que fue uno de los muchos no investigados, liberados en masa en Estados Unidos bajo la Operación Bienvenidos Aliados el 8 de septiembre de 2021, bajo el Gobierno de Biden”, escribió Noem en X. “No pronunciaré el nombre de este individuo depravado. Debe ser privado de la gloria que tan desesperadamente busca”.

Ella continuó elogiando a los miembros de la Guardia Nacional y dijo que ella y su esposo “rezarán mucho” por las víctimas del tiroteo, sus familias y otros miembros de las fuerzas del orden.

Esta noticia está en desarrollo y se actualizará con detalles adicionales.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.