The Crimson: Harvard abrirá una investigación sobre vínculos del expresidente de la universidad, Larry Summers, con Epstein

Harvard ha iniciado una investigación sobre la relación del expresidente de la universidad, Larry Summers, con el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein, después de que una gran cantidad de correos electrónicos publicados la semana pasada mostraran años de correspondencia personal entre los dos hombres, según informó este martes un portavoz de Harvard al periódico de la universidad, The Crimson.

La investigación también examinará el papel de otras personas asociadas con la universidad que están implicadas en las decenas de miles de páginas publicadas por el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, incluida la esposa de Summers, profesora emérita de Literatura estadounidense en Harvard, y casi una docena de afiliados actuales y antiguos de Harvard, según el periódico.

“La Universidad está llevando a cabo una revisión de la información relativa a personas de Harvard incluida en los documentos recientemente publicados sobre Jeffrey Epstein para evaluar qué medidas podrían ser necesarias”, declaró Jonathan L. Swain, portavoz de Harvard, al periódico The Crimson.

CNN se ha puesto en contacto con Harvard para obtener comentarios.

La investigación se produce después de que Summers anunciara este lunes que se retiraría de los actos públicos pero que continuaría impartiendo clases en la universidad.

“Me avergüenzo profundamente de mis acciones y reconozco el dolor que han causado. Asumo toda la responsabilidad por mi decisión equivocada de seguir comunicándome con el Sr. Epstein”, dijo Summers.

Summers fue secretario del Tesoro de Bill Clinton y director del Consejo Económico Nacional de Barack Obama, y ​​presidente de Harvard desde 2001 hasta 2006.

Renunció a la presidencia de la universidad en medio de múltiples controversias, incluyendo su sugerencia de que los hombres podrían tener un mejor desempeño en las ciencias debido a diferencias genéticas con las mujeres. Actualmente es profesor titular de la cátedra Charles W. Eliot en la Universidad de Harvard.

Una investigación previa realizada por Harvard sobre sus vínculos con Epstein reveló que el multimillonario, que se suicidó en la cárcel mientras esperaba juicio por cargos que lo acusaban de abusar sexualmente de niñas menores de edad y dirigir una red de tráfico sexual, donó US$ 9,1 millones a la universidad entre 1998 y 2008.

No se recibieron donaciones después de que se declarara culpable en 2008 de cargos estatales en Florida por un cargo de solicitud de prostitución y un cargo de solicitud de prostitución con una menor, según una declaración de 2020 del entonces presidente de Harvard, Larry Bacow.

Los correos electrónicos publicados la semana pasada incluyen numerosos intercambios entre Summers y Epstein que datan al menos de 2013 a 2019, en los que Summers hace comentarios sexistas y busca el consejo romántico de Epstein.

El Congreso aprobó este martes una medida que obliga al Departamento de Justicia a publicar todos sus archivos de investigación sobre Epstein en un plazo de 30 días. El Senado aprobó por unanimidad el proyecto de ley, respaldado por la Cámara de Representantes, lo que significa que la medida se enviará al presidente Donald Trump, quien ha manifestado que la firmará.

