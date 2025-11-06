Sin Messi ni Cristiano, estos son todos los nominados de la FIFA para los premios The Best 2025

La FIFA anunció este jueves el listado de futbolistas y entrenadores nominados a los premios The Best, que reconocen a lo mejor del mundo del fútbol de la última temporada.
Esta es la lista completa de candidatos:
Ni el argentino Lionel Messi ni el portugués Cristiano Ronaldo están entre los once finalistas al mejor futbolista, en un listado que repite a los que fueron máximos candidatos al Balón de Oro de la revista France Football en septiembre: Ousmane Dembélé, Lamine Yamal y Kylian Mbappé.
- Ousmane Dembélé (Francia y Paris Saint-Germain)
- Achraf Hakimi (Marruecos y Paris Saint-Germain)
- Harry Kane (Inglaterra y FC Bayern Munich)
- Kylian Mbappe (Francia y Real Madrid)
- Nuno Mendes (Portugal y Paris Saint-Germain)
- Cole Palmer (Inglaterra y Chelsea)
- Pedri (España y Barcelona)
- Raphinha (Brasil y Barcelona)
- Mohamed Salah (Egipto y Liverpool)
- Vitinha (Portugal y Paris Saint-Germain)
- Lamine Yamal (España y Barcelona)
- Sandy Baltimor (Francia y Chelsea)
- Nathalie Bjorn (Suecia y Chelsea)
- Aitana Bonmati (España y Barcelona)
- Lucy Bronze (Inglaterra y Chelsea)
- Mariona Caldentey (España y Arsenal)
- Temwa Chawinga (Malawi y Kansas City Current)
- Diani Kadidiatou (Francia y Olympique Lyon)
- Melchie Dumornay (Haití y Olympique Lyon)
- Patri Guijarro (España y Barcelona)
- Lindsey Heaps (Estados Unidos y Olympique Lyon)
- Lauren James (Inglaterra y Chelsea)
- Chloe Kelly (Inglaterra y Manchester City/Arsenal)
- Ewa Pajor (Polonia y Barcelona)
- Claudia Pina (España y Barcelona)
- Alexia Putellas (España y Barcelona)
- Alessia Russo (Inglaterra y Arsenal)
- Leah Williamson (Inglaterra y Arsenal)
- Sonia Bompastor (Chelsea)
- Jonatan Giráldez (Washington Spirit/Olympique Lyon)
- Seb Hines (Orlando Pride)
- Renee Slegers (Arsenal)
- Sarina Wiegman (Inglaterra)
- Javier Aguirre (México)
- Mikel Arteta (Arsenal)
- Luis Enrique (Paris Saint-Germain)
- Hansi Flick (Barcelona)
- Enzo Maresca (Chelsea)
- Roberto Martinez (Portugal)
- Arne Slot (Liverpool)
- Ann-Katrin Berger (Alemania y Gotham FC)
- Cata Coll (España y Barcelona)
- Christiane Endler (Chile y Olympique Lyon)
- Hannah Hampton (Inglaterra y Chelsea)
- Anna Moorhouse (Inglaterra y Orlando Pride)
- Chiamaka Nnadozie (Nigeria y Paris FC/Brighton & Hove Albion)
- Phallon Tullis-Joyce (Estados Unidos y Manchester United)
- Alisson Becker (Brasil y Liverpool)
- Thibaut Courtois (Bélgica y Real Madrid)
- Gianluigi Donnarumma (Italia y Paris Saint-Germain/Manchester City)
- Emiliano Martínez (Argentina y Aston Villa)
- Manuel Neuer (Alemania y FC Bayern Munich)
- David Raya (España y Arsenal)
- Yann Sommer (Suiza e Inter de Milan)
- Wojciech Szczęsny (Polonia y Barcelona)
- Alejandro Ciganotto (Argentina)
- Manolo el del Bombo -póstumo- (España)
- Zakho fans (Iraq)
