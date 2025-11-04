Shohei Ohtani y Cal Raleigh acaparan el favoritismo para llevarse los premios al Jugador Más Valioso de las Grandes Ligas

Con el final de la temporada de las Grandes Ligas (que vio coronarse otra vez a los Dodgers de Los…

Con el final de la temporada de las Grandes Ligas (que vio coronarse otra vez a los Dodgers de Los Ángeles) comienza el debate sobre los premios a lo más destacado de la campaña. La joya de la corona de cada liga, el Jugador Más Valioso, tendrá un par de disputas interesantes tanto en la Nacional como en la Americana.

En la Nacional, el camino parece estar despejado para Shohei Ohtani. Sus números ofensivos en esta temporada, si bien no superan los de la histórica campaña pasada, son lo suficientemente buenos como para pensar que, si se le agregan sus estadísticas como lanzador, se llevará su cuarto galardón al mejor del año.

Ohtani dejó un promedio de .282, con 25 dobles, nueve triples y 55 jonrones, con 20 bases robadas. Además, como lanzador, dejó marca de una victoria y una derrota, con 2.87 carreras limpias permitidas, 62 ponches y nueve boletos en 47 entradas.

Considerando que solo lanzó desde el mes de agosto, son números más que contundentes.

Sus más cercanos competidores serán Kyle Schwarber y Juan Soto. El de los Philles largó 56 jonrones y remolcó 132 carreras, pero sus .240 de promedio le juegan en contra. Lo mismo pasa con el jardinero de los Mets, quién pese a su lento inicio de año, largó 43 jonrones y remolcó 105 carreras, pese a dejar .263 de promedio.

Entre tanto, en la Liga Americana la carrera está mucho más apretada. Las campañas de Aaron Judge y Cal Raleigh tienen características similares, donde la del receptor puede sacar alguna ventaja precisamente por haber marcado un antes y un después para su posición.

Judge, ganador en dos ocasiones del premio al Jugador Más Valioso en el joven circuito, tuvo un año para el recuerdo, siendo líder de bateo de la Americana con .331 puntos de promedio, con 30 dobles, 53 jonrones y 114 remolcadas. Si gana el premio, se une a una lista notable de 12 Yankees que ganaron en el pasado tres o más premios al mejor del año.

Sin embargo, Raleigh logró cosas impresionantes para un receptor. El cácher de los Marineros de Seattle remolcó 125 carreras y pese a sus .247 de promedio, dejó para la historia la huella indeleble de ser el primer cátcher en la historia que conectó más de 60 jonrones en una temporada.

El dominicano José Ramírez se asoma como una última opción tras su año con los Guardians de Cleveland, pero sus estadísticas están lejos de los registros impactantes de Judge y Raleigh.

