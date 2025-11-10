Sheinbaum presentó el Mundial 2026 y dijo que regalará su boleto para el partido inaugural a una niña “amante del fútbol”

“Como me dijo Gianni Infantino, cuando llega y pone un balón, hay una sonrisa de quien lo ve”. Con esa…

“Como me dijo Gianni Infantino, cuando llega y pone un balón, hay una sonrisa de quien lo ve”. Con esa frase, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presentó este lunes la Copa Mundial de la FIFA 2026, que será organizada por su país, Estados Unidos y Canadá.

La mandataria dijo que México espera la llegada de unos 5,5 millones de visitantes con motivo de la cita mundialista, que tendrá 13 de los partidos 104 partidos en territorio mexicano, en Ciudad de México, Jalisco y Monterrey. El más importante de ellos será el inaugural, a diputarse el 11 de junio del próximo año en el mítico Estadio Azteca.

Sheinbaum sorprendió a más de uno al anunciar que su boleto para ese primer encuentro, el 00001, se lo dará a una joven “que no tiene la oportunidad de ver la inauguración y que sea amante del fútbol”. La jefa de Estado afirmó que aún están viendo cómo elegir a la afortunada.

Teniendo en cuenta la gran cantidad de turistas y aficionados que llegarán para seguir la cita mundialista, la presidenta también destacó los trabajos que se están llevando a cabo para remodelar los principales aeropuertos, y dijo que espera tener listo el tren de pasajeros que hará un recorrido desde al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles hasta Buenavista, en Ciudad de México.

Sheinbaum, que resaltó la importancia que este tercer Mundial en su país tendrá para las relaciones con sus socios de Norteamérica, aseguró que la Copa del Mundo vendrá acompañada por diversas actividades alrededor del certamen, como la construcción de canchas deportivas, “mundialitos” de jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad, entre otros, algo que ella denominó “mundialito social”.

El acto inaugural se realizó en la residencia oficial de Los Pinos, donde Sheinbaum estuvo acompañada por el director ejecutivo de FIFA México, Jurgen Mainka, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y la coordinadora de los Trabajos del Gobierno Federal para el Mundial 2026, Gabriela Cuevas.

El delegado de la casa madre del fútbol mundial abordó también la preocupación por el acceso a los boletos para los encuentros en México, resaltando que, en la segunda fase de venta, cuyo registro terminó a finales de octubre y que tiene más de 5 millones de personas registradas, el 75 % de esos tickets correspondientes a partidos en México se dirigirá a ciudadanos mexicanos.

Sheinbaum se desligó del precio de los boletos, que ha levantado preocupación en más de un interesado en ellos, argumentando que la decisión es exclusivamente de la FIFA. “Ningún Gobierno interviene”, dijo la mandataria. “Lo que nosotros hacemos es coordinar con ellos para poder tener espacios donde puedan verse todos los partidos, estando en un lugar seguro”.

La seguridad fue otro punto de conversación durante el diálogo con la prensa, pero Mainka destacó que la FIFA ha mantenido una comunicación estrecha con las autoridades federales, expresando su plena confianza en los planes de seguridad establecidos para el desarrollo del torneo.

