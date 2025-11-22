Incendio eléctrico en un buque de carga en el puerto de Los Ángeles está ahora mayormente contenido y no dejó heridos

Un incendio que se desató la noche del viernes en un buque de carga atracado en el puerto de Los…

Un incendio que se desató la noche del viernes en un buque de carga atracado en el puerto de Los Ángeles —y que requirió la intervención de más de 180 bomberos— está ahora “sustancialmente contenido”, según un comunicado del puerto emitido este sábado.

El incendio eléctrico comenzó a las 6:38 p.m., hora local, en una cubierta inferior del buque de carga One Henry Hudson, de acuerdo con el Departamento de Bomberos de Los Ángeles. Una explosión sacudió la embarcación poco antes de las 8 p.m., dejando sin energía las luces y grúas, informó el departamento.

Un portavoz del Departamento de Bomberos indicó que el buque fue trasladado posteriormente. El capitán Erik Scott dijo a CNN que la nave fue escoltada más allá del puente Vincent Thomas alrededor de las 3 a.m., hora local, de este sábado.

No se reportaron heridos y los 23 miembros de la tripulación fueron evacuados del barco, dijeron las autoridades.

El puerto de Los Ángeles, que se describe como el más activo de América del Norte, informó que cuatro de sus siete terminales de contenedores suspendieron operaciones la noche del viernes y se estableció una zona de seguridad alrededor del buque. Las operaciones portuarias se reanudaron la mañana de este sábado, de acuerdo con el comunicado.

“Muchos de nuestros barcos de bomberos están ahí. Están intentando enfriar esta embarcación”, declaró el capitán del departamento de bomberos, Adam Van Gerpen, en una conferencia de prensa.

Varios contenedores de carga implicados en el incendio transportaban materiales peligrosos, por lo que los bomberos debían usar trajes de protección y máscaras de oxígeno, explicó Van Gerpen.

Se supervisó la calidad del aire mientras los equipos trabajaban durante la noche para controlar el fuego en los niveles inferiores del buque.

A las 11 p.m., el Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD, por sus siglas en inglés) ordenó a todos los bomberos que abandonaran la cubierta.

Para la medianoche, las autoridades recomendaron a los residentes de San Pedro y Wilmington permanecer en sus viviendas. La orden fue levantada posteriormente y el incendio “ya no arde con la misma intensidad”, según un portavoz del puerto.

El Departamento de Bomberos de Long Beach, la Policía del puerto de Los Ángeles y la Guardia Costera de Estados Unidos también están respondiendo al incidente.

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, declaró en un comunicado en X que la ciudad está monitoreando de cerca la situación. El gobernador de California, Gavin Newsom, ha sido informado sobre el incidente, según su oficina.

El buque de carga, con bandera de Panamá y construido en 2008, había llegado recientemente desde Tokio, según el rastreador Vessel Finder.

CNN contactó a la empresa operadora del buque, Fukujin Kisen, para solicitar comentarios.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.