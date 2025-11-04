Resultados de las elecciones a la alcaldía de Nueva York 2025, en vivo: las votaciones de Mamdani, Cuomo y Sliwa

Zohran Mamdani, el socialista democrático de 34 años cuyo enfoque en los problemas de la clase trabajadora y su carisma…

Zohran Mamdani, el socialista democrático de 34 años cuyo enfoque en los problemas de la clase trabajadora y su carisma personal impulsaron una campaña que en un principio parecía improbable hasta convertirla en un fenómeno nacional, ganará las elecciones generales a la alcaldía de la ciudad de Nueva York, según proyecta CNN.

Mamdani derrotó por segunda vez a Andrew Cuomo, exgobernador de Nueva York, tras las primarias demócratas de junio.

Fuente: Datos de resultados vía Associated Press; Proyecciones de CNN

