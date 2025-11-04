Resultados de las elecciones a Gobernador de Nueva Jersey 2025, en vivo

La representante demócrata Mikie Sherrill ganará la contienda por la gobernación de Nueva Jersey, según proyecta CNN, manteniendo así el…

La representante demócrata Mikie Sherrill ganará la contienda por la gobernación de Nueva Jersey, según proyecta CNN, manteniendo así el control demócrata del poder ejecutivo un año después de que el estado mostrara indicios de inclinarse hacia el presidente Donald Trump.

Sherrill, quien será la primera gobernadora demócrata en la historia del estado, derrotó al candidato republicano Jack Ciattarelli, ex asambleísta estatal y aliado de Trump, quien se postulaba por tercera vez a la gobernación.

Fuente: Datos de resultados vía Associated Press; Proyecciones de CNN

