Resultados de las elección especial estatal de California sobre la Proposición 50, en vivo

Se proyecta que los votantes de California aprobarán el impulso del gobernador Gavin Newsom para volver a trazar los mapas del Congreso estatal, según el Decision Desk de CNN, fortaleciendo los esfuerzos del Partido Demócrata nacional para ganar el control de la Cámara de Representantes de EE.UU. el próximo año.

La medida permitirá a los demócratas reemplazar las líneas del Congreso trazadas por la comisión independiente del estado con nuevas que hagan que cinco escaños de la Cámara de Representantes sean más favorables para el partido del gobernador.

Fuente: Datos de resultados vía Associated Press; Proyecciones de CNN

