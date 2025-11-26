República Dominicana autoriza que EE.UU. use una base aérea militar en su territorio para combatir narcotráfico en el Caribe

La República Dominicana ha autorizado a Estados Unidos a utilizar temporalmente una base aérea militar y un aeropuerto para operaciones…

La República Dominicana ha autorizado a Estados Unidos a utilizar temporalmente una base aérea militar y un aeropuerto para operaciones antidrogas en el Caribe, anunció el presidente del país este miércoles tras reunirse con el secretario de Defensa de EE.UU., Pete Hegseth.

Como parte de un nuevo acuerdo para fortalecer la vigilancia aérea y marítima, EE.UU. tendrá acceso a áreas restringidas en la Base Aérea de San Isidro y en el Aeropuerto Internacional Las Américas con fines logísticos, como el reabastecimiento de aeronaves y el transporte de equipos y personal, dijo el presidente Luis Abinader.

“El propósito es claro: fortalecer el anillo de protección aérea y marítima que mantienen nuestras fuerzas armadas, un refuerzo decisivo para evitar la entrada de narcóticos y asestar un golpe más contundente contra el crimen organizado transnacional”, dijo Abinader en una conferencia de prensa junto a Hegseth.

El secretario de Defensa de EE.UU. llegó a Santo Domingo más temprano este día para conversar sobre la ampliación de acciones conjuntas de seguridad.

En los últimos meses, EE.UU. ha acumulado una gran flota de buques de guerra en el Caribe, diciendo que es parte de una operación para interrumpir el flujo de drogas a través de la región.

